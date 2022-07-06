حجاج قطر في السعودية لأداء فريضة الحج بعد حرمان 5 سنوات (شاهد)

وطن- بعد قطيعة استمرت لخمس سنوات في ظل وباء كورونا وقطع العلاقات الخليجية، عاد القطريون هذا العام لأداء فريضة الحج، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل صوراً لتوافد أولى الدفعات من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

حجاج قطر

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية في هذا السياق، عن رئيس بعثة الحج القطرية “علي بن سلطان المسيفري“، إشادته بالجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتعاون القائم مع وزارة الحج والعمرة؛ مما سهّل كثيراً عملها، ويسّر لها عديداً من الأمور في سبيل خدمة الحجاج القطريين.

حجاج #قطر كأنهم في عرس مش في حج ماشاء الله تبارك الله 😊 pic.twitter.com/ENwGSChSyY — حسين هادي (@Ausein_) July 6, 2022

وأكد “المسيفري” حرص البعثة على خدمة حجاج قطر وجميع الحملات، وتسهيل أمورهم ليكون موسم الحج متميزاً وفي أنجح صورة لأداء الركن الخامس على الحجاج في قطر.

عادت المياه إلى مجراها

ووصف رئيس حملة الفرقان القطرية للحج “محمد جوهر” شعوره بالوصول إلى مكة المكرمة قائلا “شعور عظيم الوصول الى هذا المكان المقدس بعد خمس سنوات من الغياب والأعظم عودة اللحمة الأخوية مع اشقائنا في المملكة، نحن اسرة واحدة”.

وأضاف في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية:”عادت المياه إلى مجراها الطبيعي وعدنا إلى موسم الحج بكل يسر وسهولة مع تذليل لكافة العقبات من جانب السلطات السعودية”.

وأوضح جوهر أنه لمس “تغييراً كبيرا. حيث زاد الاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات في المملكة مما يسهل الكثير من الأمور على الحجاج في إنهاء الاجراءات والتنقلات والإقامة”.

راحة وسلامة الحجاج

وبدورها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تواصل أعمال بعثة الحج القطرية في مكة المكرمة، استعداداً لاستقبال وتهيئة جميع الظروف للحجاج القطريين.

السيد خالد الحمادي يتحدث عن جهود وحدة الاتصال والدعم في خدمة حجاج بعثة الحج القطرية برنامج #حج_مبرور#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/lwqnfpxxEn — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) July 6, 2022

حيث قامت بعثة الحج القطرية بزيارة مقار سكن حملات حجاج دولة قطر بمكة المكرمة وذلك بعد اكتمال وصول حجاج الدولة القادمين جواً من الدوحة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

كما واصلت وحدة الرقابة في بعثة الحج جولاتها التفتيشية لضمان جاهزية مساكن حجاج قطر، والتأكد من استيفاء كافة الحملات للشروط والمعايير التي وضعتها البعثة لضمان راحة وسلامة الحجاج.

“سعداء ومرتاحون”

ونقلت قناة “الحرة” عن رئيس بعثة الحج القطرية “حاتم المنصوري” قوله أن حملته تضم 500 حاج قطري، والجميع كما قال كانوا سعداء ومرتاحون ويتطلعون إلى هذه اللحظة التي يؤدون فيها شعائر الحج”.

قامت بعثة الحج القطرية بزيارة مقار سكن حملات حجاج دولة قطر بمكة المكرمة وذلك بعد اكتمال وصول حجاج الدولة القادمين جواً من الدوحة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ. pic.twitter.com/Oxe6CdBUUA — أخبار قطرنا (@Qatar__news) July 5, 2022

وقال “المنصوري”، إن الحصة المخصصة للقطريين هذا العام “زادت لتصل إلى نحو 3 آلاف حاج لأن الإقبال كان كبيرا”.

وأعلنت السعودية في نيسان/ابريل عن استضافة مليون مسلم من داخل المملكة وخارجها للحج هذا العام بعد قيود فرضتها خلال العامين السابقين بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

5000 حاج قطري

وكان أكثر من 5000 مواطن قد تقدموا عبر البوابة الإلكترونية لإدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

سعادة السيد راشد بن سعيد الخيارين القنصل العام لدولة قطر في جدة استقبل الفوج الثاني من حجاج الدولة لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، للاطمئنان على سلامة الحجاج وإجراءات تيسير وصولهم إلى مقار سكنهم بمكة المكرمة. pic.twitter.com/3k5EwKPlmK — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) July 3, 2022

وبعد تدقيق البيانات والمعلومات واكتمال التطعيمات وتحديد الفئات العمرية المناسبة حسب الشروط والمعايير المطلوبة من سلطات المملكة العربية السعودية، تم إشعار المقبولين منهم عبر رسائل إلكترونية ودعوتهم للتسجيل في الحملات المعتمدة لدى الوزارة.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية يتوزع حجاج دولة قطر على تسع حملات معتمدة تعمل عن كثب لخدمة حجاج الدولة خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.