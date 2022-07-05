السعودية.. أنباء عن اعتقال مالك نجل الداعية المختفي قسريًا سليمان الدويش

وطن – ترددت أنباء عن اعتقال السعودي مالك الدويش ابن الداعية المختفي قسريًا سليمان الدويش، وذلك حسبما كشف حساب معتقلي الرأي المعني بمراقبة حقوق الإنسان في المملكة.

وكان مالك الدويش قد أدلى بتصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تحدث فيها عن ملابسات اعتقال والده واختفائه بشكل قسري على يد سلطات المملكة.

وقال مالك للصحيفة الأمريكية، إن ما شجعه للحديث عن أبيه رغم خطر الأعمال الانتقامية ضده وضد عائلته، هو حصول عائلة عبد الرحمن السدحان على مكالمة هاتفية معه بعد سنوات من الإخفاء القسري، نتيجة عمل أخته أريج وحديثها عن قضيته.

وأضاف: “رأيت نتيجة الصمت، ونتيجة الكلام، وأن الكلام وجذب الانتباه لقضية معتقل تخيفهم كثيرًا”.

وروى الابن كيف قالت جهات اتصال حكومية و عائلات معتقلين آخرين إن والده سُجن في زنزانة قصر وتعرض للضرب بأمر من الأمير محمد بن سلمان.

وسرد مالك كيف أن والده اعتقل في 2016، بعد يوم من نشره تغريدات يُظَنّ أنه ينتقد فيها الملك سلمان، ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان نائبًا لولي العهد في حينها، بتشبيهه بالطفل الوقح الذي أفسده والده.

سليمان الدويش ماتم ايقافه هو من زمان وهو يدعم الجماعات الا/هابية وعبر عن تعاطفه معهم من كان بالسعودية وبعدها راح سوريا واختفى واذا ولده توقف اكيد انه كان متورط مع ابوه في علاقاته بالا/هاب pic.twitter.com/L7iErouuYM — مهند الطويرق (@moh6881) July 5, 2022

وقال ابن الدويش إنه تابع القضية من خلال اتصالات أمنية رفيعة المستوى بالأسرة المالكة، ولكن دون جدوى تذكر، ود أخبرته السلطات أن والده ذهب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، لكنه أنكر ذلك مؤكدا عدم اقتناعه بذلك لأن جواز سفر والده لا يزال بحوزته.

وكانت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن“، كشفت قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعذيب سليمان الدويش بنفسه.

سليمان الدويش كان قد اختفى بعد اعتقاله في مكة المكرمة، وبحسب شاهد عيان، سرعان ما تم نقله عبر الجو إلى الرياض، حيث تم تكبيل يديه و قدميه بالسلاسل ونقله إلى مكتب ولي العهد محمد بن سلمان نفسه.

وتشهد السعودية قمعا حادا لحقوق الإنسان منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان وبزوع اسمه في السلطة، واعتمد على إتباع سياسات قمعية تؤمن نفوذه وتقضي على أي وجود للمعارضين.

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