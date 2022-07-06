حيلة على واتساب تساعدك على معرفة ما إذا كان شخص ما قد أعطاك رقمًا مزيفًا

وطن– يعتبر تطبيق واتساب، أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، لاسيما مع وجود أكثر من ملياري مستخدم.

يتيح هذا التطبيق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم التواصل مع بعضهم البعض عبر الرسائل النصية أو الصوتية أو المكالمات الصوتية أو المرئية.

كما يمكنهم أيضًا مشاركة محتوى الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو وغيرها. وباستخدام التطبيق أيضا يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما قد أعطاك رقم هاتف مزيف على الواتساب.

باستخدام خدعة على هذا التطبيق، ستتمكن من استخدام جميع ميزات تطبيق المراسلة الفورية. وستعرف ما إذا كان لديك رقم مزيف دون تثبيت تطبيق آخر تابع لجهة خارجية، وفقا لما نشرته مجلة “سانتي ماغ بلوس” الفرنسية

ما هي خدعة WhatsApp التي تتيح لك معرفة ما إذا كان شخص ما قد أعطاك رقمًا وهميًا؟

يعتبر تطبيق الواتساب للمراسلة الفورية، بحسب ترجمة “وطن“، التطبيق الأكثر استخدامًا في العالم لأنه يقدم ميزات مختلفة تلبي توقعات المستخدمين. وغالبًا ما يُفَضّلُ على تطبيقات نظام تبادل الرسائل القصيرة الأخرى. يجعل التطبيق من السهل جدًا التواصل دون الحصول على رقم جهة الاتصال الخاصة بك.

على سبيل المثال، يمكنك إضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام رمز الاستجابة السريعة. ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لمعرفة من أعطاك رقمًا وهميًا على WhatsApp بفضل هذه الخدعة.

– استخدم إعدادات تطبيق WhatsApp

باستخدام شبكة WhatsApp الاجتماعية، يمكنك استخدام ميزات مختلفة تتيح لك معرفة ما إذا كان شخص ما قد قرأ رسالتك أو ما إذا كان الشخص قد قام بحظرك أو إذا أضاف شخص ما رقمك دون علمك. في هذه المقالة، ستكتشف ما إذا كان رقم الهاتف الذي حصلت عليه مزيفًا باستخدام خدعة بسيطة جدًا. هذه الوظيفة متاحة على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS ولن تحتاج إلى تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية لاستخدامها.

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان شخص ما قد أعطاك رقمًا مزيفًا على WhatsApp، فما عليك سوى حفظ هذا الرقم في دفتر العناوين بهاتفك الذكي الذي يعمل بنظام iOS أو Android. ثم افتح تطبيق WhatsApp وانتقل إلى إعدادات التطبيق.

على جهاز Android، تكون الإعدادات أعلى يمين الشاشة. وعلى iPhone، تكون في أسفل يمين شاشة جهازك. عندما تكون في قائمة “الإعدادات”، توجد علامة تبويب تسمى “دعوة صديق” على نظام Android و “التوصية إلى صديق” على iPhone، والتي ستعلمك ما إذا كان هذا الشخص موجودًا بالفعل على WhatsApp وما إذا كان قد أعطاك رقم غير صحيح.

بمجرد النقر فوق علامة التبويب هذه، سترى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك غير الموجودة في تطبيق WhatsApp. وإذا ظهر رقم الشخص الذي أعطاك جهة الاتصال الخاصة به في القائمة، فهذا يعني أنه أعطاك رقمًا خاطئًا أو أنه غير صحيح. على أي حال، لن تتمكن من تبادل الرسائل معه على WhatsApp.

سيسمح لك هذا الخيار أيضًا بحذف جهات الاتصال الأخرى غير المرتبطة بتطبيق WhatsApp، إذا كنت ترغب في ذلك. و سيسمح لك ذلك بفرز دفتر العناوين الخاص بك وتحرير مساحة التخزين.

– تحقق من صورة ملف تعريف WhatsApp للرقم الذي قمت بتسجيله

يمكنك استخدام هذا البديل لمعرفة ما إذا كان قد تم إعطاؤك رقمًا وهميًا في تطبيق WhatsApp. من الممكن أن نشارك معك رقمًا مزيفًا ولكن هذا الشخص لديه حساب WhatsApp.

للقيام بذلك، ما عليك سوى فتح علامة التبويب “المناقشات” التي ستتيح لك العثور على جميع جهات الاتصال التي تستخدم WhatsApp. افتح محادثة مع هذا المستلم المحفوظ الجديد وانقر على صورة ملفه الشخصي. وإذا ظهر الشخص الذي أعطاك رقمه في صورته، فهذا يعني أن الرقم حقيقي، ولكن إذا لم تتعرف على صورة ملفه الشخصي، فمن المحتمل أن يكون رقمًا مزيفًا.

باستخدام هذه الحيلة على WhatsApp، يمكنك التحقق من الأرقام الموجودة في دفتر العناوين الخاص بك ومعرفة ما إذا كانت موجودة في تطبيق المراسلة الفورية.