الأربعاء, يوليو 6, 2022
الرئيسيةحياتناإيلون ماسك يشتري طائرة خاصة بـ800 مليون دولار .. ما بداخلها خيالي!...
حياتنا

إيلون ماسك يشتري طائرة خاصة بـ800 مليون دولار .. ما بداخلها خيالي! (صور)

تعتبر أكبر طائرة خاصة حيث يبلغ طول المقصورة حوالي 57 قدمًا

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إيلون ماسك يشتري طائرة خاصة بـ800 مليون دولار watanserb.com
إيلون ماسك يشترى طائرة خاصة فاخرة من نوع "جولف ستريم"

وطن – كشفت مجلة الأعمال الأميركية “Fortune“، أن إيلون ماسك، اشترى طائرة خاصة فاخرة من نوع “جولف ستريم” Gulfstream تبلغ قيمتها 80 مليون دولار.

وفقًا لتقرير من أوستونيا، وهو موقع إخباري مخصص لعاصمة تكساس حيث يقع مقر شركة تيسلا،  فأنه من المقرر تسليم الطائرة في أوائل العام المقبل.

طائرة جولف ستريم G700

ومع ذلك، قد يتأخر هذا التوقيت بسبب التأخير في الشهادة النهائية لنوع الطائرة الجديد من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وستحل الطائرة الجديدة الرائعة محل طائرته الحالية التي تعتبر الأفضل من نوعها. وهي طائرة غلف ستريم التي تأتي من طراز جي 650 إي أر، وهي من إنتاج عام 2015.

لمحة من الداخل

تتميز الطائرة الرئيسية الجديدة G700 بخمس غرف جلوس منفصلة، وإضاءة بيولوجية للتغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة في الرحلات التي تستغرق أكثر من 12 ساعة.

كما تعتبر أكبر طائرة خاصة، حيث يبلغ طول المقصورة حوالي 57 قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهي قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى 7500 ميل بحري.

بفضل محركي Rolls-Royce Pearl الجديدين القادرين على الوصول إلى سرعة إبحار تبلغ 0.90 ماخ، يمكن للطائرة أن تحلق أسفل حاجز الصوت مباشرةً لمنع سماع دوي اختراق الصوت من الأرض.

وهذا ما يعطيها القدرة القدرة على الطيران دون توقف من نيويورك إلى طوكيو في حوالي 12 ساعة.

وقد يعتبر شراء ايلون ماسك للطائرة مؤشر على نمو الطلب عقب جائحة فيروس كورونا.

وقد عاد الطلب على طيران الأعمال بقوة، وحجزت شركة غلف ستريم طلبات شراء 81 طائرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وهو رقم قياسي ربع سنوي للشركة المصنعة في ذلك الوقت.

هناك أكثر من 3000 طائرة من طراز جلف ستريم تعمل حاليًا في جميع أنحاء العالم. مع 119 طائرة جديدة تم تسليمها للعملاء في عام 2021.

شركة Gulfstream هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة General Dynamics. وهي شركة مقاولات دفاعية أمريكية حققت إيرادات تجاوزت 38 مليار دولار العام الماضي.

المصدرمجلة Fortune، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاهد أين اصطادت الكاميرات إيلون ماسك بعد لقائه البابا في الفاتيكان! (صور)

حياتنا

إيلون ماسك يفاجئ الملايين بعد اختفائه 10 أيّام .. ماذا يفعل “الملحد” مع أبنائه عند البابا فرنسيس!؟

حياتنا

سؤال غريب وصعب يسأله إيلون ماسك لكل من يتقدم لوظيفة في شركاته!

حياتنا

آمبر هيرد في ورطة .. ستبيع هدية ثمينة من إيلون ماسك لتدفع لـ”جوني ديب”! (شاهد)

حياتنا

أوّل تعليق من زوجة إيلون ماسك الأولى على قرار ابنتها المتحولة جنسيا (شاهد)

حياتنا

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تطلب تغيير اسمها.. وتوجه رسالة صادمة لوالدها

الهدهد

الذباب الإلكتروني.. إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن عدد الحسابات الوهمية على تويتر

حياتنا

صديقة والدة آمبر هيرد تفجّر قنبلة وتكشف الأب الحقيقي لابنتها (صور)

اقتصاد

أوّلهم إيلون ماسك .. أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر بـِ64 مليار دولار هذا العام

حياتنا

الجانب الخفي .. هل أنجبت آمبر هيرد ابنتها من إيلون ماسك عبر أمّ بديلة! (صور)

حياتنا

أغرب 7 عادات لأثرياء العالم .. أحدهم يجلس عاريََا أمام النافذة! (صور)

حياتنا

إيلون ماسك يشنّ هجوماً غير مسبوق على يوتيوب .. ما السبب!؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

السيسي يختلق “شماعة” جديدة لفشله ويبرر تدميره لاقتصاد مصر (فيديو)

من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان الذي قالت عنه: “أنا منبهرة لأنك زوجي”!

فريد الديب يعلّق على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف ومفاجأة لا تصدق عن أتعابه

دية نيرة أشرف .. هل يقبلها والدها بعد حكم إعدام القاتل محمد عادل؟!

لاعب برشلونة السابق روماريو يُبهر الجميع بهدف مدهش (شاهد)

مصدر: “ابن سلمان” يستولي على أموال مالك شركة مياه مكة المكرمة “صفا”!

“بايدن” سيصطحب معه شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى إلى السعودية كبادرة حسن نية!

الشرطة التركية تقتل طفلا خلال إطلاق نار على حافلة مهاجرين

مصري يحمل اسماً غريباً لم تسمعه قط في حياتك (شاهد)

حذاء يُحرم أسطورة فنزويلا للوثب الطويل من بطولة العالم 2022 (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC