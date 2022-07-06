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السيسي يختلق “شماعة” جديدة لفشله ويبرر تدميره لاقتصاد مصر (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
السيسي واقتصاد مصر watanserb.com
السيسي واقتصاد مصر

وطن– خرج رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، يتحجج بما وصفه بـ”عدم وجود ثروات طبيعية في مصر”، لتبرير الوضع المزري والكارثي الذي وصل له الاقتصاد المصري في عهده.

السيسي: لا يوجد ثروات في مصر

ومنذ استيلاء السيسي على حكم مصر عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين إلى درجة كارثية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، التي باتت محملة بالديون وسط غلاء فاجش للأسعار وتفشي البطالة والفقر.

 

وفي كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، قال “السيسي” إن مصر لا تمتلك ثروات “سوى الرمل والرخام والحجر الجيري”، حسب وصفه.

وحمل السيسي فشله في إدارة البلاد للزيادة السكانية أيضا وتابع:”ولا نملك غير العمل والبحث على أفكار، وتنفيذها لتغيير حياة الناس، لكن حتى لو مشيينا بالمسارات الجيدة ستكون غير كافية، لأن عدد السكان كبير.”

وأضاف رئيس النظام المصري في كلمته:” “دخل المواطن المصري ضعيف بالنسبة لمعظم المواطنين، وبالتالي الناس تشعر بأي ضغط في الأسعار، أنا أعلم أن الظروف صعبة.”

واستطرد:”معندناش ثروات.. وبقولكم كلكم علشان محدش يتوهم أنه في الدولة المصرية ثروات.”

واستشهد السيسي بحوار قال إنه أجراه مع “شيخ التنقيب” قائلا:”جبت شيخ التنقيب وكان عنده 85 سنة.. بقوله ايه اخبارنا على خريطة الثروة المعدنية؟.. قالى عندنا 3 حاجات.”

وأكمل:”وأنا لما بتكلم عن ثروة يعنى حجم هائل.. وعلشان يبقي عندك كميات كبيرة تمثل دخل ريعي.. واللى عندنا رمل ورخام وحجر جيري.. وكل الناس المعنية بهذا الأمر يردوا عليا ويقولوا غير ده”.

مشروعات مصر الرقمية

وكان السيسي وصل، صباح الأربعاء، إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات “مصر الرقمية” لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي شهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر “الفيديو كونفرانس”.

الديون الخارجية تقفز لرقم كارثي

وكانت بيانات رسمية حديثة كشفت عن ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2021.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 145.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8 في المئة.

وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 32.6 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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