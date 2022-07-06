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“ابني سقط ضحية”.. والدة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف تكشف مفاجآت قبل النطق بالحكم

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اعدام محمد عادل watanserb.com
محكمة جنايات المنصورة ستصدر اليوم الأربعاء حكمها على محمد أشرف المتهم بقتل فتاة المنصورة

وطن – تسود حالة من الترقب، قبل أن تصدر محكمة جنايات المنصورة في مصر اليوم الأربعاء، حكمها على محمد أشرف المتهم بقتل فتاة المنصورة، والذي كانت أحيلت أوراقه لمفتي البلاد، في خطوة تسبق صدور حكم بالإعدام.

قبل النطق بالحكم، قالت والدة محمد عادل إن ابنها كان متفوقًا في دراسته وكان من الأوائل على دفعته، وفي طريقه ليصبح معيدًا في الجامعة، وهو ما كان حلمها لكنها فُجِعت بارتكابه جريمة القتل وما زالت الكوابيس تطاردها بسبب المصير المظلم الذي آل إليه.

وأضافت في تصريحات لـ”العربية نت”، أنها حاولت اصطحاب ابنتيها لزيارة ابنها بعد إحالة أوراقه للمفتي، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأشارت إلى أن ابنها سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ، وأكدت أنها ستقف مع ابنها حتى آخر لحظة أملاً في تخفيف الحكم عنه.

وعبرت عن ثقتها الكاملة في أن الحكم سيخفف خلال النقض ويبقى ابنها على قيد الحياة حتى لو ظل طيلة حياته خلف القضبان.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قررت إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى المفتي لاتهامه بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، وذلك لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وعززت قوات الشرطة من وجودها بمحيط محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل فتاة المنصورة، حيث فرضت أجهزة الأمن سياجا أمنيا بمحيط المحكمة.

ودخلت القضية مرحلة جديدة، مع إعلان المحامي الشهير فريد الديب قبوله الدفاع عن المتهم محمد عادل، وقال إنها سيستند ما يعتبره خطأ وقع فيه القاضي وهو يصدر الحكم عندما أدلى برأيه قبل أن تصدر هيئة المحكمة قرارها في القضية.

وأثيرت حالة من الجدل فور إعلان فريد الديب هذا الموقف، بين مؤيد يعتبر أن هذا الأمر منطقي وأنه يحق لأي متهم أن يكون له محامي يتولى الدفاع عنه، وبين من هاجم المحامي الشهير بدعوى ما أُسمي “الدفاع عن قاتل”، في إشارة إلى المتهم محمد عادل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة قتل المجني عليها، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه توقيت أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، واستقل الحافلة التى كانت تركبها معه مخفيا سكينا بين ملابسه وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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