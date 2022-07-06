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حجاج قطر في السعودية لأداء فريضة الحج بعد حرمان 5 سنوات (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حجاج قطر في السعودية watanserb.com
حجاج قطر في السعودية

وطن- بعد قطيعة استمرت لخمس سنوات في ظل وباء كورونا وقطع العلاقات الخليجية، عاد القطريون هذا العام لأداء فريضة الحج، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل صوراً لتوافد أولى الدفعات من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

حجاج قطر

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية في هذا السياق، عن رئيس بعثة الحج القطرية “علي بن سلطان المسيفري“، إشادته بالجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتعاون القائم مع وزارة الحج والعمرة؛ مما سهّل كثيراً عملها، ويسّر لها عديداً من الأمور في سبيل خدمة الحجاج القطريين.

وأكد “المسيفري” حرص البعثة على خدمة حجاج قطر وجميع الحملات، وتسهيل أمورهم ليكون موسم الحج متميزاً وفي أنجح صورة لأداء الركن الخامس على الحجاج في قطر.

عادت المياه إلى مجراها

ووصف رئيس حملة الفرقان القطرية للحج “محمد جوهر” شعوره بالوصول إلى مكة المكرمة قائلا “شعور عظيم الوصول الى هذا المكان المقدس بعد خمس سنوات من الغياب والأعظم عودة اللحمة الأخوية مع اشقائنا في المملكة، نحن اسرة واحدة”.

وأضاف في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية:”عادت المياه إلى مجراها الطبيعي وعدنا إلى موسم الحج بكل يسر وسهولة مع تذليل لكافة العقبات من جانب السلطات السعودية”.

وأوضح جوهر أنه لمس “تغييراً كبيرا. حيث زاد الاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات في المملكة مما يسهل الكثير من الأمور على الحجاج في إنهاء الاجراءات والتنقلات والإقامة”.

راحة وسلامة الحجاج

وبدورها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تواصل أعمال بعثة الحج القطرية في مكة المكرمة، استعداداً لاستقبال وتهيئة جميع الظروف للحجاج القطريين.

حيث قامت بعثة الحج القطرية بزيارة مقار سكن حملات حجاج دولة قطر بمكة المكرمة وذلك بعد اكتمال وصول حجاج الدولة القادمين جواً من الدوحة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

كما واصلت وحدة الرقابة في بعثة الحج جولاتها التفتيشية لضمان جاهزية مساكن حجاج قطر، والتأكد من استيفاء كافة الحملات للشروط والمعايير التي وضعتها البعثة لضمان راحة وسلامة الحجاج.

“سعداء ومرتاحون”

ونقلت قناة “الحرة” عن رئيس بعثة الحج القطرية “حاتم المنصوري” قوله أن حملته تضم 500 حاج قطري، والجميع كما قال كانوا سعداء ومرتاحون ويتطلعون إلى هذه اللحظة التي يؤدون فيها شعائر الحج”.

وقال “المنصوري”، إن الحصة المخصصة للقطريين هذا العام “زادت لتصل إلى نحو 3 آلاف حاج لأن الإقبال كان كبيرا”.

وأعلنت السعودية في نيسان/ابريل عن استضافة مليون مسلم من داخل المملكة وخارجها للحج هذا العام بعد قيود فرضتها خلال العامين السابقين بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

5000 حاج قطري

وكان أكثر من 5000 مواطن قد تقدموا عبر البوابة الإلكترونية لإدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وبعد تدقيق البيانات والمعلومات واكتمال التطعيمات وتحديد الفئات العمرية المناسبة حسب الشروط والمعايير المطلوبة من سلطات المملكة العربية السعودية، تم إشعار المقبولين منهم عبر رسائل إلكترونية ودعوتهم للتسجيل في الحملات المعتمدة لدى الوزارة.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية يتوزع حجاج دولة قطر على تسع حملات معتمدة تعمل عن كثب لخدمة حجاج الدولة خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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المصدرسبق ، الشرق ، توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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