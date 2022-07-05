مدين مسلم.. مناشدات للتكفل بعلاج الفنان العماني الذي يرقد في أحد المستشفيات الهندية

وطن – أطلق الأكاديمي والكاتب العماني، الدكتور عبدالله باحجاج، مناشدة لدفع تكاليف علاج الفنان مدين مسلم الذي يرقد في أحد المستشفيات الهندية.

وقال “باحجاج” في رسالة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “مناشدة نوجهها للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات الخيرية في البلاد بالتدخل سريعا لتحمل تكلفة علاج الفنان مدين مسلم”.

مدين مسلم يرقد في مستشفى هندي

وأوضح “باحجاج” في مناشدته أن الفنان مدين مسلم “يرقد في إحدى المستشفيات الهندية، ويخضع لفحوصات معقدة، وعلاجه مكلف جدا”، موضحا أن “الفنان مدين من الأصوات الوطنية التي تغنت بحب الوطن، وعمقت الارتباط به، ورسخت الولاء لسلاطين هذا الوطن”.

وأكد على أن “الوقوف مع الفنان مدين مسلم في محنته واجب وطني وإنساني معا، وكحق من حقوقه كمواطن”، متسائلا: ” فكيف إذا ما علمنا أنه في هذه اللحظات محتاج لوطنه ولكل مواطن في بلده ؟”.

ووجه “باحجاج” رسالة للفنان مدين مسلم قائلا: “هنا نتوجه الى الأخ أبو هشام ، ونقول له :وطنك لن يخذلك ” اللهم أذهب الباس، رب الناس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما”.

كما كشف أحمد سالم باجري عن حالة الفنان مدين مسلم الصحية، ورحلة علاجه إلى الهند عبر قناة “المرسى” الإلكترونية، مناشدا السلطان هيثم بن طارق بعلاج الفنان الذي قدم الكثير للفن العماني.

جزء من حديث الأستاذ أحمد سالم باجري عن حالة الفنان #مدين_مسلم الصحية، ورحلة علاجه إلى الهند عبر @ALMARSA_OMAN

ومناشدته للسلطان #هيثم_بن_طارق بعلاج هذا الفنان الذي قدم الكثير للفن العماني. pic.twitter.com/1ghbgntkTo — محمد بن علي الرواحي (@moh31321) July 4, 2022

من جانبه، قال الشاعر مهدي الحمر، أن “الفنان القدير مدين مسلم الذي قدم الكثير من الاعمال الوطنية الجميلة والخالدة في ذاكرة عُمان الحبيبة، حاليا يصارع المرض في جمهورية الهند على عاتقه الشخصي والمكلف، لذلك نناشد حكومتنا الرشيدة بالوقوف مع الفنان مدين مسلم والتكفل بالعلاج” .

#صباح_الخير يا اغلى وطن #رسالة_اليوم الفنان القدير #مدين_مسلم الذي قدم الكثير من الاعمال الوطنيه الجميله والخالدة في ذاكرة #عُمان الحبيبه ، حاليا يصارع المرض في جمهورية #الهند على عاتقه الشخصي والمكلف ، لذالك نناشد حكومتنا الرشيدة بالوقوف معى الفنان مدين مسلم واتكفل بالعلاج . pic.twitter.com/iprtT5Q5UJ — الشاعر مهدي الحمر (@mahbi1111) July 4, 2022

وكانت إذاعة سلطنة عمان الرسمية قد تواصلت قبل أيام مع الفنان مدين مسلم عبر برنامج “أثير المحبة”، حيث عبر عن شكره العميق لكل من تواصل معه واطمئن عليه سواء في السلطنة او خارجها.

الفنان مدين مسلم يكشف عن وضعه الصحي

وعن آخر المستجدات في حالته الصحية قال: “لله الحمد ان الفحوصات الأولية للاصفرار الحاصل بالكبد امره مطمئن وذلك من خلال الفحوصات التي أجريت لي منذ وصولي الهند ودخولي المستشفى هناك”.

بينما الفحوصات الأخرى والتي تتعلق بمنطقة الظهر فقال: ان المؤشرات الأولية غير واضحة وغير مطمئنه وتحتاج الى فحوصات اكثر خلال الأيام القادمة وذلك لدقة الفحص في هذه المنطقة وخطورتها .