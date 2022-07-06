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الجزائر: طفل يحاول شنق نفسه بـِ”خمار” أمام والده المعاق لسبب صادم!

صرخات الجارة أنقذته!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الجزائر watanserb.com
تعرض الطفل لاستغلال غير أخلاقي من طرف "ذئب بشري"

وطن – أنقذت صرخات سيدة في الجزائر، طفلا (9 سنوات)، حاول الانتحار شنقا أمام والده المعاق حركيا، هرباً فيما يبدو من تعرّضه لاستغلال غير أخلاقي من طرف “ذئب بشري” .

صحيفة “الشروق” الجزائرية، قال في خبرٍ أوردته، الأربعاء، إنّ الطفل يدرس في المرحلة الابتدائية، وحاول الانتحار شنقا بواسطة خمار. تم ربطه إلى إطار حديدي للباب الداخلي للمنزل بمشتة لوصاف التابعة لبلدية حمالة شمال ميلة.

لكنّ يقظة الجارة التي تقطن بجوار منزل الضحية وسرعة تدخلها وصراخها ساعد في إفشال محاولة انتحار الطفل، الذي يعاني من ظروف اجتماعية قاسية، حيث تم استغلاله من طرف ذئاب بشرية في منطقة جبلية ونائية.

وتمكنت السلطات الأمنية من فك لغز محاولة انتحار التلميذ.

وأدى التحقيق إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة يقطن ببلدية حمالة. واتهامه في قضيتي استغلال طفل قاصر بتشغيله وتكليفه بعمل يكون ضارا بصحته وسلامته البدنية والمعنوية.

كما اتهمته السلطات بتحريض الطفل على فساد الأخلاق وتشجيعه عليه وتسهيله له.

تلك الممارسات، دفعت الطفل إلى محاولة إنهاء حياته أمام أنظار والده المعوق حركيا، الذي لم يتمكن من إنقاذه، وهو يشاهده يتدلى وهو معلق بخمار ربط في إطار الباب الحديدي للمنزل. لولا تدخل جارته وصراخها لإنقاذه.

سبب محاولة انتحار الطفل

وكشفت التحريات أن سبب محاولة انتحار الطفل هو “المضايقات والتهديدات المستمرة بالقتل بواسطة خنجر من قبل المتهم، إن لم يقم الطفل بجلب الدواء الذي وصفه له والذي يتعاطاه والده المريض المصاب بمرض عقلي.

بالإضافة إلى استغلال الطفل في تلبية رغباته الجنسية وضربه من حين لآخر.

واتخذت السلطات الجزائرية الإجراءات القانونية بحق المتهم. وجرى تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة للنظر في قضيته، بعد سماع إفادته.

المصدرالشروق - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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