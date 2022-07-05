الرئيسيةحياتناديما قندلفت بتنورة قصيرة وبطن مكشوف ووصلة رقص جريئة تشعل غضباً! (شاهد)
حياتنا

ديما قندلفت بتنورة قصيرة وبطن مكشوف ووصلة رقص جريئة تشعل غضباً! (شاهد)

خلال حضورها حفل زفاف الممثل أنس طيارة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رقص ديما قندلفت watanserb.com
رقص ديما قندلفت

وطن – أشعلت النجمة السورية ديما قندلفت مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص وإطلالة جريئة خلال حضورها حفل زفاف الممثل أنس طيارة ومنسقة أزياء المشاهير كارول بو خالد الذي اقيم بمنطقة البترون في لبنان.

ونشرت حسابات بمواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو، ظهرت فيه ديما قندلفت وهي ترتدي تنورة قصيرة، بينما عمدت لكشف بطنها بملابسها العلوية، وهي ترقص .

وتعرّضت ديما قندلفت لسيلٍ جارف من التعليقات التي تنتقد إطلالتها الجريئة، حيث قال أحد المعلقين: “الحمدلله على نعمة الستر صار التعري والابتذال تحضر ولفت انتباه”. وكتبت أخرى: “وين باقي الفستان”!؟.

وذكّر معلقون بدورها في مسلسل “باب الحارة” الذي انسحبت منه بعد المشاركة بالجزء الأول والثاني، وقال أحدهم: ” الله يكون بعون العقيد من وين بيلاحق خيرية إلي بالجزء الأول والثاني ولا خيرية إلي بالجزء الثالث “.

وعلقت متابعة: “وفجأه فسخت الحيا من حياتها” . بينما كتبت أخرى: “بدل ما يكبرن يعقلن وبنجنن ع كبر”.

واشتهرت ديما بميولها لتقديم الأدوار الجريئة والصعبة، وتعتبر من نجمات الصف الأول.

ونجحت ديما في أداء جميع الأدوار التي لعبتها وهذا ما ساهم في اطلاق لقب “جوكر الدراما السورية” عليها.

أما عن حياتها الخاصة فقد شهدت أحداثاً عديدة أبرزها زواجها من الوزير السابق همام الجزائري منذ عام 2015.

ديما قندلفت وزوجها
ديما قندلفت وزوجها

ديما وزوجها لم ينجبا اولاد بعد، وكانت ديما قد علقت على موضوع الانجاب وقالت انها ترغب في انجاب طفلين.

كما واعربت عن حبها وتعلقها بالاطفال ويذكر ان هذا الموضوع يثير الكثير من التساؤلات لدى الجمهور و متابعيها.

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاكيرا تحرق قلب بيكيه بوصلة رقص بعد صورها في البحر مع الشاب الوسيم! (شاهد)

حياتنا

رقص ساخن وأحضان جريئة بين غادة عبدالرازق وزوجها يثير ضجة! (شاهد)

فيديو

فيديو رقص فاضح في موسم جدة بالسعودية!

حياتنا

طلبوا صافيناز كي ترقص لهم في رمضان وهكذا ردّت عليهم

حياتنا

“كلّ شيء يهزّ” .. فيفي عبده تشعل جدلاً فيديو رقص “مثير” (شاهد)

فيديو

عروسان مصريان يهربان من الموكب ويرقصان في ساحة الإرادة بالكويت (فيديو)

حياتنا

بفستان قصير كشف المستور .. إليسا ترقص بإثارة أمام الجمهور العربي في أمريكا!

حياتنا

شاهد وصلة رقص نادين نجيم بعيد ميلادها في دبي (فيديو)

حياتنا

شمس الكويتية شبه عارية في أحدث ظهور! (فيديو)

حياتنا

المعلمة الراقصة بعد طلاقها وانتشار “الفضيحة” .. هل تنتحر على طريقة “بسنت خالد”؟

حياتنا

حسن الرداد يشعل ضجة بالرقص مع ريم مصطفى في السعودية (فيديو)

حياتنا

شاهد رقص دنيا بطمة في أحدث ظهور لها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا