“بايدن” سيصطحب معه شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى إلى السعودية كبادرة حسن نية!

وطن – كشف مرسل “القناة13” العبرية، ألون بن ديفيد، الذي يتواجد حاليا في السعودية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر معه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خلال رحلته من إسرائيل إلى المملكة، كبادرة حسن نية للتقارب بين إسرائيل والسعودية.

وقال “بن ديفيد” في مداخلة مباشرة من الرياض مع القناة التي يعمل بها، إنه غير الاتفاق المباشر الأول من نوعه بين إسرائيل والسعودية، سيحضر “بايدن” معه إلى السعودية شخصية إسرائيلية رفيعة كبادرة حسن نية خلال رحلته التي ستنطلق من إسرائيل للسعودية بعد نحو أسبوعين.

🔴هام

المراسل الإسرائيلي Alon Ben-David:

"بايدن سيُحضر معه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خلال رحلته من إسرائيل إلى #السعودية، كبادرة حسن نية للتقارب بين إسرائيل والمملكة". pic.twitter.com/EX1xNOGeNW — مفتاح (@keymiftah79) July 5, 2022

مراسل القناة13 الإسرائيلية يتجول في الرياض

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية ألون بين ديفيد، وهو يتجول في السعودية، ويتجرأ على دخول مسجد الملك خالد بن عبد العزيز في العاصمة الرياض، في وقت يتوسع فيه النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان (الحاكم الفعلي للمملكة) على اعتقال أئمة المساجد.

وقال إنه أخذ يتجول في سوق الزل في الرياض، ودخل أحد أكبر مساجدها جامع الملك خالد بن عبدالعزيز، وتجرأ على دخول حرم المسجد واختلط بين المصلين.

🔴هام

المراسل العسكري لقناة 13 الإسرائيلي Alon Ben-David في زيارته للمملكة؛ يتجول في سوق الزل في الرياض، ويدخل أحد أكبر مساجدها جامع الملك خالد بن عبدالعزيز، ويتجرأ على دخول حرم المسجد ويختلط بين المصلين.

🔑نظام ابن سلمان يعتقل أئمة المساجد ويسمح للصهاينة بدخولها. pic.twitter.com/LrvrJyFd9G — مفتاح (@keymiftah79) July 5, 2022

كما انتشر مقطع فيديو كانت قد نشرته القناة الإسرائيلية نفسها، لمراسلها العسكري وهو يتجول في سوق الزل، وهو يقول: “أنا الآن مثل الملك”.

مراسل العسكري لقناة 13 الإسرائيلي Alon Ben-David يتجول في سوق الزل ويشتري بشت من محلات -مقرن بن محمد المجاهد-، قائلاً:

"الآن أنا أبدو مثل الملك". pic.twitter.com/EbTl4zLrqp — مفتاح (@keymiftah79) July 5, 2022

ظهور كبير لمراسلين إسرائيليين في السعودية

وخلال الأيام الماضية، انتشرت الكثير من الصور التي أظهرت مراسلين عسكريين في قنوات إسرائيلية يتواجدون في السعودية ويبثون تقارير لقنواتهم من هناك، وسط حالة من الترحيب الشعبي بهم في المملكة، بعد ما قالوا إنه حرمان دام عقودا.

وأعدّ يوآف ليمور الصحفي في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، تقريرًا من داخل السعودية وقد بدا أنه تجول في مناطق مختلفة منها.

إسرائيل اليوم:

تحت عنوان"رياح الأمل"

كتب موفد الصحيفه الى الرياض"يوآڤ ليمور"..

قبل إسبوع من زيارة بايدن المقررة والتى سيتنقل فيها بين السعودية وإسرائيل

زار موفد الصحيفه ليمور العاصمة السعودية الرياض…

"وشعر بالتغيير العميق فى النظرة لإسرائيل

««« pic.twitter.com/wCTmvCOuTn — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) July 4, 2022

وحرص ليمور على التقاط عدة صور له من داخل المملكة، بينها وهو يقف إلى جانب العلم السعودي وصور الملك عبد العزيز آل سعود، والعاهل الحالي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد ليمور أنه حظي بترحيب كبير من السعوديين رغم أنه أظهر لهم أنه إسرائيلي، كما تحدث عن التغيير في النظرة الشعبية تجاه “إسرائيل”، كما ادعى في تقريره، حسبما نقلت صحيفة القدس.

قادة يهود يقومون بجولة سياحية في السعودية

وكانت مجموعة تضم 13 شخصا من القادة اليهود قد أجروا مؤخرا جولة سياحية في السعودية، هي الأولى من نوعها لقادة منظمة UJA إلى المملكة، وذلك بتخطيط واستضافة رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

وقال موقع Jewish Insider العبري، إنه على خلفية التغيير الكاسح فيما أسماها “العلاقات الإسرائيلية العربية”، أجرت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين جولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام وتعليم السعوديين عن اليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة.