عبدالله النفيسي يحذر من انتخاب فجر السعيد وينعتها بـ “حمالة الحطب”

وطن – علق المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي على الانتخابات المزمع عقدها في الكويت عقب القرار الذي أصدره ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة، بعد أزمة سياسية حادة عطلت التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، تعليقا على الانتخابات القادمة: “(نبيها نزيهة)”.

كما نبه إلى “مواضيع لا بد المبادرة والمباشرة في معالجتها: الصوت الواحد ونقل الأصوات ومفوضية للانتخابات وغبرها.”

وحذر “النفيسي” من “المٌداحين ” مطالبا الجميع بنثر التراب في وجوههم، وكذلك “عبادة الأوثان( هُبل واللٌات والعزى)”، بالإضافة إلى تحذيره “من حمٌالة الحطب “.

(نبيها نزيهة) الانتخابات القادمة لكن هناك مواضيع لا بد المبادرة والمباشرة في معالجتها : الصوت الواحد ونقل الأصوات ومفوضية للانتخابات وغبرها.وإياكم والمٌداحين ( حثوا على وجوههم التراب) وإياكم وعبادة الأوثان( هُبل واللٌات والعزى) وحذارى من حمٌالة الحطب . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) July 5, 2022

وأكد الكثير من الناشطين في ردودهم، بأن حمالة الحطب التي قصدها هي الإعلامية المثيرة للجدل، فجر السعيد، والتي أعلنت، الإثنين، عزمها الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

ولفت المغرد، هشام الغريب، إلى أن ” حمالة الحطب ( الله ) عطاها فرصة كانت بين الحياة والموت ولكن طقت وتكبرت وان شاءالله تاخذ نصيبها بالدنيا والأخرة”، في إشارة لمرضها الأخير الذي ألم بها ونجت منه بأعجوبة.

حمالة الحطب ( الله ) عطاها فرصة كانت بين الحياة والموت ولكن طقت وتكبرت وان شاءالله تاخذ نصيبها بالدنيا والأخرة — هشام الغريب (@Hisham_ALGhreeb) July 5, 2022

فجر السعيد تعلن عزمها خوض الانتخابات

وكانت فجر السعيد قد أعلنت عبر حسابها في “تويتر” عن عزمها خوض الانتخابات، قائلة:”سأخوض الإنتخابات القادمه في الدائره الثالثه لإني متوقعه نجاح الحفنه الظاله باغلبيه قويه وأبي أتواجه معاهم وجها لوجه لان واضح انهم موقادرين يواجهوني بالإعلام فخل نتواجه بقاعة عبدالله السالم”.

سأخوض الإنتخابات القادمه في الدائره الثالثه لإني متوقعه نجاح #الحفنه_الظاله باغلبيه قويه وأبي أتواجه معاهم وجها لوجه لان واضح انهم موقادرين يواجهوني بالإعلام فخل نتواجه بقاعة عبدالله السالم ✅ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 4, 2022

وأضافت قائلة: “بعد نجاحي باذن الله وخلال 100 يوم ففط… اذا ما عدلت كفة الميزان سأستقيل ولكن بإذن الله ودعمكم منصوره بحول الله وقوته.. هربوا من مواجهتني لا على التويتر ولا بالتلفزيون فلتكن المواجهه وجهاً الى وجه بالبرلمان.اعلم ان الحكومه و التجار و الأحزاب كلهم بيحاربون نجاحي ولكن سانجح بكم”.

بعد نجاحي باذن الله وخلال 100 يوم ففط… اذا ما عدلت كفة الميزان سأستقيل ولكن بإذن الله ودعمكم منصوره بحول الله وقوته.. هربوا من مواجهتني لا على التويتر ولا بالتلفزيون فلتكن المواجهه وجهاً الى وجه بالبرلمان.اعلم ان #الحكومه و #التجار و #الأحزاب كلهم بيحاربون نجاحي ولكن سانجح بكم✅ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 4, 2022

وقالت “السعيد” أنها “لا نخشى في حب الكويت لومة لائم وبتعاونكم معاي بنقدر نغيّر ونلحق الأشقاء و المشاغبين اتركوهم علي وبتشوفون كيف سيهرب الكل من مواجهتي نواب وحكومه ..وساعتها إن تكلمت أبي واحد فيهم يرد عشان اطلع واقول كل شي للناس .. لن ارى واصمت ولن التزم في ما كل مايعرف يقال… قادمون بإذن الله”.