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إغلاق تيك توك يوم الجمعة .. إليكم الحقيقة

أثيرت كثير من الأنباء حول هذا الموضوع

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إغلاق تيك توك watanserb.com
تتردد أنباء عن إغلاق تيك توك

وطن – ترددت أنباء عن إغلاق تطبيق تيك توك يوم 8 من شهر يوليو الجاري، في السعودية، استجابة لمطالب أثيرت في هذا الشأن عبر موقع تويتر.

ولم يصدر عن سلطات المملكة أي قرار رسمي بشأن إغلاق تطبيق تيك وحظره على نهائيًا من متجري آبل وآندرويد.

وكان استطلاع رأي أجري في السعودية قبل عامين، أظهر أن 53.7% يؤيدون إصدار قرار بحظر تطبيق تيك توك. بينما رفض الأمر 44.1% من المستطلعة آراؤهم.

وقد أثيرت العديد من المطالب بحظر تيك توك بسبب المحتوى الذي يوصف بين البعض بأنه رديء. كما يصفه آخرون بأنه محتوى إباحي.

ويقول حساب باسم “خادم الإسلام” على موقع تويتر: “حظر تطبيق تيك توك إنقاذ من الرداءة وقلة الذوق وانحطاط الفكر والجمال والإبداع. وتحويل ملايين البيوت إلى سلعة رخيصة من نظام التفاهة. يعرض فيها كل شيء لايف دون قيم ولا دين أو أخلاق إلا من رحم ربي”.

كما ترددت أنباء أيضًا عن حظر تطبيق تيك توك في مصر بدءا من شهر أغسطس المقبل.

في شأن غير بعيد، وعد تطبيق تيك توك، المشرعين الأمريكيين وعلى رأسهم مجلس الشيوخ بالعمل على مشروع “Project Texas” لتعزيز حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين.

تتردد أنباء عن إغلاق تيك توك
تتردد أنباء عن إغلاق تيك توك

جاء ذلك بعد اتهام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ التطبيق بالسماح للوصول لبيانات الأمريكيين من قبل الموظفين خارج الولايات المتحدة.

وكان أحد أعضاء لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، قد طالب شركتي آبل وجوجل بإزالة تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. مستشهدًا بمخاوف الأمن القومي المحيطة بالشركة الصينية.

وفي خطاب إلى الرؤساء التنفيذيين لشركتي آبل وجوجل، وصف مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، شركة ByteDance المالكة للتطبيق الصيني، بأنها مطلوبة بموجب القانون للامتثال للحكومة الصينية ضمن مطالب المراقبة.

الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين

جاء ذلك بعد إصدار تقرير يفيد بأن موظفي الشركة قد تمكنوا من الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين في مناسبات متعددة.

في المقابل، رد تطبيق تيك توك الصيني بأنه مثل العديد من الشركات العالمية، تمتلك المنصة فرقًا هندسية حول العالم.

وأضاف: “نستخدم عناصر تحكم في الوصول مثل التشفير والمراقبة الأمنية لتأمين بيانات المستخدمين. ويشرف فريق الأمان لدينا في الولايات المتحدة على عملية الموافقة على الوصول”.

وأكد التطبيق أنه يمكن منح المهندسين في مواقع خارج الولايات المتحدة. بما في ذلك الصين، الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية على أساس ما هو مطلوب بموجب تلك الضوابط الصارمة.

وعلى مدار عدة سنوات، يعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من أن وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو اتصالاتهم يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

المصدروطن - رصد ومتابعات
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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