إليكم السبب الرئيسي للانفصال في عام 2022 وفقًا لدراسة

وطن-كشفت دراسة عن الأسباب الأكثر شيوعًا للانفصال بين الزوجين في عام 2022، ولم تكن الخيانة الزوجية من ضمنها.

فما الذي يدفع الزوجين للانفصال؟

6 أشياء لا يفعلها الأزواج الأقوياء عقلياً

نقلا عن دراسة أجراها موقع الزفاف Faireparterie، أوضحت مجلة “فيمينا” الفرنسية، أن السببب الرئيسي للانفصال وقطع العلاقة الزوجية، هو سوء النظافة؛ حيث ذكر 85 ٪ من الذين تم استجوابهم أنه السبب الأول للانفصال.

في المرتبة الثانية، ذكر الأزواج الذين شملهم الاستطلاع أن سبب الثاني للانفصال هو التعليقات المؤذية بنسبة (81٪). يأتي بعد ذلك قلة الاهتمام بحياة الآخر بنسبة 75٪ وغياب الفكاهة بنسبة 50٪.

يعتقد 40٪ من المشاركين الفرنسيين أن ضعف التواصل هو سبب للانفصال و 30٪ انفصلوا جراء غياب وظيفة مستقرة. ثم يليه عدم وجود علاقة مع الأسرة بنسبة 26٪.

من ناحية أخرى، فإن الافتقار إلى احترام الذات قدّر في هذا الاستطلاع بنسبة (11٪) كسبب للانفصال، بالإضافة إلى انعدام الأصدقاء المقربين الذي وصل إلى نسبة (7٪) وهي في الحقيقة معايير، يمكن للفرنسيين تجاهلها.

القيم المشتركة حاسمة لمتابعة العلاقة

نظرت الدراسة أيضًا في العوامل التي أدت دورًا معينًا في اختيار شريك حياتك. وكانت النتائج كالآتي ؟

بالنسبة لـ 86٪ من المستجيبين، تلعب القيم المشتركة دورًا حاسمًا. وروح الدعابة، أيضًا معيار مهم لـ 85٪ من المستجيبين، يليها الذكاء (84٪).

يعتبر نمط الحياة المماثل مهمًا أيضًا بالنسبة لـ 83٪ من المشاركين. أما بالنسبة لـ 22٪ من الأزواج، كان وجود هوايات مشتركة عاملاً حاسمًا أيضا.

وختاما يعتبر الجمال الجسدي مهمًا بالنسبة لـ 65٪ من المستطلعين، لكن 16٪ فقط من المستجيبين يعتبرون مستوى الدخل مهمًا.