6 حيل للحصول على غرفة فندقية بأسعار منخفضة

وطن- نشر موقع “breakingtravelnews” حيل بسيطة تمنح المسافر القدرة على حجز غرفة فندقية بأسعار منخفضة والتي يمكن تحديدها في السطور التالية:

1. التحدث مع وكيل السفر

عادة ما يتجاوز المسافرون المرحلة التي يعتمدون فيها على وكلاء السفر للتخطيط لرجلاتهم.

لكن في بعض الأحيان، هؤلاء الأشخاص لديهم في الواقع الإجابات لأكبر مشاكلنا.

على سبيل المثال، عندما تحتاج إلى حجز غرفة بالفندق لكن بأقل الأسعار، يمكن لوكيل السفر أن يساعدك في الحصول على صفقة فندق رخيصة في وجهتك المستهدفة

كما يمكن أن يُوصلك بسهولة إلى عديد من الفنادق التي تقدم عروض رائعة.



2. اقتناص الحجوزات التي ألغالها أصحابها

في كثير من الأحيان، قد يتغير رأي المسافر بشأن البقاء في فندق ما. لذلك، يبدأ هذا الأخير في البحث عن من يبيع حجزه بسعر مخفض.

السؤال الوحيد هو كيف تجد مسافرين يريدون بيع حجوزاتهم؟ هناك طريقتان. الأولى تتمثل في التشاور مع مضيف الفندق والطريقة الأخرى استعمال محرك البحث.

لكن من الأفضل اتباع الطريقة الأولى لأنها أكثر أمانًا.

3. قارن الفنادق والصفقات

قبل الاستقرار في فندق ما، تحقق بإستعمال محرك البحث جوجل من مواقع متعددة للحصول على أفضل الصفقات.

ومن أفضل المواقع لحجز الفنادق الرخيصة Hotels.com، Agoda و Tripadvisor.



يمكنك الإستعانة بهذه المواقع للتعرف أكثر عن أسعار الفنادق.

ولكن ينصح بإلقاء نظرة على موقع الفندق الذي تود الإقامة فيه لمعرفة ما إذا كان يمكنك الحصول على عروض ترويجية أو خصومات.



4. احجز خلال منتصف الأسبوع

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تكون الفنادق بشكل عام أكثر انشغالًا مما تكون عليه خلال منتصف الأسبوع، لأن الكثير من الناس يسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نتيجة لذلك، عادة ما تكون غرف الفنادق رخيصة في أيام مثل الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

إذا استطعت، فمن المستحسن أن تحجز إقامتك في منتصف الأسبوع.



5. ابحث عن الفنادق التي تقدم عروض شاملة

إذا كنت تبحث عن غرف فندقية بأسعار أرخص، ابحث عن الفنادق التي تقدم خدمات مجانية مثل خدمة الواي فاي ومواقف السيارات وخدمة المسبح ووجبة الإفطار وصالة الألعاب الرياضية.

6. الاستفادة من بطاقات الائتمان

تقدم بعض شركات بطاقات الائتمان عدة نقاط لأفرادها ويمكنك استخدامها لتسجيل حجوزات.



بالإضافة إلى ذلك وبصفتك حامل بطاقة ائتمان، فأنت مؤهل أيضًا للاستمتاع بعروض حصرية معينة.

على سبيل المثال، اذا كنت حامل بطاقة MasterCard، فأنت مؤهل للاستمتاع بخصم 10٪ على فنادق مختارة عندما تحجز حجوزاتك على موقع Hotels.com.