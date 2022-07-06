الجزائر: طفل يحاول شنق نفسه بـِ”خمار” أمام والده المعاق لسبب صادم!

وطن – أنقذت صرخات سيدة في الجزائر، طفلا (9 سنوات)، حاول الانتحار شنقا أمام والده المعاق حركيا، هرباً فيما يبدو من تعرّضه لاستغلال غير أخلاقي من طرف “ذئب بشري” .

صحيفة “الشروق” الجزائرية، قال في خبرٍ أوردته، الأربعاء، إنّ الطفل يدرس في المرحلة الابتدائية، وحاول الانتحار شنقا بواسطة خمار. تم ربطه إلى إطار حديدي للباب الداخلي للمنزل بمشتة لوصاف التابعة لبلدية حمالة شمال ميلة.

لكنّ يقظة الجارة التي تقطن بجوار منزل الضحية وسرعة تدخلها وصراخها ساعد في إفشال محاولة انتحار الطفل، الذي يعاني من ظروف اجتماعية قاسية، حيث تم استغلاله من طرف ذئاب بشرية في منطقة جبلية ونائية.

وتمكنت السلطات الأمنية من فك لغز محاولة انتحار التلميذ.

وأدى التحقيق إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة يقطن ببلدية حمالة. واتهامه في قضيتي استغلال طفل قاصر بتشغيله وتكليفه بعمل يكون ضارا بصحته وسلامته البدنية والمعنوية.

كما اتهمته السلطات بتحريض الطفل على فساد الأخلاق وتشجيعه عليه وتسهيله له.

تلك الممارسات، دفعت الطفل إلى محاولة إنهاء حياته أمام أنظار والده المعوق حركيا، الذي لم يتمكن من إنقاذه، وهو يشاهده يتدلى وهو معلق بخمار ربط في إطار الباب الحديدي للمنزل. لولا تدخل جارته وصراخها لإنقاذه.

سبب محاولة انتحار الطفل

وكشفت التحريات أن سبب محاولة انتحار الطفل هو “المضايقات والتهديدات المستمرة بالقتل بواسطة خنجر من قبل المتهم، إن لم يقم الطفل بجلب الدواء الذي وصفه له والذي يتعاطاه والده المريض المصاب بمرض عقلي.

بالإضافة إلى استغلال الطفل في تلبية رغباته الجنسية وضربه من حين لآخر.

واتخذت السلطات الجزائرية الإجراءات القانونية بحق المتهم. وجرى تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة للنظر في قضيته، بعد سماع إفادته.