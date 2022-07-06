من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان الذي قالت عنه: “أنا منبهرة لأنك زوجي”!

وطن- أعلنت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، والذي أعلنت خطبتها منه في شهر نوفمبر عام 2021.

ونشرت لوهـان صورة جمعتها بزوجها الإماراتي بدر شماس على حسابها الرسمي في انستغرام، حيث يتابعها أكثر من 10 ملايين و900 ألف.

“أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم”

وأرفقت صورتهما بتعليق كتبت فيه: “أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم. لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا”.

مضيفة “أنا منبهرة لأنك زوجي، أنت حياتي وكل شيء” وفق تعبيرها الذي أنهته برسم لقلب أحمر اللون، تلته عبارة:”على كل امرأة الشعور بهذا كل يوم.”

يقال إن لوهان التقت بشماس في دبي ويبدو أنهما كانا يتواعدان منذ أوائل عام 2020.

ثم في نوفمبر 2021 أعلنت عن خطبتها من شماس بنشرها مجموعة صور لهما في انستغرام وكتبت عبارة “حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي” أسفلها.

رجل بعيد عن عالم الأضواء

قالة مجلة ديليو الأمريكية أنه لا يُعرف سوى القليل عن شماس بصرف النظر عن حقيقة أنه كويتي الأصل. ويعمل في الوقت الحالي في مجال المصارف والتمويل.

علاوة على ذلك، يتابعه على حسابه الرسمي على الإنستغرام حوالي 600 متابع.

ليندسي تعود إلى عالم التمثيل

الآن، بعد أن تزوجا من المتوقع أننا سنسمع الكثير عنه قريبًا خاصة وأن لوهان من المقرر أن تقوم بجولتها الترويجية بعد أن حصلت على دور البطولة في فيلم بعنوان Falling for Christmas.

ومن المقرر طرح الفيلم في وقت لاحق من العام الجاري خلال فترة أعياد الكريسماس على منصة Netflix نتفليكس.