إسرائيلي يصلي في مكان عام بالرياض.. وزميله يكشف ما طلبه المسؤولون السعوديون (فيديو)

وطن – نشر الصحفي الإسرائيلي Eli Epstein صورة لزميله Jason Greenblatt وهو يصلي في مكان عام في العاصمة السعودية الرياض.

وفي مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع “تويتر”، قال “Epstein”: “المسؤولون السعوديون طلبوا مني عدم نشر هذه الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي”.

الإسرائيلي Eli Epstein يكشف صورة لزميله Jason Greenblatt وهو يصلي في مكان عام في الرياض قبل أيام، ويستمر ساخراً بأن المسؤولين السعوديين طلبوا مني عدم نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الإجتماعي. pic.twitter.com/xPnTozlfkE — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) July 5, 2022

وتُسلط الأضواء في الآونة الأخيرة على حجم التقارب بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، إذ أقدمت المملكة على فتح أراضيها ومقدساتها أمام الصهاينة بشكل غير مسبوق.

#شاهد كيف قام الإسرائيلي Jason Greenblatt بالصلاة علانية بكامل لباسه الديني، أمام أنظار مسؤولين سعوديين في الريتز كارلتون👇 pic.twitter.com/oObMXEnFNg — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) July 4, 2022

ففي هذا الإطار، أجرى وفد من 50 من رجال الأعمال اليهود المرتبطين بإسرائيل بزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة كجزء من زيارة تهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام والتسامح المتبادلين.

🔴موقع Jewish Insider العبري:

تأتي رحلة قادة منظمة UJA الداعمة لإسرائيل قبل أسابيع من زيارة بايدن إلى السعودية وإسرائيل، حيث من المتوقع أن يضغط من أجل العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية التغيير الكاسح في العلاقات الإسرائيلية العربية. — مفتاح (@keymiftah79) July 1, 2022

ضمّ الوفد أعضاء من 13 دولة ، وكان العديد منهم متوترين قبل المغادرون وقد تساءل البعض عما إذا كان سيتم السماح لهم بدخول المملكة أو تقييد حضورهم في الاجتماعات أو تقييد ما يمكنهم قوله ، أو القدرة على التنقل بحرية.

وروى الكاتب الإسرائيلي أفي جويرسش، في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست، تجربة زيارة الوفد اليهودي إلى السعودية، قائلا إنه في الطريق إلى المدينة المنورة، أزال المسؤولون السعوديون مؤخرًا لافتات كتب عليها “للمسلمين فقط”.

منصتا #العربية و #إندبندنت_عربية (سعوديتان) تنشران مقالاً لماروني إسلاموفوبي يشيد فيه بفكرة “حلف يضم السعودية وإسرائيل” يكمل مَهمة محاربة “الإرهاب” التي بدأتها #السعودية، بحسب تعبيره، عندما أيدت انقلاب 2013 في #مصر، مؤكداً التأييد السعودي لـ “اتفاقات إبراهام”!

يا للهول! يا للهول! pic.twitter.com/OB9tQDRU30 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) June 29, 2022

وأوضح الكاتب: “في النهاية، كانت فرصة تعزيز الصداقة والسلام والتعاون قوية بما يكفي للتغلب على شكوكهم. أينما ذهبنا، وجدنا أعضاء وفدنا والسعوديين يتبادلون الخبرات العائلية والشخصية والتجارية العميقة وبدأوا في استكشاف التعاون التجاري.”.

خطوة أخرى أظهرت استجداء السعودية للتطبيع مع الاحتلال، حيث كشف موقع Jewish Insider العبري، أن مجموعة تضم 13 شخصا من القادة اليهود الأمريكيين أجروا جولة سياحية في السعودية، هي الأولى من نوعها لقادة منظمة UJA إلى المملكةـ، وذلك بتخطيط واستضافة رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

وقال الموقع في تقرير، إنه على خلفية التغيير الكاسح فيما أسماها “العلاقات الإسرائيلية العربية”، أجرت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين جولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام وتعليم السعوديين عن اليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة العربية .

الرحلة استغرقت أربعة أيام، والتي انتهت في 16 يونيو ونظمها الأمريكي إيلي إبستين، قبل أسابيع من زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

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