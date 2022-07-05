الممثل الأمريكي “راين ويلسون” يزور سلطنة عمان ويوثق رحلته عبر إنستجرام..هذا ما قاله عنها!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي صورة للفنان الأمريكي الشهير “راين ويلسون“، خلال وجوده في سلطنة عمان.

ووفقا للصورة المتداولة الذي رصدتها “وطن“، فقد ظهر “ويلسون” برفقة أحد المواطنين العمانيين وهو يشرب عصير جوز الهند، في لفتة رائعة منه في الترويج للسياحة في السلطنة.

الممثل الأمريكي المخضرم راين ويلسون المشهور بدوره في فيلم The Office ويتابعه 3 ملايين متابع عبر انستجرام ينشر صوراً ومقاطع لزيارته إلى سلطنة عمان 🇴🇲#خريف_ظفار_2022 pic.twitter.com/yjouhnwyat — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) July 4, 2022

وبالعودة إلى حسابه الرسمي على إنستجرام، فقد رصدت “وطن” العديد من الصور والفيديوهات التي تروج للسياحة في سلطنة عمان.

ونشر “ويلسون”، العديد من الصور التي وثقت زيارته للمتاحف وسوق السمك وإحدى البيوت المخصصة لذوي الهمم.

View this post on Instagram A post shared by Rainn Wilson (@rainnwilson)

كما نشر “ويلسون” صورا عديدة ترصد أسلوب الحياة الجميلة في سلطنة عمان، من خلال التقاطه صورة لبعض كبار السن وهم يلعبون “الدومينا”، والجمال والجبال في السلطنة.

View this post on Instagram A post shared by Rainn Wilson (@rainnwilson)

كما نشر “ويلسون” مقطع فيديو لظهر عدد من الجمال بجانب الشاطئ وعلق عليه بالقول:”حسنًا ، انتهى بي المطاف بطريقة ما على ساحل بحر العرب في صلالة ، عمان.”

وأضاف:” هذا مكان غريب حقًا. إنه مشهد صحراوي ممطر ورطب. لكن رائع!”.

وتابع بالقول: ” يأتي السعوديون إلى هنا لقضاء إجازة عندما تمطر في الصيف. ولكن الأهم من ذلك كله…. جمل! الإبل الإبل الإبل في كل مكان! توقف حركة المرور. تتجول في الطرق السريعة ومواقف السيارات. وأحيانًا الشواطئ.”

View this post on Instagram A post shared by Rainn Wilson (@rainnwilson)

من هو راين ويلسون؟

رين ويلسون Rainn Wilson، ممثل ومخرج، ومؤلف، ومنتج أمريكي ولد 20 يناير 1966م في سياتل في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

اشتهر بدور دوايت شروت “Dwight Schrute” في المسلسل التلفازي المكتب The Office ، كما حصل على عدة أدوار قصيرة مثل: دوره في ستة أقدام تحت الأرض “Six Feet Under”، ودوره في مسلسل قانون ونظام “Law & Order”، ودوره في مسلسل سي أس آي: تحقيق مسرح الجريمة “CSI: Crime Scene Investigation”، ثم تم تأهيله للعب الدور الرئيس في دراما الجريمة باكستورم “Backstrom”، حيث جسّد شخصية إيفيرت “Everett”، كما أنه قام بإخراج ثلاث حلقات من مسلسل المكتب، وكان فيلم بوزينا الجديدة “The New Bozena” الذي عرض في 2005م من إخراجه>

شارك راين ويلسون في العديد من الأعمال التلفازية من أفلام ومسلسلات وبرامج، مما عاد عليه بثروة تبلغ 14 مليون دولار، حيث كان يتقاضى 20000 دولار للحلقة الواحدة لمسلسل المكتب The Office في البداية، وفيما بعد أصبح يتقاضى 100000 دولار لكل حلقة.

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