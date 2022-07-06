إيلون ماسك يشتري طائرة خاصة بـ800 مليون دولار .. ما بداخلها خيالي! (صور)

وطن – كشفت مجلة الأعمال الأميركية “Fortune“، أن إيلون ماسك، اشترى طائرة خاصة فاخرة من نوع “جولف ستريم” Gulfstream تبلغ قيمتها 80 مليون دولار.

وفقًا لتقرير من أوستونيا، وهو موقع إخباري مخصص لعاصمة تكساس حيث يقع مقر شركة تيسلا، فأنه من المقرر تسليم الطائرة في أوائل العام المقبل.

ومع ذلك، قد يتأخر هذا التوقيت بسبب التأخير في الشهادة النهائية لنوع الطائرة الجديد من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وستحل الطائرة الجديدة الرائعة محل طائرته الحالية التي تعتبر الأفضل من نوعها. وهي طائرة غلف ستريم التي تأتي من طراز جي 650 إي أر، وهي من إنتاج عام 2015.

لمحة من الداخل

تتميز الطائرة الرئيسية الجديدة G700 بخمس غرف جلوس منفصلة، وإضاءة بيولوجية للتغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة في الرحلات التي تستغرق أكثر من 12 ساعة.

كما تعتبر أكبر طائرة خاصة، حيث يبلغ طول المقصورة حوالي 57 قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهي قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى 7500 ميل بحري.

بفضل محركي Rolls-Royce Pearl الجديدين القادرين على الوصول إلى سرعة إبحار تبلغ 0.90 ماخ، يمكن للطائرة أن تحلق أسفل حاجز الصوت مباشرةً لمنع سماع دوي اختراق الصوت من الأرض.

وهذا ما يعطيها القدرة القدرة على الطيران دون توقف من نيويورك إلى طوكيو في حوالي 12 ساعة.

وقد يعتبر شراء ايلون ماسك للطائرة مؤشر على نمو الطلب عقب جائحة فيروس كورونا.

وقد عاد الطلب على طيران الأعمال بقوة، وحجزت شركة غلف ستريم طلبات شراء 81 طائرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وهو رقم قياسي ربع سنوي للشركة المصنعة في ذلك الوقت.

هناك أكثر من 3000 طائرة من طراز جلف ستريم تعمل حاليًا في جميع أنحاء العالم. مع 119 طائرة جديدة تم تسليمها للعملاء في عام 2021.

شركة Gulfstream هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة General Dynamics. وهي شركة مقاولات دفاعية أمريكية حققت إيرادات تجاوزت 38 مليار دولار العام الماضي.