من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان الذي قالت عنه: “أنا منبهرة لأنك زوجي”!

وطن- أعلنت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، والذي أعلنت خطبتها منه في شهر نوفمبر عام 2021.
ونشرت لوهـان صورة جمعتها بزوجها الإماراتي بدر شماس على حسابها الرسمي في انستغرام، حيث يتابعها أكثر من 10 ملايين و900 ألف.
“أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم”
وأرفقت صورتهما بتعليق كتبت فيه: “أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم. لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا”.
مضيفة “أنا منبهرة لأنك زوجي، أنت حياتي وكل شيء” وفق تعبيرها الذي أنهته برسم لقلب أحمر اللون، تلته عبارة:”على كل امرأة الشعور بهذا كل يوم.”
يقال إن لوهان التقت بشماس في دبي ويبدو أنهما كانا يتواعدان منذ أوائل عام 2020.
ثم في نوفمبر 2021 أعلنت عن خطبتها من شماس بنشرها مجموعة صور لهما في انستغرام وكتبت عبارة “حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي” أسفلها.