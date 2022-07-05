الثلاثاء, يوليو 5, 2022
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اختفاء الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد.. تغريدة لسياسي بارز تثير الجدل

باسل النجار
كتب باسل النجار
اختفاء سلطان بن خليفة بن زايد watanserb.com
اختفاء سلطان بن خليفة بن زايد

وطن- أثارت تغريدة للسياسي والكاتب اليمني البارز أنيس منصور، عن أحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات “الشيخ سلطان بن خليفة“، جدلا واسعا بمواقع التواصل.

سلطان بن خليفة بن زايد

وزعم “منصور” في تغريدته التي رصدتها (وطن)، اختفاء الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، الابن البكر لرئيس الإمارات الراحل.

وبحسب السياسي اليمني فإن الاختفاء المزعوم للشيخ سلطان، الذي يشغل منصب مستشار رئيس الدولة، ورئيس مجلس إدارة شركة “إس بي كيه” القابضة، يأتي بعد شهرين من وفاة والده الشيخ خليفة بن زايد، في مايو الماضي.

واختتم أنيس منصور تغريدته بالإشارة إلى أن “هناك صراعات تدور على نار هادئة على ولاية العهد في الإمارات”، حسب زعمه.

وفي تغريدة أخرى بشأن الشيخ سلطان أيضا، وجهها لمتابعيه دون “منصور”:”ماذا تعرف عن الشيخ سلطان بن خليفة!؟ متى اخر ظهور له !؟
اين هو حالياً !؟”

واستطرد:”من لديه الاجابة ولو تحليل واستنتاجات يضعه في تعليق.”

هذا ولم يتسنى لنا التأكد من صحة هذه المزاعم من قبل أي مصدر رسمي في الإمارات، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه المزاعم سواء بالنفي أو التأكيد حتى الآن.

ولا يظهر الشيخ سلطان بن خليفة للعلن كثيرا، وكان آخر ظهور له في مايو الماضي، عند قبر والده، عندما كان يزوره ويدعو له ووثقت عدسات الكاميرات ذلك.

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صراع على ولاية العهد في الإمارات

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الصراع على منصب ولي عهد أبوظبي أخذ بالتصاعد بدرجات غير مسبوقة. ما دفع محمد بن زايد إلى اتخاذ إجراءات صادمة شملت محاصرة منازل إخوانه.

المصادر التي نقل عنها موقع ”إمارات ليكس”، ذكرت بحسب تقرير سابق نشر عقب وفاة الشيخ خليفة، أن محمد بن زايد ومعارضين من الأسرة الحاكمة له يعيشون صراعاً شديدا على من سيتولى منصب ولي العهد.

وذلك بعد أن أصبح المنصب فارغاً إثر تولى محمد بن زايد رئاسة الإمارات، خلفا لأخيه غير الشقيق خليفة بن زايد.

المصادر ذكرت أيضا أن سلطان نجل خليفة البكر يطالب بحقه بتولي الحكم خلافة لوالده. لكن ما يمنع ذلك هو استيلاء أبناء الشيخ زايد من زوجته فاطمة اليمنية وعلى رأسهم محمد على مفاصل الدولة.

ومحمد بن زايد ـ بحسب ذات المصادر ـ لم يتمكن حتى الآن من فرض رؤية توافقية داخل عائلة آل نهيان بشأن منصب ولي عهد أبوظبي. في ظل التنافس بين نجله الأكبر خالد وأعمامه طحنون ومنصور على المنصب.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وكانت الإمارات أعلنت، يوم الجمعة 13 مايو 2022، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشكل رسمي. بينما تقارير تحدثت عن وفاته قبل هذا التاريخ بأسبوعين وسط تكتم رسمي على الخبر.

وكانت (وطن) أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا.

حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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