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رياضة

إريكسن على بعد خطوة واحدة من اللعب مع مانشستر يونايتد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الدنماركي إريكسن يقترب من العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي watanserb.com
الدنماركي إريكسن يقترب من العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

وطن- بات النجم الدنماركي كريستيان إريكسن صاحب ال30 عاماً، قريباً من الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو)، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” مانشستر يونايتد جاهز للتعاقد مع كريستيان إريكسن. تم الاتفاق اللفظي بين كلا الجانبين”.

انتقال إريكسن إلى مانشستر يونايتد

وأضاف رومانو، ” تم إجراء المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد خلال الساعات الماضية، عقد حتى يونيو عام 2025. بانتظار التوقيع والطب”.

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وكان الدنماركي إريسكن قريباً من اعتزال كرة القدم، بعد الحادثة الشهيرة التي حصلت معه، عقب السقوط داخل أرضية الملعب مع منتخب بلاده في بطولة اليورو 2020، كما وتوقف قلبه قبل نجاح الطاقم الطبي من إنعاشه من جديد.

فيما لم تكشف تلك التقارير المتداولة عن قيمة صفقة الدنماركي إريكسن، للانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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العودة إلى الملاعب

وعاد إريسكن إلى الملاعب للتدرب من جديد، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب داخل جسده، مع فريق دنماركي غير معروف للحفاظ على لياقته. ثم بعدها لعب مع فريق رديف أياكس أمستردام الهولندي.

ووقع نجم المنتخب الدنماركي الذي يحلم بالمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، مع فريق برينتفورد بداية الموسم الماضي. بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

كما وقدم إريسكن المستوى الرائع مع نادي برينتفورد الإنجليزي، على صعيد الأداء وتسجيل وصناعة الأهداف مع الفريق منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي عام 2022.

ومن المحتمل أن يكون الدنماركي إريكسن كخيار بديل على رحيل الفرنسي بول بوغبا، الذي قرر العودة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في مركز خط وسط فريق الشياطين الحمر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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