اختفاء الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد.. تغريدة لسياسي بارز تثير الجدل

وطن- أثارت تغريدة للسياسي والكاتب اليمني البارز أنيس منصور، عن أحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات “الشيخ سلطان بن خليفة“، جدلا واسعا بمواقع التواصل.

سلطان بن خليفة بن زايد

وزعم “منصور” في تغريدته التي رصدتها (وطن)، اختفاء الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، الابن البكر لرئيس الإمارات الراحل.

عاجل: اختفاء الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الأبن البكر للشيخ خليفة بن زايد مستشار رئيس الدولة، ورئيس مجلس إدارة شركة إس بي كيه القابضة بعد شهرين من وفاة والده الشيخ خليفة رئيس دولة الامارات في منتصف مايو الماضي

هناك صراعات تدور على نار هادئة عن ولاية العهد — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) July 5, 2022

وبحسب السياسي اليمني فإن الاختفاء المزعوم للشيخ سلطان، الذي يشغل منصب مستشار رئيس الدولة، ورئيس مجلس إدارة شركة “إس بي كيه” القابضة، يأتي بعد شهرين من وفاة والده الشيخ خليفة بن زايد، في مايو الماضي.

واختتم أنيس منصور تغريدته بالإشارة إلى أن “هناك صراعات تدور على نار هادئة على ولاية العهد في الإمارات”، حسب زعمه.

وفي تغريدة أخرى بشأن الشيخ سلطان أيضا، وجهها لمتابعيه دون “منصور”:”ماذا تعرف عن الشيخ سلطان بن خليفة!؟ متى اخر ظهور له !؟

اين هو حالياً !؟”

ماذا تعرف عن الشيخ سلطان بن خليفة!؟

متى اخر ظهور له !؟

اين هو حالياً !؟

من لديه الاجابة ولو تحليل واستنتاجات يضعه في تعليق #جاي_الخير #انتفاضة_شعبية_بالامارات — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) July 5, 2022

واستطرد:”من لديه الاجابة ولو تحليل واستنتاجات يضعه في تعليق.”

هذا ولم يتسنى لنا التأكد من صحة هذه المزاعم من قبل أي مصدر رسمي في الإمارات، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه المزاعم سواء بالنفي أو التأكيد حتى الآن.

ولا يظهر الشيخ سلطان بن خليفة للعلن كثيرا، وكان آخر ظهور له في مايو الماضي، عند قبر والده، عندما كان يزوره ويدعو له ووثقت عدسات الكاميرات ذلك.

صراع على ولاية العهد في الإمارات

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الصراع على منصب ولي عهد أبوظبي أخذ بالتصاعد بدرجات غير مسبوقة. ما دفع محمد بن زايد إلى اتخاذ إجراءات صادمة شملت محاصرة منازل إخوانه.

المصادر التي نقل عنها موقع ”إمارات ليكس”، ذكرت بحسب تقرير سابق نشر عقب وفاة الشيخ خليفة، أن محمد بن زايد ومعارضين من الأسرة الحاكمة له يعيشون صراعاً شديدا على من سيتولى منصب ولي العهد.

وذلك بعد أن أصبح المنصب فارغاً إثر تولى محمد بن زايد رئاسة الإمارات، خلفا لأخيه غير الشقيق خليفة بن زايد.

المصادر ذكرت أيضا أن سلطان نجل خليفة البكر يطالب بحقه بتولي الحكم خلافة لوالده. لكن ما يمنع ذلك هو استيلاء أبناء الشيخ زايد من زوجته فاطمة اليمنية وعلى رأسهم محمد على مفاصل الدولة.

ومحمد بن زايد ـ بحسب ذات المصادر ـ لم يتمكن حتى الآن من فرض رؤية توافقية داخل عائلة آل نهيان بشأن منصب ولي عهد أبوظبي. في ظل التنافس بين نجله الأكبر خالد وأعمامه طحنون ومنصور على المنصب.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وكانت الإمارات أعلنت، يوم الجمعة 13 مايو 2022، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشكل رسمي. بينما تقارير تحدثت عن وفاته قبل هذا التاريخ بأسبوعين وسط تكتم رسمي على الخبر.

وكانت (وطن) أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا.

حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.