وفق أسبقية الشراء .. بدء المرحلة الثالثة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022

وطن – تبدأ الثلاثاء المرحلة الثالثة من بيع تذاكر حضور مباريات كأس العالم 2022، وفق أسبقية الشراء من قبل مشجعي وعشاق كرة القدم في أرجاء دول العالم، حتى منتصف شهر أغسطس/ آب القادم.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2022 قطر؟!

يستطيع أي مشجع مهتم بحضور مباريات مونديال كأس العالم 2022، في نسختها ال22 لها، من دفع قيمتها عبر زيارة الموقع الرسمي لبيع تذاكر المونديال بشكل رسمي على موقع تذاكرك قطر 2022.

تذاكر مونديال #قطر2022 مُتاحة الآن بنظام أسبقيّة الدفع🏆 سارع لشراء تذاكرك نذكّر عناية الجماهير بضرورة التسجيل للحصول على بطاقة هيّا اللازمة لدخول دولة قطر والاستادات خلال فترة البطولة#عالوعد — Road to 2022 (@roadto2022) July 5, 2022

كما وبمجرد الحصول على التذاكر، بعد التأكيد من قبل الموقع بإشهار الحصول عليها بنجاح. يمكنك الاستمتاع بأول نسخة للمونديال في الوطن العربي والشرق الأوسط، الذي تستضيفه دولة قطر.

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حجز الفنادق

وبعد التمكن من الحصول على تذاكر حضور المباريات، يتعين على حاملي هذه البطاقات. من خارج الدولة المستضيفة للعرس الكروي العالمي (قطر)، كما وتقديم الطلبات للحصول على بطاقة (هيا) الإلزامية لكل مشجع يريد المجيء لحضور المونديال.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمونديال كأس العالم 2022 قطر، ناصر الخاطر، ” تسرني دعوة كل مشجعي كرة القدم من كافة أرجاء دول العالم للمبادرة بشراء تذاكرهم لحضور منافسات النسخة الاستثنائية. من نسخة المونديال التي لم يفصلنا عنها سوى 139 يوماً فقط”.

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كما وأردف الخاطر، ” بعد الحصول على التذاكر، يتوجب على حامليها تقديم طلبات الحصول على بطاقة (هيا). إلى جانب حجز أماكن إقامتهم للقادمين من خارج دولة قطر، من خلال الموقع الرسمي المخصص لحجز أماكن الفنادق من فئة 2-5 نجوم ..”.

تذاكر حضور مباريات كأس العالم 2022

وأضاف، ” تذاكر المباراة الواحدة تنقسم إلى أربع فئات، حيث أن الفئة الرابع مخصصة للمقيمين في دولة قطر، ويستطيع شراء 6 تذاكر لكل مباراة، و60 تذكرة لجميع مباريات البطولة كحد أقصى. كما بإمكانهم حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد من منافسات دور المجموعات للمسابقة”.

وتابع، ” يستطيع ذوي الإعاقة الحصول على تذاكر ذوي الإعاقة الخاصة بهم”.

كونوا على الموعد 🎫🏆 غداً ٥ يوليو الساعة ١٢ ظهراً بتوقيت الدوحة https://t.co/kpa6kt3bCh#قطر2022 pic.twitter.com/NfZVLGjptt — Road to 2022 (@roadto2022) July 4, 2022

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الإقبال الكبير على الشراء

ومن المرجح أن يتزايد حجم الإقبال الواسع من قبل جماهير وعشاق كرة القدم على شراء تذاكر حضور مباريات مونديال كأس العالم 2022، بعد حسم ال32 منتخباً. من كافة أرجاء العالم التأهل للمشاركة في نهائيات البطولة العالمية.

نتيجة قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022 🤩 نحن متشوقون لانطلاق المنافسة 🏆#FinalDraw | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8sc16HMBUf — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 1, 2022

كما أنه في حال زيادة الطلب في الحصول على تذاكر المونديال. سيتم اتباع طريقة الانتظار على الموقع الرسمي المخصص لبيع التذاكر، إلى جانب تنويه الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) في اللجوء إلى مواقع مزيفة.

يشار إلى أن موعد انتهاء المرحلة الثالثة من بيع تذاكر الحصول على بطاقات مونديال كأس العالم 2022، كما وستكون في ال16 من شهر أغسطس/ آب عند الساعة الثانية عشر ظهراً. بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) ودولة قطر.

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