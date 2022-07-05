هل حلقت ياسمين صبري شعرها؟! وهكذا ردّت على متابع طلب صور رجليها! (شاهد)

وطن – عبر خاصية “ستوري” حسابها الرسميّ في انستغرام، تلقّت الفنانة المصرية ياسمين صبري أسئلة “غير متوقعة” من متابعيها بعدما فتحت المجال لهم لطرح الأسئلة عليها.

وتابعت “وطن” جانباً من الأسئلة التي وصلت إلى ياسمين صبري، وإجاباتها، حيث سألها أحد المتابعين: “انت حلقتي شعرك فعلاً؟”، لتردّ الفنانة بالقول: “لا والله دي المفروض كحكة”.

كما واجهت ياسمين طلباً “جريئاً” من متابع آخر، طلب منها تصوير رجليها!، لتجيبه مستهجنةً: “والنبي ايه ده”.

سؤال ثالث وصل الممثلة المصرية: “هل انتي راضية عن ياسمين دلوقتي عن بتاعة زمان؟”. حيث أجابت: “أنا نفس الروح ولكن بتطور ، مش المفروض نفضل زي ما حنا”.

وورد إليها سؤال غريب عن الإنتحار، حيث قال مُرسله إنه يعتقد أن الانتحار ناتج عن مشاكل الناس. فأجابته ياسمين: “الانتحار نتيجة يأس وشعور بالعار ماتحطيش نفسك في جملة مفيدة مع فكرة الانتحار”.

في سياقٍ منفصل، تعيش ياسمين صبري مرحلة ما بعد أحمد أبوهشيمة، زوجها السابق الذي انفصلت عنه فيأوائل أيار/مايو الماضي.

كما تجاهلت ياسمين، جميع الأزمات التي تمر بها، والتي كان آخرها، استبعادها من مسلسل “الشادر”، وتألقت في حفل دار مجوهرات “كارتيير”.

ووثقت ياسمين ، لحظة تواجدها في مدريد، لحضور الحفل، ونشرت مقطع فيديو عبر “انستجرام”، يجمعها بمجموعة من نجوم السينما العالمية.

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وظهرت ياسمين برفقة النجم الأمريكي، مصري الأصل رامي مالك، والممثلة الهندية ديبيكا بادوكون. إضافة للممثلة البريطانية أنابيل واليس.