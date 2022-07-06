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من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان الذي قالت عنه: “أنا منبهرة لأنك زوجي”!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بدر شماس زوج ليندسي لوهان watanserb.com
بدر شماس زوج ليندسي لوهان

وطن- أعلنت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، والذي أعلنت خطبتها منه في شهر نوفمبر عام 2021.

زواج ليندسي لوهان من الإماراتي بدر شماس watanserb.com
زواج ليندسي لوهان من الإماراتي بدر شماس

ونشرت لوهـان صورة جمعتها بزوجها الإماراتي بدر شماس على حسابها الرسمي في انستغرام، حيث يتابعها أكثر من 10 ملايين و900 ألف.

“أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم”

وأرفقت صورتهما بتعليق كتبت فيه: “أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم. لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا”.

مضيفة “أنا منبهرة لأنك زوجي، أنت حياتي وكل شيء” وفق تعبيرها الذي أنهته برسم لقلب أحمر اللون، تلته عبارة:”على كل امرأة الشعور بهذا كل يوم.”

يقال إن لوهان التقت بشماس في دبي ويبدو أنهما كانا يتواعدان منذ أوائل عام 2020.

ثم في نوفمبر 2021  أعلنت عن خطبتها من شماس بنشرها مجموعة صور لهما في انستغرام وكتبت عبارة “حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي” أسفلها.

رجل بعيد عن عالم الأضواء

قالة مجلة ديليو الأمريكية أنه لا يُعرف سوى القليل عن شماس بصرف النظر عن حقيقة أنه كويتي الأصل. ويعمل في الوقت الحالي في مجال المصارف والتمويل.
علاوة على ذلك، يتابعه على حسابه الرسمي على الإنستغرام حوالي 600 متابع.

ليندسي تعود إلى عالم التمثيل

الآن، بعد أن تزوجا من المتوقع أننا سنسمع الكثير عنه قريبًا خاصة وأن لوهان من المقرر أن تقوم بجولتها الترويجية بعد أن حصلت على دور البطولة في فيلم بعنوان Falling for Christmas.
من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان؟ watanserb.com
بدر شماس زوج ليندسي لوهان
ومن المقرر طرح الفيلم في وقت لاحق من العام الجاري خلال فترة أعياد الكريسماس على منصة Netflix نتفليكس.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين من بينهم النجم والمغني Chord Overstreet.
المصدرمجلة ديليو الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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