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رياضة

حذاء يُحرم أسطورة فنزويلا للوثب الطويل من بطولة العالم 2022 (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أسطورة الوثب الطويل يوليمار روخاس watanserb.com
أسطورة الوثب الطويل يوليمار روخاس

وطن – حرمت أسطورة فنزويلا يوليمار روخاس 26 عاماً، بطل العالم للوثب الطويل، من المشاركة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى لعام 2022، بعد إلغاء الرقم التأهيلي الخاص بها وهو 6.93 مترا بسبب استخدام حذاء خاطئ.

حرمان أسطورة الوثب الطويل روخاس

وكانت الفنزويلاية روخاس قد تجاوزت الرقم التأهيلي لها، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، في مسابقة الوثب الطويل. التي أقيمت في مدينة وادي الحجارة الإسبانية بشهر يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في البيان الذي نشره، الأربعاء، جاء فيه: ” حاولت يوليمار روخاس المنافسة في الوثب الطويل، بعد هذا الحدث بأحذية معتمدة للتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى، المقرر إقامتها في أوريغون 2022. إلا أن الإصابة حالت دون ذلك”.

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كما ويعتبر الحد الأقصى المسموح به للمشاركة في منافسات التأهل لمنافسات بطولة العالم لألعاب القوى، هو نعل بسمك الحذاء المسموح به للوثب الطويل وهو 20 مم. وللقفزة الثلاثية 25 مم.

وأردف بيان الاتحاد، ” نعلم أن هذا الأمر هو مخيب للآمال للسيدة روخاس، لكننا نتطلع بشدة لمشاهدتها وهو تنافس في الوثب الثلاثي في أريغون 2022، كما والتأهل إلى كلا الحدثين في العام القادم ولبطولة العالم بودابست عام 2023″.

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بطولة العالم لألعاب القوى 

وكانت أسطورة رياضة الوثب الطويل يوليمار روخاس، قد توجت بلقب بطلة العالم مرتين سابقاً، بالإضافة إلى فوزها بالميدالية الذهبية في القفز الثلاثي في أولمبياد 2020.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة العالم لألعاب القوى بنسختها ال13. في منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، وتختتم فعالياتها في ال24 من الشهر ذاته في ولاية أوريغون شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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