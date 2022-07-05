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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم

وطن – شهد سعر الدولار في السودان في تعاملات صباح اليوم، الثلاثاء 5 يوليو 2022، استقرارا نسبيا مع تعاملات يوم أمس، الاثنين.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، 566.50 جنيه للشراء، و570.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان

سجل سعر اليورو اليوم، الثلاثاء في السودان خلال تعاملات الصباح لدى البنوك نحو 590.51 جنيه للشراء، و594.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان عند فتح تعاملات الثلاثاء لدى البنوك نحو 684.89 جنيه للشراء، و690.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 149.11 جنيه للشراء، و150.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 154.26 جنيه للشراء، و155.42 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155.03 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في السودان

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك بنحو 1818.28 جنيه للشراء، و1843.73 جنيه للبيع.

وكانت السلطات السودانية قد وجهت ضربات قاسية لتجار العملة خلال الفترة الماضية، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم.

كما يقوم البنك المركزي السوداني، باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تداول الدولار من الأبواب الخلفية وداخل الأسواق السوداء، ما يضعف الوضع الاقتصادي للبلاد المتأزم بالأساس.

وكان قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية في يونيو الماضي، أثار مخاوف لدى الاقتصاديين في السودان من دخول البلاد في نفق جديد واشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية.

توقف الدعم الدولي وزيادة أعداد الفقراء

وتفاقمت أزمة السودان الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، وتوقف الدعم الدولي وزيادة أعداد الفقراء، مع تحذيرات أممية من زيادة عدد الجوعى إن لم يكن هنالك تحسن في إمدادات الغذاء.

ويقول اقتصاديون إنّ السودان يستورد أكثر من 90% من الغذاء وينتج أقل من 5% مع توقف تام للإنتاج بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها عقب إيقاف المجتمع الدولي الدعم المقرر بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019.

واستطاعت الحكومة الانتقالية السابقة بعد هذه الثورة تنفيذ أكبر تحول اقتصادي بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، أثر مباشرة على كافة السودانيين، نتيجة لإجراءات الصندوق التي قضت برفع الدعم كلياً عن السلع.
انفلات الأسعار وزيادة في التضخم

ومنذ أن خفض السودان عملته المحلية مقابل الدولار، انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 مليار دولار فقط، بعدما كان 108 مليارات دولار في فبراير/شباط 2021.

كما تراجع متوسط دخل الفرد إلى 314 دولاراً فقط بعدما كان 2500 دولار، وارتفع الدين الخارجي ما يعادل العملة المحلية من 3 تريليونات جنيه إلى 24.6 تريليون جنيه؛ أي ما يعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، بحسب محللين.

ويتوقع المحللون أن تزداد ديون السودان بوتيرة كبيرة مع زيادة أسعار الفائدة وانفلات الأسعار وزيادة في التضخم.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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