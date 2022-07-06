حذاء يُحرم أسطورة فنزويلا للوثب الطويل من بطولة العالم 2022 (فيديو)

وطن – حرمت أسطورة فنزويلا يوليمار روخاس 26 عاماً، بطل العالم للوثب الطويل، من المشاركة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى لعام 2022، بعد إلغاء الرقم التأهيلي الخاص بها وهو 6.93 مترا بسبب استخدام حذاء خاطئ.

حرمان أسطورة الوثب الطويل روخاس

وكانت الفنزويلاية روخاس قد تجاوزت الرقم التأهيلي لها، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى 2022، في مسابقة الوثب الطويل. التي أقيمت في مدينة وادي الحجارة الإسبانية بشهر يونيو/ حزيران الماضي.

إلغاء الرقم التأهيلي للفنزويلية يوليمار روخاس، صاحبة الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي، وتأكد غيابها عن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لاستخدام حذاء غير مصرح به. pic.twitter.com/Fdb97rWnnt — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 6, 2022

وبحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في البيان الذي نشره، الأربعاء، جاء فيه: ” حاولت يوليمار روخاس المنافسة في الوثب الطويل، بعد هذا الحدث بأحذية معتمدة للتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى، المقرر إقامتها في أوريغون 2022. إلا أن الإصابة حالت دون ذلك”.

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الاتحاد الدولي لألعاب القوى

كما ويعتبر الحد الأقصى المسموح به للمشاركة في منافسات التأهل لمنافسات بطولة العالم لألعاب القوى، هو نعل بسمك الحذاء المسموح به للوثب الطويل وهو 20 مم. وللقفزة الثلاثية 25 مم.

MARCA | راتب لاعبة برشلونة لألعاب القوى, يوليمار روخاس ; 10 ألف يورو سنوياً ❗️ 🥇 ذهبية اوليمبياد طوكيو

🥇 بطلة العالم في العاب القوى

🥇 بطلة العالم داخل الصالات

🥇 بطلة امريكا الجنوبية pic.twitter.com/RXAKIXF74h — FCBW (@Forca_Fcb) March 25, 2022

وأردف بيان الاتحاد، ” نعلم أن هذا الأمر هو مخيب للآمال للسيدة روخاس، لكننا نتطلع بشدة لمشاهدتها وهو تنافس في الوثب الثلاثي في أريغون 2022، كما والتأهل إلى كلا الحدثين في العام القادم ولبطولة العالم بودابست عام 2023″.

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بطولة العالم لألعاب القوى

وكانت أسطورة رياضة الوثب الطويل يوليمار روخاس، قد توجت بلقب بطلة العالم مرتين سابقاً، بالإضافة إلى فوزها بالميدالية الذهبية في القفز الثلاثي في أولمبياد 2020.

يوليمار روخاس 🇻🇪 هي أسطورة ألعاب القوى الحقيقية، مافعلته في محاولتها الأولى في الوثب الثلاثي، حطمت الرقم القياسي الأولمبي OR 🔥 وفي الأخيرة دمرت الرقم العالمي WR بـ 15.67 💥 حيث كان الرقم السابق 15.50 منذ عام 1995!.

مبروك فنزويلا وروخاس 🥇#Tokyo2020 pic.twitter.com/ZTrD5Mzvrb — R̷ A̷ F̷ I̷ D̷ (@RafidBM) August 1, 2021

ومن المقرر أن تبدأ بطولة العالم لألعاب القوى بنسختها ال13. في منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، وتختتم فعالياتها في ال24 من الشهر ذاته في ولاية أوريغون شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

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