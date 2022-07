مرشح بقوة لرئاسة الوزراء.. من هو العراقي الأصل ناظم الزهاوي وزير المالية البريطاني الجديد؟!

وطن – عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العراقي الاصل ناظم الزهاوي وزيرا جديدا للمالية بعد استقالة الوزير ريشي سوناك من منصبه في الحكومة.

واستقال “سوناك” وهو مصرفي استثماري من أصل هندي وتحول إلى سياسي ، بعد فضيحة ضربت إدارة جونسون، الثلاثاء، كما أرسل وزير الصحة ساجد جاويد استقالته.

وتم انتخاب “سوناك” لأول مرة في البرلمان البريطاني من دائرة ريتشموند (يوركشاير) في عام 2015، وأعيد انتخابه في عام 2017.

ويعتبر “الزهاوي” ، الذي حل محل “سوناك” ، نجمًا صاعدًا بين المحافظين وانتخب لأول مرة نائبًا عن حزب المحافظين عن ستراتفورد أون آفون في عام 2010.

وولد “الزهاوي” في كردستان العراق، ووصل إلى إنجلترا عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا بعد أن فرت عائلته من العراق عام 1978.

وبحسب ما ورد حذر معلموه والدي الزهاوي من أنه قد يعاني من صعوبات في التعلم بعد أن كافح في البداية للتحدث باللغة الإنجليزية.

وقال مؤخرا عبر حسابه في تويتر إنه عانى في البداية لتعلم اللغة الإنكليزية، كما أنه “تعرض للمضايقة” من الأطفال الآخرين بسبب كونه “يبدو مختلفا” عنهم.

As many people know, I moved to this country aged 11, unable to speak a word of English.

Some of my first school experiences involved being called a ‘p*ki’ and even having my head dunked in a pond by bigger kids as entertainment.



It’s time to talk about bullying.

👇🏽👇🏽👇🏽

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) June 21, 2022