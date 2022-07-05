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الهدهد

عبدالله النفيسي يحذر من انتخاب فجر السعيد وينعتها بـ “حمالة الحطب”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عبدالله النفيسي watanserb.com
المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي

وطن – علق المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي على الانتخابات المزمع عقدها في الكويت عقب القرار الذي أصدره ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة، بعد أزمة سياسية حادة عطلت التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، تعليقا على الانتخابات القادمة: “(نبيها نزيهة)”.

كما نبه إلى “مواضيع لا بد المبادرة والمباشرة في معالجتها: الصوت الواحد ونقل الأصوات ومفوضية للانتخابات وغبرها.”

وحذر “النفيسي” من “المٌداحين ” مطالبا الجميع بنثر التراب في وجوههم، وكذلك “عبادة الأوثان( هُبل واللٌات والعزى)”، بالإضافة إلى تحذيره “من حمٌالة الحطب “.

وأكد الكثير من الناشطين في ردودهم، بأن حمالة الحطب التي قصدها هي الإعلامية المثيرة للجدل، فجر السعيد، والتي أعلنت، الإثنين، عزمها الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

ولفت المغرد، هشام الغريب، إلى أن ” حمالة الحطب ( الله ) عطاها فرصة كانت بين الحياة والموت ولكن طقت وتكبرت وان شاءالله تاخذ نصيبها بالدنيا والأخرة”، في إشارة لمرضها الأخير الذي ألم بها ونجت منه بأعجوبة.

فجر السعيد تعلن عزمها خوض الانتخابات

وكانت فجر السعيد قد أعلنت عبر حسابها في “تويتر” عن عزمها خوض الانتخابات، قائلة:”سأخوض الإنتخابات القادمه في الدائره الثالثه لإني متوقعه نجاح الحفنه الظاله باغلبيه قويه وأبي أتواجه معاهم وجها لوجه لان واضح انهم موقادرين يواجهوني بالإعلام فخل نتواجه بقاعة عبدالله السالم”.

وأضافت قائلة: “بعد نجاحي باذن الله وخلال 100 يوم ففط… اذا ما عدلت كفة الميزان سأستقيل ولكن بإذن الله ودعمكم منصوره بحول الله وقوته.. هربوا من مواجهتني لا على التويتر ولا بالتلفزيون فلتكن المواجهه وجهاً الى وجه بالبرلمان.اعلم ان الحكومه و التجار و الأحزاب كلهم بيحاربون نجاحي ولكن سانجح بكم”.

وقالت “السعيد” أنها “لا نخشى في حب الكويت لومة لائم وبتعاونكم معاي بنقدر نغيّر ونلحق الأشقاء و المشاغبين اتركوهم علي وبتشوفون كيف سيهرب الكل من مواجهتي نواب وحكومه ..وساعتها إن تكلمت أبي واحد فيهم يرد عشان اطلع واقول كل شي للناس .. لن ارى واصمت ولن التزم في ما كل مايعرف يقال… قادمون بإذن الله”.

 

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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