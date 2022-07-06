“ابني سقط ضحية”.. والدة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف تكشف مفاجآت قبل النطق بالحكم

وطن – تسود حالة من الترقب، قبل أن تصدر محكمة جنايات المنصورة في مصر اليوم الأربعاء، حكمها على محمد أشرف المتهم بقتل فتاة المنصورة، والذي كانت أحيلت أوراقه لمفتي البلاد، في خطوة تسبق صدور حكم بالإعدام.

قبل النطق بالحكم، قالت والدة محمد عادل إن ابنها كان متفوقًا في دراسته وكان من الأوائل على دفعته، وفي طريقه ليصبح معيدًا في الجامعة، وهو ما كان حلمها لكنها فُجِعت بارتكابه جريمة القتل وما زالت الكوابيس تطاردها بسبب المصير المظلم الذي آل إليه.

وأضافت في تصريحات لـ”العربية نت”، أنها حاولت اصطحاب ابنتيها لزيارة ابنها بعد إحالة أوراقه للمفتي، لكنها لم تتمكن من ذلك.

عايزين ينقذوا قاتل نيرة، أنتوا فاكرينه سعد زغلول؟.. لميس الحديدي: ناس غريبة الشكل متطوعين لجمع الملايين عشانه#كلمة_أخيرة #فريد_الديب #نيرة_أشرف @lameesh pic.twitter.com/jmcP5E2uai — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 5, 2022

وأشارت إلى أن ابنها سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ، وأكدت أنها ستقف مع ابنها حتى آخر لحظة أملاً في تخفيف الحكم عنه.

وعبرت عن ثقتها الكاملة في أن الحكم سيخفف خلال النقض ويبقى ابنها على قيد الحياة حتى لو ظل طيلة حياته خلف القضبان.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قررت إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى المفتي لاتهامه بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، وذلك لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وعززت قوات الشرطة من وجودها بمحيط محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل فتاة المنصورة، حيث فرضت أجهزة الأمن سياجا أمنيا بمحيط المحكمة.

ودخلت القضية مرحلة جديدة، مع إعلان المحامي الشهير فريد الديب قبوله الدفاع عن المتهم محمد عادل، وقال إنها سيستند ما يعتبره خطأ وقع فيه القاضي وهو يصدر الحكم عندما أدلى برأيه قبل أن تصدر هيئة المحكمة قرارها في القضية.

وأثيرت حالة من الجدل فور إعلان فريد الديب هذا الموقف، بين مؤيد يعتبر أن هذا الأمر منطقي وأنه يحق لأي متهم أن يكون له محامي يتولى الدفاع عنه، وبين من هاجم المحامي الشهير بدعوى ما أُسمي “الدفاع عن قاتل”، في إشارة إلى المتهم محمد عادل.

مين هيدفع أتعاب #فريد_الديب الباهظة عشان ينقذ قاتل نيرة أشرف؟.. تعليق قوي من لميس الحديدي#كلمة_أخيرة @lameesh pic.twitter.com/6ywIkooYzK — ON (@ONTVEgy) July 5, 2022

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة قتل المجني عليها، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

ياريت اسرة نيرة تقبل الديه ويعفو عنو ..

الدول الإسلامية بيخيروهم بين القصاص او دفع الديه..

_سؤال اي اللي وصل طالب متفوق علي الجامعه بتاعته انو يقتل؟؟ انا بتكلم بعاطفة قلبي مش بعقلي.. مفيش مبرر للقتل بس ربنا غفور رحيم..#نيرة_أشرف #محمد_عادل_ضحية pic.twitter.com/JYBV4UdXCL — 🦋ϻ: ĤÃβĮβÃ ‌🦋 (@h_t_8__) July 1, 2022

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه توقيت أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، واستقل الحافلة التى كانت تركبها معه مخفيا سكينا بين ملابسه وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها.

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