“أمام عباس وهنية” .. هتاف الجيش الجزائري لغزة يزلزل عرضا عسكرياً

وطن – تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو، لرجال الجيش الجزائري وهم يهتفون باسم غزة، وذلك خلال العروض العسكرية التي نُظمت في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر.

وأظهر مقطع الفيديو، الجيش الجزائري أثناء ترديد “غزة شعار.. قصف ودمار.. قوة مهولة ..قوة عظيمة”.

#شاهد " #غزة شعار.. قصف ودمار.. قوة مهولة ..قوة عظيمة" هتاف القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال العرض العسكري أمس pic.twitter.com/PAo2Sj7Mfg — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 6, 2022

وقدم الجيش الجزائري استعراضا ضخما بمناسبة ستينية استقلال البلاد من المستعمر الفرنسي.

وأظهر الجيش قدرات كبيرة في مجالات الردع العسكري البري والجوي والبحري.

#قوة_غزة… شعارٌ رفعهُ جنود الجيش الجزائري في العرض العسكري الكبير في ذكرى الـ٦٠ لاستقلال #الجزائر الحبيبة. pic.twitter.com/8EPfqa4EcW — الأُمَمِي (@oumami_qouds) July 5, 2022

ومثّل هذا الحدث الكبير مناسبة للسلطة السياسية لتأكيد موقف البلاد الرافض للتطبيع، عبر توجيه دعوة خاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

#هنية وعباس في الجزائز زي السلفات مختلفات ع رقصة السلفات 😅😅 متقرب مني حبة لا لسة شوي حبة😂😂😂😂 pic.twitter.com/ArSOY5kxl7 — 🍉ام اللول🍉 النكده (@saloseb203) July 5, 2022

وشوهد إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وإلى جواره الرئيسيان التونسي قيس سعيد، والفلسطيني محمود عباس، وبالقرب من “الأخير” كان جالسا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية، الذي كان جالسا بمحاذاة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن وخلفه كان وفد حماس المتكون من عدة قياديين أبرزهم سامي أبو زهري.

العلم الفلسطيني 🇩🇿 حاضر دائما في الجزائر .. أفراد الجيش الوطني الشعبي الجزائري يحملون العلم الفلسطيني في الاستعراض العسكري #5juillet1962 #عيد_الاستقلال #الألعاب_المتوسطية2022 pic.twitter.com/KMLMETK0oZ — EL Capitano JM Oran 2022 (@spuerlilo) July 5, 2022

وعلى هامش ذلك، عقد تبون لقاء مع محمود عباس وإسماعيل هنية وممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وأصدرت حركة حماس، بيانا، قالت فيه إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

#الب//غل #جمال #خريان نشر على صفحته فيديو يجمع بين هنية وعباس برعاية تبون ونسي #خريان في عام 2007 تعاهدوا في بيت الله الحرام وعندما عادوا لفلسطين تم التنصل من الاتفاق. يعني هؤلاء لا عهد لهم.. يتبع👇👇 pic.twitter.com/342nnnz9Os — 🇸🇦قاصد رضاكم🇸🇦/🇸🇦 karim (@krim237) July 5, 2022

وأضافت حماس أن اللقاء كان أخويا، وأشارت إلى أنه جاء على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجزائر.

وكان هذا الحضور الفلسطيني المميز بمثابة رسالة سياسية، وفق متابعين، حول تمسك الجزائر بموقفها الداعم لفلسطين والرافض لمسار التطبيع، الذي انتهجته عدة دول عربية بينها الجار المغربي.

كما يأتي توقيت حضور المسؤولين الفلسطينيين، بعد وقت قصير من مناورات الأسد الأفريقي، التي جرت في المغرب وشاركت فيها إسرائيل، وتم النظر إليها في الجزائر من أوساط سياسية وإعلامية مقربة من السلطة، على أنها تدخل في إطار التحرش بالجزائر.