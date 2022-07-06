قضية قتل نيرة أشرف.. شقيقة محمد عادل تكشف عن “ثغرات” يستند إليها فريد الديب

وطن – علقت شقيقة محمد عادل المتهم بقتل زميلته، طالبة جامعة المنصورة المصرية نيرة أشرف، على إعلان المحامي الشهير فريد الديب موافقته على الترافع عن شقيقها الذي يواجه حكما بالإعدام.

وقالت “ندى” إنها تشكر كل من وصفتهم بـ”المتعاطفين مع شقيقها”، بينهم المحامي فريد الديب لإعلانه قبول الدفاع عنه.

وأضافت أن شقيقها كان ضحية استغلال لمشاعره من جانب الفتاة وأسرتها فانتفضت كرامته لذلك، موضحة في تصريحات لـ”العربية نت”، أن هذا لا يبرر له اللجوء للقتل لكن الظروف المحيطة بالواقعة يجب أن تؤخذ في الحسبان.

مراسل #العربية أحمد عثمان يرصد تطورات قضية الطالبة المصرية #نيرة_أشرف: الأسرة ترفض الدية وفريد الديب يقبل الدفاع عن المتهم pic.twitter.com/aYOQN6bE7F — العربية (@AlArabiya) July 6, 2022

وأشارت إلى أن العدالة ستتحقق، وأن الإجراءات القانونية العادلة سيتم اتخاذها خلال التقدم بطعن لمحكمة النقض التي هي الملاذ الأخير للأسرة وشقيقها.

ولفتت إلى أن الأسرة التزمت الصمت بسبب موجة الغضب الشعبية الكبيرة إزاء الجريمة، موضحة أن بعض الملابسات الأخرى في القضية ستتكشف أمام القضاء، وعقبت: “الرد القانوني سيكون هو الأجدى”.

وشددت على أن حملات جمع أموال الدية تثبت جديًا تعاطف البعض مع شاب ظلم على أيدي الفتاة الراحلة وأفراد أسرتها قبيل ارتكاب الجريمة.

مفتي مصر يصدق على الحكم بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف.. واللجوء لإجراءات تقاضي أخرى من حق المتهم

#العربية pic.twitter.com/QAhUWOfviU — العربية (@AlArabiya) July 6, 2022

وأوضحت أن قبول المحامي الشهير فريد الديب الدفاع عن شقيقها يعني وجود ثغرات قانونية تؤكد عدم الأخذ بأقوال (المتهم) في تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة فضلاً عن ضيق الوقت في تحقيقات القضية ونظرها في أقل من أسبوع.

وتصدر محكمة جنايات المنصورة في مصر اليوم الأربعاء، حكمها على محمد أشرف المتهم بقتل فتاة المنصورة، والذي كانت أحيلت أوراقه لمفتي البلاد، في خطوة تسبق صدور حكم بالإعدام.

ووصل محمد عادل إلى محكمة جنايات المنصورة وذلك تمهيدًا لصدور الحكم عليه، وسبقه وصول أسرة المجني عليها، وقد أكدت تثق في دولة القانون، وأن العدالة قادرة على القصاص من القاتل لتبرد نيران القلوب.

قبل المحاكمة .. شاهد ماذا قالت والدة وشقيقة قات.ل نيرة أشرف#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/scvY58oOtQ — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) July 6, 2022

وعززت قوات الشرطة من وجودها بمحيط محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل فتاة المنصورة، حيث فرضت أجهزة الأمن سياجا أمنيا بمحيط المحكمة.

ودخلت القضية مرحلة جديدة، مع إعلان المحامي الشهير فريد الديب قبوله الدفاع عن المتهم محمد عادل، وقال إنها سيستند ما يعتبره خطأ وقع فيه القاضي وهو يصدر الحكم عندما أدلى برأيه قبل أن تصدر هيئة المحكمة قرارها في القضية.

المحامي القدير #فريد_الديب في اخر حياته يبيع اخرته بدنياه اذا صدقت المعلومة انه يريد الترافع عن قاتل المغدورة #نيرة_أشرف مقابل حفنة دولارات pic.twitter.com/tbwvmvdcLS — معالم ورسوم (@sa_kh_a) July 6, 2022

وأثيرت حالة من الجدل فور إعلان فريد الديب هذا الموقف، بين مؤيد يعتبر أن هذا الأمر منطقي وأنه يحق لأي متهم أن يكون له محامي يتولى الدفاع عنه، وبين من هاجم المحامي الشهير بدعوى ما أُسمي “الدفاع عن قاتل”، في إشارة إلى المتهم محمد عادل.