الخميس, يوليو 7, 2022
الرئيسيةالهدهدإعفاء محمد العيسى من خطبة عرفة وتكليف بندر بليلة.. حقيقة الخبر الذي...
الهدهد

إعفاء محمد العيسى من خطبة عرفة وتكليف بندر بليلة.. حقيقة الخبر الذي اجتاح المواقع

باسل النجار
كتب باسل النجار
إعفاء محمد العيسى من خطبة عرفة watanserb.com
إعفاء محمد العيسى من خطبة عرفة

وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء متداولة عن إعفاء محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ووزير العدل السعودي السابق، من إلقاء خطبة يوم عرفة على الحجاج، بعد الرفض الشعبي الواسع الذي قوبل به قرار اختياره لهذه المهمة.

حقيقة إعفاء محمد العيسى من خطبة عرفة

وكانت رئاسة الحرمين الشريفين، وإمارة مكة، أكدتا أن الموافقة صدرت من القيادة السعودية، الثلاثاء، على اختيار محمد بن عبدالكريم العيسى، خطيبا ليوم عرفة.

الأنباء المزعومة التي لم يؤكدها أي مصدر رسمي حتى الآن، أفادت أيضا بأنه تم استبدال “العيسى” بالشيخ بندر بن بليلة، أحد أئمة الحرم المكي، وعضو هيئة كبار العلماء.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في كل الدول العربية والإسلامية موجة غضب واسعة، منذ إعلان المعنيين في السعودية وقوع الاختيار على محمد العيسى، لاعتلاء منبر الرسول وإلقاء “خطبة يوم عرفة” لموسم حج هذا العام.

لكن من متابعة هذه الأنباء على تويتر، يتضح أن خبر إعفاء محمد العيسى من خطبة عرفة، مجرد شائعات وأمنيات من أصحاب هذه الحسابات التي روجت لها.

هذا ما يهدف إليه الذباب السعودي

فيما اعتبر “محمد الهاشمي” هذه الإشاعات بمثابة حملة قوية يقوم بها الذباب الإلكتروني التابع للديوان الملكي. تهدف الى نشر “روابط هكر (مقالات او تدونيات) تحت عنوان اعفاء محمد_العيسى من خطبة يوم عرفة وتعيين بندر بليلة بدلاً عنه.

وحذر “الهاشمي” من هذه الروابط، مشيرا إلى أن الذباب يحاول إيقاف الجمهور عن التغريد ضمن وسم “انزلواالعيسىمن_المنبر”.

وعبر آلاف النشطاء والمؤثرين وكذلك العديد من الدعاة ورجال الدين حول العالم، عن رفضهم لأن يكون شخص مثل “العيسى” هو من يخطب بالمسلمين في يوم عرفة ويرتقي منبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . نظرا لمواقف المعروفة من إسرائيل وترويجه للتطبيع علانية واعتباره اليهود “إخوة له” بحسب تصريحات سابقة للعيسى.

وعبر وسم بعنوان “انزلوا العيسي من المنبر” ـ يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر منذ الأمس ـ دونت آلاف التغريدات المنددة، بقرار القيادة السعودية فيما يخص “خطيب يوم عرفة”، كما طالب النشطاء بتنحية محمد العيسى عن هذه المهمة المقدسة.

اختيار محمد العيسى فجر موجة غضب

وأكد المغردون أن أمر “خطبة عرفة” ليس شأنا سعوديا داخليا، بل هو أمر يخص جميع المسلمين حول العالم ومقدساتهم، لذلك فإنه يحق لأي مسلم الاعتراض على هذا القرار، حسب وصفهم.

وفي هذا السياق كتب الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف الأسبق في مصر: “إن إمامة محمد العيسى في مسجد نمرة وإلقائه خطبة يوم عرفة شأن عام يمس إحدى فرائض الإسلام، وليس شأنا خاصا أو إمامة في مسجد حي أو حارة.”

وشدد “الصغير” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، أنه “يجب على العلماء بيان الرأي الفقهي المستقر في نفوسهم، وهو عدم جواز الصلاة خلفه وأن الصلاة في الخيام أولى.”

ووقع 19 من العلماء والهيئات العلمائية، على بيان شرعي عن حكم إمامة وخطبة محمد العيسى، الذي سيلقي خطبة يوم عرفة، في يوم عرفة.

وقال البيان الذي نشر نسخة منه الداعية السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، إن تولية العيسى لهذا المنصب الشرعي الرفيع تتضمن مفاسد شرعية وواقعية.

وأوضح البيان كذلك أن اختيار العيسى خطيبا ليوم عرفة، فيه “مضادة لشرع الله ورد لأحكامه، حيث لا يتولى الإمامة إلا مسلم خالم من العيوب القادحة في أصل دينه، وهذا الرجل أشهر بنفسه قوادح كبيرة، وأظهر أنه لا تبرأ به الذمة، ولا تصلح به الأمة” بحسب وصف البيان.

انتفاضة لمنع خطيب عرفة محمد العيسى من صعود منبر الرسول.. هل تستجيب السعودية؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

طرق الحج القديمة.. رحلات محفوفة بالمخاطر والتعب (شاهد)

الهدهد

الحرم والكعبة.. لقطات تاريخية نادرة والملك سلمان بعمر 3 سنوات (فيديو)

تقارير

انتفاضة لمنع خطيب عرفة محمد العيسى من صعود منبر الرسول.. هل تستجيب السعودية؟

الهدهد

“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

الهدهد

خطيب عرفة محمد العيسى .. علماء يوقعون بيانا شرعيا يحذر الحجاج: “لا تصلوا وراء فاجر”

الهدهد

هل يجوز أداء الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى؟

الهدهد

خطيب يوم عرفة محمد العيسى “مرتد ويكذب على الله” بفتوى للشيخ صالح الفوزان

الهدهد

محمد العيسى “خطيب عرفة” يستقبل زعيم الهندوس المتطرف “سادغورو” بالأحضان (فيديو)

الهدهد

حجاج قطر في السعودية لأداء فريضة الحج بعد حرمان 5 سنوات (شاهد)

الهدهد

اللمسات الأخيرة على كسوة الكعبة الجديدة وهذه تكلفتها (فيديو)

الهدهد

الحسن الكتاني يفتح النار على خطيب عرفة محمد العيسى من المغرب

الهدهد

خطيب يوم عرفة.. اختيار “المتصهين” محمد العيسى يفجر موجة غضب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

أين “يان بوردون”؟.. اختفاء شاب فرنسي بمصر في ظروف غامضة فهل تكرر سيناريو “ريجيني”؟

طرق الحج القديمة.. رحلات محفوفة بالمخاطر والتعب (شاهد)

الحرم والكعبة.. لقطات تاريخية نادرة والملك سلمان بعمر 3 سنوات (فيديو)

مفاجأة غير متوقعة.. أكبر انخفاض لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

“فيديو” جريان “وادي السحتن” الذي توفي فيه أطفال الرستاق بسلطنة عمان

الإمارات.. محكمة تصدر حكمها النهائي بحق الإسرائيلية فداء كيوان

انتفاضة لمنع خطيب عرفة محمد العيسى من صعود منبر الرسول.. هل تستجيب السعودية؟

منخفض المونسون .. لقطات تحبس الأنفاس لاحتراق أبراج كهرباء في سلطنة عمان

“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

إيلون ماسك أنجب 9 أطفال من 3 نساء .. أسرار حياة الملياردير الخاصة (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC