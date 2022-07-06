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السلطان هيثم بن طارق يفرج عن عشرات المساجين بينهم أجانب.. لماذا؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هيثم بن طارق watanserb.com
السلطان هيثم بن طارق

وطن – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، قرارا بالعفو السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، صباح الخميس، أكثر من 308 سجناء، بينهم 119 نزيلا أجنبيا.

جاء إصدار هذا العفو السامي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

عطلة عيد الأضحى

وكانت الحكومة العمانية قد أعلنت أن عطلة عيد الأضحى المبارك 2022 في سلطنة عمان تبدأ الجمعة 9 من ذو الحجة، الموافق 8 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء 12 من يوليو.

والإجازة المعلنة تخص جميع القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مدن السلطنة، دون أي نوع من الاستقطاعات في الأجور.

وقالت وزارة العمل العمانية، إنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم التعويض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها بهذه المناسبة تتشـرف بـأن ترفـع إلى السلطان هيثم بن طارق أسمى آيات التهاني والتبريكات مبتهلين إلى المولى – عـز وجـل – أن يحفظه وينعم عليـه بمـوفـور الصحة والسعادة والعمر المديد.

وتمنت الوزارة، أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على السلطان هيثم أعوامًا عديدة، وعلى الشعب العُماني والسلطنة بمزيـد مـن التـقـدم والرخاء، وعلى جميع المسلمين بالخير واليُمن والبركات.

وتمنح الحكومة العمانية، مواطنيها عددا من العطلات الرسمية على مدار العام؛ للاحتفال منها ليلة الإسراء والمعراج، عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم النهضة العمانية، رأس السنة الهجرية، عيد الأضحى المبارك.

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المصدروكالة الأنباء العمانية
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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