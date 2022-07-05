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مدين مسلم.. مناشدات للتكفل بعلاج الفنان العماني الذي يرقد في أحد المستشفيات الهندية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
التكفل بعلاج مدين مسلم watanserb.com
الفنان العماني مدين مسلم

وطن – أطلق الأكاديمي والكاتب العماني، الدكتور عبدالله باحجاج، مناشدة لدفع تكاليف علاج الفنان مدين مسلم الذي يرقد في أحد المستشفيات الهندية.

وقال “باحجاج” في رسالة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “مناشدة نوجهها للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات الخيرية في البلاد بالتدخل سريعا لتحمل تكلفة علاج الفنان مدين مسلم”.

مدين مسلم يرقد في مستشفى هندي

وأوضح “باحجاج” في مناشدته أن الفنان مدين مسلم “يرقد في إحدى المستشفيات الهندية، ويخضع لفحوصات معقدة، وعلاجه مكلف جدا”، موضحا أن “الفنان مدين من الأصوات الوطنية التي تغنت بحب الوطن، وعمقت الارتباط به، ورسخت الولاء لسلاطين هذا الوطن”.

وأكد على أن “الوقوف مع الفنان مدين مسلم في محنته واجب وطني وإنساني معا، وكحق من حقوقه كمواطن”، متسائلا: ” فكيف إذا ما علمنا أنه في هذه اللحظات محتاج لوطنه ولكل مواطن في بلده ؟”.

ووجه “باحجاج” رسالة للفنان مدين مسلم قائلا: “هنا نتوجه الى الأخ أبو هشام ، ونقول له :وطنك لن يخذلك ” اللهم أذهب الباس، رب الناس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما”.

كما كشف أحمد سالم باجري عن حالة الفنان مدين مسلم الصحية، ورحلة علاجه إلى الهند عبر قناة “المرسى” الإلكترونية، مناشدا السلطان هيثم بن طارق بعلاج الفنان الذي قدم الكثير للفن العماني.

من جانبه، قال الشاعر مهدي الحمر، أن “الفنان القدير مدين مسلم الذي قدم الكثير من الاعمال الوطنية الجميلة والخالدة في ذاكرة عُمان الحبيبة، حاليا يصارع المرض في جمهورية الهند على عاتقه الشخصي والمكلف، لذلك نناشد حكومتنا الرشيدة بالوقوف مع الفنان مدين مسلم والتكفل بالعلاج” .

وكانت إذاعة سلطنة عمان الرسمية قد تواصلت قبل أيام مع الفنان مدين مسلم عبر برنامج “أثير المحبة”، حيث عبر عن شكره العميق لكل من تواصل معه واطمئن عليه سواء في السلطنة او خارجها.

الفنان مدين مسلم يكشف عن وضعه الصحي

وعن آخر المستجدات في حالته الصحية قال: “لله الحمد ان الفحوصات الأولية للاصفرار الحاصل بالكبد امره مطمئن وذلك من خلال الفحوصات التي أجريت لي منذ وصولي الهند ودخولي المستشفى هناك”.

بينما الفحوصات الأخرى والتي تتعلق بمنطقة الظهر فقال: ان المؤشرات الأولية غير واضحة وغير مطمئنه وتحتاج الى فحوصات اكثر خلال الأيام القادمة وذلك لدقة الفحص في هذه المنطقة وخطورتها .

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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