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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض جميع العملات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، انخفاضا واضحا عن تعاملات يوم أمس، الثلاثاء، وذلك وفقا للأسعار الرسمية التي أعلنها بنك الخرطوم.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 565.50 جنيه للشراء، و568.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان

من جانبه، سجل سعر اليورو في السودان اليوم الاربعاء خلال تعاملات الصباح لدى البنوك نحو 577.87 جنيه للشراء، و582.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الأربعاء لدى البنوك نحو 673.02 جنيه للشراء، و678.06جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجل سعر الدينار البحريني في تعامل الصباح اليوم الأربعاء 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع، في حين سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

يشار إلى أن الاقتصاد السوداني يواجه خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجات الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.

وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.

وزادت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 في المئة. كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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