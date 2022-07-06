السلطان هيثم بن طارق يفرج عن عشرات المساجين بينهم أجانب.. لماذا؟

وطن – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، قرارا بالعفو السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، صباح الخميس، أكثر من 308 سجناء، بينهم 119 نزيلا أجنبيا.

جاء إصدار هذا العفو السامي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

#عاجل جلالة السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- يتفضّل فيُصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.#العُمانية pic.twitter.com/ex2X1npRxh — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 7, 2022

عطلة عيد الأضحى

وكانت الحكومة العمانية قد أعلنت أن عطلة عيد الأضحى المبارك 2022 في سلطنة عمان تبدأ الجمعة 9 من ذو الحجة، الموافق 8 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء 12 من يوليو.

والإجازة المعلنة تخص جميع القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مدن السلطنة، دون أي نوع من الاستقطاعات في الأجور.

وقالت وزارة العمل العمانية، إنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم التعويض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها.

حسب التقويم العماني المعتمد في سلطنة عمان والذي يعتمد رؤية التليسكوب فالرؤية صعبة مساء الأربعاء بالسلطنة وعليه الأحد 10 يوليوز أول أيام عيد الأضحى فلكيا pic.twitter.com/CLzI2h50JO — المبادرة المغربية (@Ass_initiative) June 27, 2022

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها بهذه المناسبة تتشـرف بـأن ترفـع إلى السلطان هيثم بن طارق أسمى آيات التهاني والتبريكات مبتهلين إلى المولى – عـز وجـل – أن يحفظه وينعم عليـه بمـوفـور الصحة والسعادة والعمر المديد.

وتمنت الوزارة، أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على السلطان هيثم أعوامًا عديدة، وعلى الشعب العُماني والسلطنة بمزيـد مـن التـقـدم والرخاء، وعلى جميع المسلمين بالخير واليُمن والبركات.

وتمنح الحكومة العمانية، مواطنيها عددا من العطلات الرسمية على مدار العام؛ للاحتفال منها ليلة الإسراء والمعراج، عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم النهضة العمانية، رأس السنة الهجرية، عيد الأضحى المبارك.

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