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“أمام عباس وهنية” .. هتاف الجيش الجزائري لغزة يزلزل عرضا عسكرياً

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الجيش الجزائري يهتف لغزة watanserb.com
الجيش الجزائري يهتف لغزة خلال احتفالات استقلال الجزائر

وطن – تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو، لرجال الجيش الجزائري وهم يهتفون باسم غزة، وذلك خلال العروض العسكرية التي نُظمت في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر.

وأظهر مقطع الفيديو، الجيش الجزائري أثناء ترديد “غزة شعار.. قصف ودمار.. قوة مهولة ..قوة عظيمة”.

وقدم الجيش الجزائري استعراضا ضخما بمناسبة ستينية استقلال البلاد من المستعمر الفرنسي.

وأظهر الجيش قدرات كبيرة في مجالات الردع العسكري البري والجوي والبحري.

ومثّل هذا الحدث الكبير مناسبة للسلطة السياسية لتأكيد موقف البلاد الرافض للتطبيع، عبر توجيه دعوة خاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وشوهد إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وإلى جواره الرئيسيان التونسي قيس سعيد، والفلسطيني محمود عباس، وبالقرب من “الأخير” كان جالسا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية، الذي كان جالسا بمحاذاة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن وخلفه كان وفد حماس المتكون من عدة قياديين أبرزهم سامي أبو زهري.

وعلى هامش ذلك، عقد تبون لقاء مع محمود عباس وإسماعيل هنية وممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وأصدرت حركة حماس، بيانا، قالت فيه إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

وأضافت حماس أن اللقاء كان أخويا، وأشارت إلى أنه جاء على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر.

وكان هذا الحضور الفلسطيني المميز بمثابة رسالة سياسية، وفق متابعين، حول تمسك الجزائر بموقفها الداعم لفلسطين والرافض لمسار التطبيع، الذي انتهجته عدة دول عربية بينها الجار المغربي.

كما يأتي توقيت حضور المسؤولين الفلسطينيين، بعد وقت قصير من مناورات الأسد الأفريقي، التي جرت في المغرب وشاركت فيها إسرائيل، وتم النظر إليها في الجزائر من أوساط سياسية وإعلامية مقربة من السلطة، على أنها تدخل في إطار التحرش بالجزائر.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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