تبنت طفلاً لا يريده أحد وبعد 12 عامًا اكتشفت الأسوأ

وطن– قرر زوجان تبني طفل بسبب عقم عند أحدهما! لكنهم لم يتخيلوا أبدا أنه بعد مرور 12 عامًا، سيظهر والده البيولوجي مرة أخرى، ليطالب باسترداده.

كانت آنا، امرأة جميلة ومثابرة، لكنها تشعر بالفراغ وعدم الرضا. وعلى الرغم من نجاحها المهني، فإنها تفتقر إلى ذلك في حياتها العاطفية. ولطالما أرادت مقابلة رجل يمكن أن يكون متوافقًا معها لبناء منزل وأسرة.

بحسب موقع “إيل إيتي إون بيب” الفرنسي، يمكننا القول أن رغبتها قد تحققت. ويبدو أن حلم آنا تجسد على أرض الواقع، عندما التقت باتريك في أثناء قضاء إجازتها في الأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك، جعل حلمها بتربية الأطفال يتحقق مع تبني هذا الطفل، ولكن ليس على المدى الطويل.

بارتيك لا يمكن أن يكون له أطفال

بالعودة إلى لحظات قبل أخذ قرار التبني، اكتشفت آنا أن باتريك، لا يمكنه إنجاب الأطفال، وتبين بعد فحوصات طبية أنه عقيم، بسبب ضعف في الحيوانات المنوية.

يقرر الزوجان تبني هذا الطفل الصغير!

ووفقا لما ترجمته “وطن“، كان الزوجان مخيران بين استخدام متبرع بالحيوانات المنوية أو التبني. وبعد استشارات وحوارات مطولة اختاروا التبني. ومع ذلك، تبين أن هذا القرار كان خطأ.

بعد استشارة أخصائي اجتماعي، زارت آنا وباتريك عددًا قليلاً من دور الأيتام بحثًا عن أطفال للتبني ولفت صبي أكبر من الآخرين انتباههما!

كان عمره ثماني سنوات، بينما كان الأطفال الآخرون في دور الأيتام دون الرابعة. أيضًا، استفسرت آنا عن الصبي وصُدمت عندما وجدت أن لا أحد يريد أن يتبناه! إنه لطيف وخجول.

الطفل بالتبني: يريد والده البيولوجي مقابلته!

علاوة على ذلك، أثبتت التحقيقات أن الصحة الجسدية والعقلية للصبي جيدة. شعرت آنا وباتريك بالتعاطف، فقرروا منح الطفل منزلاً وتبناه وأطلقوا عليه اسم بيلي. وهكذا أصبحت آنا وباتريك وبيلي الآن عائلة.

وبدا أن كل شيء يسير على ما يرام. قام الزوجان بتربية الطفل الصغير جيدًا. وفي يوم ما وصلت رسالة إلى صندوق البريد موجهة إلى بيلي. واعتقدوا في البداية أنه خطاب قبول جامعي.

لكنه كان والد بيلي البيولوجي وأراد مقابلة ابنه! وفي الحقيقة، لم يُذكر أي شيء على الإطلاق عن الأب البيولوجي للصبي في أثناء عملية التبني. وهكذا اكتشف الزوجان من هو والد بيلي.

إنه رئيس عصابة مشهور وخطير يدعى باتي أورايلي. ولقد تم وضع بيلي للتبني ضد رغبة والده عندما حكم عليه بالسجن. واليوم بعد أن أصبح حراً، يريد عودة ابنه.

قرر الزوجان السماح لبيلي بتحديد ما إذا كان يريد مقابلة والده أم لا؟ واختار الصبي الصغير مقابلته. لحسن الحظ، هذه القصة لها نهاية سعيدة. قابل باتي أوريلي لاحقًا الزوجان آنا وباتريك وأصبحوا أصدقاء مقربين ولم يتخلى الزوجان عن الطفل.