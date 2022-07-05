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ترافع فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف.. المستشار عدلي حسين يكشف مفاجأة جديدة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
فريد الديب محامي قاتل نيرة أشرف watanserb.com
عدلي حسين ينفي أي علاقة له بقضية نيرة اشرف

وطن – نفى المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق وجود أي صلة له بقضية طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، والذي أحالت محكمة جنايات المنصورة ملفه للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامه في الجلسة المقرر عقدها غدا الأربعاء.

وقال المستشار عدلي حسين، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم“: “لفت نظري نشر أخبار مكذوبة على أحد المواقع الإخبارية تتضمن قيامي بدور الوسيط في قبول المحامي فريد الديب للترافع عن المتهم محمد عادل في القضية”.

وأكد المستشار على أنه لا صلة له على الإطلاق بالقضية، معلنا انه وجه محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد الموقع الإخبارية لانعدام أي صلة له بالأمر.

فريد الديب يعلن قبوله الترافع عن محمد عادل

وكان المحامي المصري الشهير، فريد الديب ، قد فجر قنبلة من العيار الثقيل، معلنا قبوله الترافع والدفاع عن محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وكشف “الديب” عن أسباب قبوله الدفاع عن المتهم في درجاته المقبلة، بعد صدور الحكم، في جلسة الأربعاء المقبل. مُعلنًا أن ما يهمه هو تحقيق العدالة، واحترام القانون والقضاء، أن القاضي الذي أصدر قرار إحالة المتهم إلى المفتي، جعل من نفسه غير صالح لنظر الدعوى، حينما قال بيانه الشهير بعد قرار الإحالة.

فريد الديب يعلن قبوله الترافع عن محمد عادل

على ماذا سيستند في دفاعه؟

وأكد “الديب” في تصريحاته التي أدلى بها لموقع “القاهرة24“، أنه سوف يستند في دفوعه إلى الكلمة التي ألقاها أعظم قاضٍ في محكمة النقض وجدي بك عبد الصمد عن العدالة، ونظر الدعوى وقوة القاضي، وضرورة الزج برأيه وبيانه واتجاهاته، قبل صدور الأحكام.

من كلف فريد الديب بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف؟!

كما أوضح أن من تحدث معه للدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم محمد عادل، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

وأكد فريد الديب أنه تلقى اتصالات ورسائل من مجموعة مصريين باليونان، وحضر إلى مكتبه آخرين يطالبونه بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وهالهم ما حدث، وما يحدث وما تزامن من تصريح للقاضي برأيه وبيانه في هذه القضية قبل صدور الحكم النهائي وورود رأي المفتي الشرعي بإعدامه.

نفى علاقته بجمع الدية

ونفى المحامي الشهير تدخله في قصة الدية التي روج لها البعض طيلة الأيام الماضية من قريب أو بعيد لكنه علق بقوله إن الدية في الشريعة الإسلامية لا تمنع ولا توقف العقوبة في حالات القتل وأن للحاكم أن يوقع أقصى العقوبة التي تصل للإعدام على المتهم حتى في حال قبول ذوي الضحية الدية.

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المصدرالقاهرة24 + المصري اليوم
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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