مصدر: “ابن سلمان” يستولي على أموال مالك شركة مياه مكة المكرمة “صفا”!

وطن – أثيرت اتهامات ضد ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بشأن استيلائه على أموال رجل أعمال شهير.

وقال حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “محمد بن سلمان استولى على جزء كبير من أموال رجل الأعمال المعروف سعد بن علي بن زومة. مالك شركة مياه مكة المكرمة صفا”.

محمد بن سلمان استولى على جزء كبير من أموال رجل الأعمال المعروف سعد بن علي بن زومة، مالك شركة مياه مكة المكرمة (صفا). — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 5, 2022

واستشاط عدد كبير من النشطاء السعوديين غضبا من محمد بن سلمان، بعد الكشف تلك الجريمة.

وقال “سعيد بن ناصر الغامدي”: “انتهاب محمد بن سلمان لأموال رجل الأعمال سعد بن زومة الغامدي المعروف بإحسانه وبدعمه للمشاريع الخيرية في منطقة الباحة وجدة ومكة وصاحب شركة المياه “صفا”. وهو من كبار تجار غامد من أهل بلجرشي. اللهم عوّض عليه وانتقم له ممن سلبه ونهبه”.

انتهاب محمد بن سلمان #مبس لأموال رجل الأعمال سعد بن زومة الغامدي المعروف بإحسانه وبدعمه للمشاريع الخيرية في منطقة #الباحة و #جدة و #مكة وصاحب شركة المياه "صفا" وهو من كبار تجار #غامد من أهل #بلجرشي اللهم عوّض عليه وانتقم له ممن سلبه ونهبه. pic.twitter.com/1sPgB4wf3c — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 5, 2022

وكتب “ابو راشد الحجازي “: “نسأل الله أن يعجل في اسقاط ال سعود وان يحفظ الشيخ سعد بن زومة. نعرف كرم هذا الرجل على الفقراء والمساكين”.

نسئل الله ان يعجل في اسقاط ال سعود وان يحفظ الشيخ سعد بن زومة

نعرف كرم هذا الرجل على الفقراء والمساكين https://t.co/oIMJeHl0ev — ابو راشد الحجازي عضو مؤسس مجلس احرار الحرمين (@AbuRashid90) July 6, 2022

وتفاعل مغرد: “محمد بن سلمان استولى على جزء كبير من أموال رجل الأعمال المعروف سعد بن علي بن زومة، مالك شركة مياه مكة المكرمة (صفا). اسثثمار في بلدك فيها الامان والامن وسلام”.

محمد بن سلمان استولى على جزء كبير من أموال رجل الأعمال المعروف سعد بن علي بن زومة، مالك شركة مياه مكة المكرمة (صفا).

اسثثمار في بلدك فيها الامان والامن وسلام 🤣🤣🤣🤣 — aghraida (@aghraida) July 6, 2022

ومنذ صعوده على رأس السلطة في السعودية رغم كونه لا يزال وليا للعهد، يلاحق محمد بن سلمان رجال الأعمال السعوديين ويعمل دائما على ابتزازهم بهدف تحصيل أكبر قدر من الأموال منهم أو التضييق عليهم بسبب مواقفهم السياسية.

نادر بن تركي الدوسري

فمؤخرا، منعت السلطات السعودية رجل الأعمال السعودي المقيم بالولايات المتحدة نادر بن تركي الدوسري، من رفع أي دعوى قضائية أمام محاكم المملكة. بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال الدوسري في تغريدة عبر “تويتر”: “وزارة العدل السعودية من خلال موقعها ناجز. تقوم بمنعي من حقي في رفع أي قضية في محاكم السعودية”.

كما أضاف: “يتم إلغاء القضية قبل البدء بإجراءات لرفع قضية على إحدى الجهات وقبل حتى أن تُنظر من قبل قاضي المحكمة. وقد تكررت مرات عدة وهذا قبل بدء الترافع. أين العدل يا وزارة؟”.

بينما قالت مصادر سعودية، إن حرمان تركي من إقامة دعوى قضائية داخل المملكة، جاء لمعاقبته بسبب وجود قضية تجارية أقامها في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد ولي العهد محمد بن سلمان.

في حين نادر بن تركي الدوسري قد انتقل إلى الولايات المتحدة، رفقة ابنه، في سبتمبر 2021. وذلك بعدما حاولت الرياض منعه من السفر. ضمن موجات القمع التي تمارسها السلطات السعودية.