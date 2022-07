إيطاليا الأولى عالمياً والجزائر عربياً .. تعرف على حصيلة دورة ألعاب البحر المتوسط

وطن – تربعت دولة إيطاليا على عرش صدارة دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، والجزائر عربياً، التي شارفت على الانتهاء في البطولة الأولمبية، الأربعاء، بنسختها ال19 التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية.

وتوجت إيطاليا الأولى عالمياً للدورة برصيد 159 ميدالية متنوعة من البرونزية والفضية والذهبية، متقدمة بذلك على كلاً من الدول، تركيا وفرنسا والجزائر.

وحصدت إيطاليا 159 ميدالية في الدورة الأولمبية الدولية، حيث 48 ميدالية ذهبية، و50 ميدالية فضية، و61 ميدالية برونزية. وهي الحصيلة الأقل لها على صعيد الميداليات الذهبية برصيد 8 ميداليات عن الدورة السابقة.

كما وجاءت دولة تركيا في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 108 ميدالية متنوعة، منها 45 ذهبية، و26 فضية. كما وحصدت 37 ميدالية برونزية، وهي بزيادة ميدالية ذهبية واحدة فقط عن البطولة السابقة.

بينما جاءت دولة فرنسا في ثالث جدول الترتيب، برصيد 81 ميدالية، منها 21 ميدالية ذهبية، و24 فضية. و 36 ميدالية برونزية.

كما وجاءت دولة الجزائر ( المستضيف) في المركز الرابع من الترتيب، بعد تمكنه من حصد 53 ميدالية متنوعة، وهي 20 ميدالية ذهبية و17 فضية. و16 ميدالية برونزية، وهو أفضل حضور لها في دورة الألعاب المتوسطة منذ دورة تونس عام 2001. الذي توج ب32 ميدالية.

وتراجعت دولة إسبانيا، التي احتلت وصافة الترتيب في دورة ألعاب البحر المتوسط السابقة، لتأتي في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 64 ميدالية. من بينها 14 ميدالية ذهبية.

Men's volleyball tournament at the Mediterranean Games Final: 🥇Croatia – 🥈Spain 3-0 3rd place final: 🥉Ιtaly – France 3-1 #volleyball #MediterraneanGames #JMOran2022 pic.twitter.com/o3pBA0KAYy

وفي المركز السادس دولة مصر برصيد 50 ميدالية، من بينها 13 ميدالية ذهبية، كما وسيواجه منتخب كرة اليد في المباراة النهائي للبطولة أمام إسبانيا. لحصد الميدالية الذهبية أو الفضية.

وجاءت دولة تونس في المركز العاشر من جدول ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط، برصيد 27 ميدالية متنوعة، منها 6 ميداليات ذهبية. و8 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية.

The medal table two days before the closing of the Mediterranean Games Oran 2022#MediterraneanGames#Oran2022#JMOran2022#CIJM#SeaUnitesUsAll pic.twitter.com/G4fqJiPvka

— The Mediterranean Games (@cijmmedgames) July 4, 2022