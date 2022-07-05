نادي الوحدات الأردني ينسحب من بطولة مقامة في الإمارات رفضا للتطبيع

وطن – أعلن نادي الوحدات الأردني عن مقاطعته لبطولة العين الدولية لكرة الطائرة المزمع عقدها في الإمارات في الفترة من 18أغسطس/آب القادم إلى يوم 28 من الشهر نفسه، وذلك بسبب مشاركة فرق إسرائيلية في البطولة.

وقال النادي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن“: “رسمياً : نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة.”

كما أرفق النادي اعتذاره بوسم “#لا_للتطبيع“.

ترحيب سابق بالمشاركة

وجاء هذا القرار بعد أن سبق ورحب مجلس إدارة النادي في جلسته التي عقدت مساء الأحد، برئاسة بشار حوامدة، بالمشاركة في البطولة بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والإفريقية العريقة بلعبة الكرة الطائرة.

وقال أمين سر النادي عوض الأسمر، وفقا لما نقله موقع “رؤيا“، إن المجلس وافق على المشاركة في البطولة شريطة موافقة اتحاد الكرة الطائرة الأردني على تأخير انطلاقة المرحلة الثانية من بطولة الدوري –المربع الذهبي-، مبيناً أن بطولة الدوري ستنطلق يوم 14-7-2022 وتنتهي المرحلة الأولى يوم 10-8-2022 بحيث يتأهل أول اربع فرق إلى المربع الذهبي الذي سينطلق يوم 17-8-2022 بنظام الذهاب والإياب لتحديد معالم البطل.

وأضاف الأسمر أن مجلس الإدارة يقدر هذه الدعوة الطيبة، في الوقت الذي يثمن به العلاقة الأخوية الطيبة التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الرياضي، مشيرا إلى أن مثل هذه البطولة تعتبر مكسبا كبيرا للوحدات الذي سيواجه عددا من الأندية العريقة وفرصة تحضيرية مناسبة قبيل المنافسة على لقب الدوري في المربع الذهبي.

يشار إلى أن نادي الوحدات اتخذ قراره النهائي عقب ما ورد إلى علم مجلس الإداره أن هناك عددا من الفرق والنوادي الإسرائيلية ستشارك في البطولة وتم دعوتها بشكل رسمي من قبل الجهة المنظمة للبطولة.

ناشطون يشيدون بموقف نادي الوحدات

وأشاد الناشطون بموقف النادي المناهض للتطبيع، حيث عبر المغرد، عمر دمور، عن اعتزازه بموقف النادي. قائلا: “الله مع كل من يرفض التطبيع وليسقط عملاء التطبيع جميعا… نادي الوحدات يعتذر عن المشاركة بعد تبين وجود فريق صهيوني بين فرق البطولة.”

الله مع كل من يرفض التطبيع وليسقط عملاء التطبيع جميعا…

نادي الوحدات يعتذر عن المشاركة بعد تبين وجود فريق صهيوني بين فرق البطولة. pic.twitter.com/gucLJbIzLZ — omar Dmour (@OmarDomor1991) July 5, 2022

وقال الكاتب الصحفي، ياسر الزعاترة، مشيدا بموقف النادي:” موقف طبيعي ومتوقّع من “نادي الوحدات”. رفض المشاركة في “بطولة العين الدولية للكرة الطائرة” في الإمارات، بسبب وجود فريق “إسرائيلي”. أعلن ذلك عبر صفحته في “فيسبوك”؛ خاتما بعبارة “لا للتطبيع”. كل الأندية والجماهير في الأردن ترفض التطبيع وتعتبره عارا. وهذا هو موقف جماهير الأمّة”.

موقف طبيعي ومتوقّع من "نادي الوحدات". رفض المشاركة في "بطولة العين الدولية للكرة الطائرة" في الإمارات، بسبب وجود فريق "إسرائيلي". أعلن ذلك عبر صفحته في "فيسبوك"؛ خاتما بعبارة "لا للتطبيع". كل الأندية والجماهير في الأردن ترفض التطبيع وتعتبره عارا. وهذا هو موقف جماهير الأمّة. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 5, 2022

وقالت المغردة، سوريتا السعدي:” نادي الوحدات نادي الابطال احنا معاكم شو ما صار”.

نادي الوحدات نادي الابطال احنا معاكم شو ما صار 💚💚💚💚 https://t.co/52zd2VQz4W — 𓂆 Sorita AlSadi 𓂆 (@Sorita921) July 4, 2022

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