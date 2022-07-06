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الهدهد

“بايدن” سيصطحب معه شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى إلى السعودية كبادرة حسن نية!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
زيارة بايدن السعودية watanserb.com
بايدن سيصطحب معه شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى للسعودية

وطن – كشف مرسل “القناة13” العبرية، ألون بن ديفيد، الذي يتواجد حاليا في السعودية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر معه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خلال رحلته من إسرائيل إلى المملكة، كبادرة حسن نية للتقارب بين إسرائيل والسعودية.

وقال “بن ديفيد” في مداخلة مباشرة من الرياض مع القناة التي يعمل بها، إنه غير الاتفاق المباشر الأول من نوعه بين إسرائيل والسعودية، سيحضر “بايدن” معه إلى السعودية شخصية إسرائيلية رفيعة كبادرة حسن نية خلال رحلته التي ستنطلق من إسرائيل للسعودية بعد نحو أسبوعين.

مراسل القناة13 الإسرائيلية يتجول في الرياض

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية ألون بين ديفيد، وهو يتجول في السعودية، ويتجرأ على دخول مسجد الملك خالد بن عبد العزيز في العاصمة الرياض، في وقت يتوسع فيه النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان (الحاكم الفعلي للمملكة) على اعتقال أئمة المساجد.

وقال إنه أخذ يتجول في سوق الزل في الرياض، ودخل أحد أكبر مساجدها جامع الملك خالد بن عبدالعزيز، وتجرأ على دخول حرم المسجد واختلط بين المصلين.

كما انتشر مقطع فيديو كانت قد نشرته القناة الإسرائيلية نفسها، لمراسلها العسكري وهو يتجول في سوق الزل، وهو يقول: “أنا الآن مثل الملك”.

ظهور كبير لمراسلين إسرائيليين في السعودية

وخلال الأيام الماضية، انتشرت الكثير من الصور التي أظهرت مراسلين عسكريين في قنوات إسرائيلية يتواجدون في السعودية ويبثون تقارير لقنواتهم من هناك، وسط حالة من الترحيب الشعبي بهم في المملكة، بعد ما قالوا إنه حرمان دام عقودا.

وأعدّ يوآف ليمور الصحفي في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، تقريرًا من داخل السعودية وقد بدا أنه تجول في مناطق مختلفة منها.

وحرص ليمور على التقاط عدة صور له من داخل المملكة، بينها وهو يقف إلى جانب العلم السعودي وصور الملك عبد العزيز آل سعود، والعاهل الحالي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد ليمور أنه حظي بترحيب كبير من السعوديين رغم أنه أظهر لهم أنه إسرائيلي، كما تحدث عن التغيير في النظرة الشعبية تجاه “إسرائيل”، كما ادعى في تقريره، حسبما نقلت صحيفة القدس.

قادة يهود يقومون بجولة سياحية في السعودية

وكانت مجموعة تضم 13 شخصا من القادة اليهود قد أجروا مؤخرا جولة سياحية في السعودية، هي الأولى من نوعها لقادة منظمة UJA إلى المملكة، وذلك بتخطيط واستضافة رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

وقال موقع Jewish Insider العبري، إنه على خلفية التغيير الكاسح فيما أسماها “العلاقات الإسرائيلية العربية”، أجرت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين جولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام وتعليم السعوديين عن اليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة.

المصدروطن - رصد تويتر + Jewish Insider
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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