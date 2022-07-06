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قضية قتل نيرة أشرف.. شقيقة محمد عادل تكشف عن “ثغرات” يستند إليها فريد الديب

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
فريد الديب watanserb.com
المحامي فريد الديب يعلن موافقته على الترافع عن قاتل نيرة أشرف

وطن – علقت شقيقة محمد عادل المتهم بقتل زميلته، طالبة جامعة المنصورة المصرية نيرة أشرف، على إعلان المحامي الشهير فريد الديب موافقته على الترافع عن شقيقها الذي يواجه حكما بالإعدام.

وقالت “ندى” إنها تشكر كل من وصفتهم بـ”المتعاطفين مع شقيقها”، بينهم المحامي فريد الديب لإعلانه قبول الدفاع عنه.

وأضافت أن شقيقها كان ضحية استغلال لمشاعره من جانب الفتاة وأسرتها فانتفضت كرامته لذلك، موضحة في تصريحات لـ”العربية نت”، أن هذا لا يبرر له اللجوء للقتل لكن الظروف المحيطة بالواقعة يجب أن تؤخذ في الحسبان.

وأشارت إلى أن العدالة ستتحقق، وأن الإجراءات القانونية العادلة سيتم اتخاذها خلال التقدم بطعن لمحكمة النقض التي هي الملاذ الأخير للأسرة وشقيقها.

ولفتت إلى أن الأسرة التزمت الصمت بسبب موجة الغضب الشعبية الكبيرة إزاء الجريمة، موضحة أن بعض الملابسات الأخرى في القضية ستتكشف أمام القضاء، وعقبت: “الرد القانوني سيكون هو الأجدى”.

وشددت على أن حملات جمع أموال الدية تثبت جديًا تعاطف البعض مع شاب ظلم على أيدي الفتاة الراحلة وأفراد أسرتها قبيل ارتكاب الجريمة.

وأوضحت أن قبول المحامي الشهير فريد الديب الدفاع عن شقيقها يعني وجود ثغرات قانونية تؤكد عدم الأخذ بأقوال (المتهم) في تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة فضلاً عن ضيق الوقت في تحقيقات القضية ونظرها في أقل من أسبوع.

وتصدر محكمة جنايات المنصورة في مصر اليوم الأربعاء، حكمها على محمد أشرف المتهم بقتل فتاة المنصورة، والذي كانت أحيلت أوراقه لمفتي البلاد، في خطوة تسبق صدور حكم بالإعدام.

ووصل محمد عادل إلى محكمة جنايات المنصورة وذلك تمهيدًا لصدور الحكم عليه، وسبقه وصول أسرة المجني عليها، وقد أكدت تثق في دولة القانون، وأن العدالة قادرة على القصاص من القاتل لتبرد نيران القلوب.

وعززت قوات الشرطة من وجودها بمحيط محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل فتاة المنصورة، حيث فرضت أجهزة الأمن سياجا أمنيا بمحيط المحكمة.

ودخلت القضية مرحلة جديدة، مع إعلان المحامي الشهير فريد الديب قبوله الدفاع عن المتهم محمد عادل، وقال إنها سيستند ما يعتبره خطأ وقع فيه القاضي وهو يصدر الحكم عندما أدلى برأيه قبل أن تصدر هيئة المحكمة قرارها في القضية.

وأثيرت حالة من الجدل فور إعلان فريد الديب هذا الموقف، بين مؤيد يعتبر أن هذا الأمر منطقي وأنه يحق لأي متهم أن يكون له محامي يتولى الدفاع عنه، وبين من هاجم المحامي الشهير بدعوى ما أُسمي “الدفاع عن قاتل”، في إشارة إلى المتهم محمد عادل.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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