إريكسن على بعد خطوة واحدة من اللعب مع مانشستر يونايتد

وطن- بات النجم الدنماركي كريستيان إريكسن صاحب ال30 عاماً، قريباً من الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو)، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” مانشستر يونايتد جاهز للتعاقد مع كريستيان إريكسن. تم الاتفاق اللفظي بين كلا الجانبين”.

وأضاف رومانو، ” تم إجراء المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد خلال الساعات الماضية، عقد حتى يونيو عام 2025. بانتظار التوقيع والطب”.

Manchester United are set to sign Christian Eriksen, here we go! Full verbal agreement in place, as first called by @David_Ornstein. 🚨🇩🇰 #MUFC

Communication sent to both Man United and Brentford today morning.

Contract until June 2025, waiting for signature and medical. pic.twitter.com/63RZQWOEqh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022