وجبات في الطائرات يجب أن لا تتناولها مهما كان (صور)

وطن- كشف خبراء لمجلة bestlifeonline عن وجبات يجب الامتناع عن تناولها على متن الطائرات خلال الرحلات الجوية لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء (التسمم الغذائي).



قالت جان ديبل، خبيرة سلامة الغذاء، لشبكة سي إن بي سي: “في قطاع المطاعم، يتم طهي الطعام وتقديمه دون تأخير. أما في قطاع الطيران، يتم تحضير الطعام في شركة تموين ومن ثم يقع تعبئته في حاويات معزولة وينقل في شاحنات إلى المطارات لوضعه على متن الطائرة.”

وأضافت “تغير درجات الحرارة هو السبب الأول للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على أساس عالمي.”

إذن، تابع قراءة هذا التقرير وتعرف على الاطعمة التي ينصح الخبراء بتجنبها خلال السفر.



الفواكه والخضروات النيئة

برغب المسافر في معظم الأوقات في تناول أطعمة صحية خلال السفر.

لسوء الحظ، يحذر الخبراء من أن السلطة أو الفاكهة المقطعة التي يتم تقديمها على متن رحلتك قد تصيبك بالمرض.

يمكن أن تحمل الخضروات الورقية غالبًا بكتيريا ضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا،

وإذا أردت تناول وجبة خفيفة على متن الطائرة، فابحث عن شيء به قشر يمكنك إزالته، مثل برتقالة أو موزة، أو أي شيء في علبة أو وعاء مغلق.

الجمبري

عندما يتعلق الأمر بالمأكولات البحرية التي يتم تقديمها على متن الطائرات، ينصح الخبراء بتجنب تناول الجمبري.

حيث ان جميع المأكولات البحرية، وخاصة الجمبري والمحار، خطيرة للغاية.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2015، فإن 60 في المائة من عينات الجمبري المجمد التي تم أخذها في المختبر تحتوي على السالمونيلا الضارة، البكتيريا والليستيريا، مما يجعلها طعامًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص.

مكعبات الثلج



عادة ما يتم تقديم مكعبات الثلج بدلاً من صنعها على متن الطائرة باستخدام المياه المحملة بالبكتيريا من خزانات الطائرة ويمكن بالتالي أن تكون مصدرًا للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

لتجنب المخاطرة، ينصح الخبراء بطلب مشروبات باردة في علبة أو زجاجة بدون ثلج.

الأرز

يمكن أن يسبب الأرز مشاكل صحية للمسافر عندما لا يتم الاحتفاظ به دافئًا بدرجة كافية بعد الطهي.

منتجات الألبان

أشار الخبراء إلى أن منتجات الألبان يمكن أن تفسد بسرعة بسبب عدم تخزينها بصورة صحيحة قبل نقلها إلى متن الطائرة وتشكل بالتالي مخاطر صحية للمسافرين.

اللحوم

يمكن أن تسبب أصناف الدجاج ولحم البقر أحيانًا تسممًا غذائيًا عند عدم طهيها في درجات الحرارة الصحيحة.

كما يمكن أن تكون اللحوم الباردة واللحوم الباردة خطرة أيضًا إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح.