ديما قندلفت بتنورة قصيرة وبطن مكشوف ووصلة رقص جريئة تشعل غضباً! (شاهد)

وطن – أشعلت النجمة السورية ديما قندلفت مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص وإطلالة جريئة خلال حضورها حفل زفاف الممثل أنس طيارة ومنسقة أزياء المشاهير كارول بو خالد الذي اقيم بمنطقة البترون في لبنان.

ونشرت حسابات بمواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو، ظهرت فيه ديما قندلفت وهي ترتدي تنورة قصيرة، بينما عمدت لكشف بطنها بملابسها العلوية، وهي ترقص .

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وتعرّضت ديما قندلفت لسيلٍ جارف من التعليقات التي تنتقد إطلالتها الجريئة، حيث قال أحد المعلقين: “الحمدلله على نعمة الستر صار التعري والابتذال تحضر ولفت انتباه”. وكتبت أخرى: “وين باقي الفستان”!؟.

وذكّر معلقون بدورها في مسلسل “باب الحارة” الذي انسحبت منه بعد المشاركة بالجزء الأول والثاني، وقال أحدهم: ” الله يكون بعون العقيد من وين بيلاحق خيرية إلي بالجزء الأول والثاني ولا خيرية إلي بالجزء الثالث “.

وعلقت متابعة: “وفجأه فسخت الحيا من حياتها” . بينما كتبت أخرى: “بدل ما يكبرن يعقلن وبنجنن ع كبر”.

واشتهرت ديما بميولها لتقديم الأدوار الجريئة والصعبة، وتعتبر من نجمات الصف الأول.

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ونجحت ديما في أداء جميع الأدوار التي لعبتها وهذا ما ساهم في اطلاق لقب “جوكر الدراما السورية” عليها.

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أما عن حياتها الخاصة فقد شهدت أحداثاً عديدة أبرزها زواجها من الوزير السابق همام الجزائري منذ عام 2015.

ديما وزوجها لم ينجبا اولاد بعد، وكانت ديما قد علقت على موضوع الانجاب وقالت انها ترغب في انجاب طفلين.

كما واعربت عن حبها وتعلقها بالاطفال ويذكر ان هذا الموضوع يثير الكثير من التساؤلات لدى الجمهور و متابعيها.