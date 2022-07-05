إريكسن على بعد خطوة واحدة من اللعب مع مانشستر يونايتد

وطن- بات النجم الدنماركي كريستيان إريكسن صاحب ال30 عاماً، قريباً من الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو)، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” مانشستر يونايتد جاهز للتعاقد مع كريستيان إريكسن. تم الاتفاق اللفظي بين كلا الجانبين”.

انتقال إريكسن إلى مانشستر يونايتد

وأضاف رومانو، ” تم إجراء المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد خلال الساعات الماضية، عقد حتى يونيو عام 2025. بانتظار التوقيع والطب”.

Manchester United are set to sign Christian Eriksen, here we go! Full verbal agreement in place, as first called by @David_Ornstein. 🚨🇩🇰 #MUFC Communication sent to both Man United and Brentford today morning. Contract until June 2025, waiting for signature and medical. pic.twitter.com/63RZQWOEqh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022

اقرأ أيضاً:

وكان الدنماركي إريسكن قريباً من اعتزال كرة القدم، بعد الحادثة الشهيرة التي حصلت معه، عقب السقوط داخل أرضية الملعب مع منتخب بلاده في بطولة اليورو 2020، كما وتوقف قلبه قبل نجاح الطاقم الطبي من إنعاشه من جديد.

فيما لم تكشف تلك التقارير المتداولة عن قيمة صفقة الدنماركي إريكسن، للانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

اقرأ أيضاً:

العودة إلى الملاعب

وعاد إريسكن إلى الملاعب للتدرب من جديد، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب داخل جسده، مع فريق دنماركي غير معروف للحفاظ على لياقته. ثم بعدها لعب مع فريق رديف أياكس أمستردام الهولندي.

ووقع نجم المنتخب الدنماركي الذي يحلم بالمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، مع فريق برينتفورد بداية الموسم الماضي. بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

"From a negative it's hopefully turning into something positive, that will save other lives also" 🙏@ChrisEriksen8 unveiled a @PremierLeague Defibrillator Fund installation at @BSFC_official last week#BeeTogether 🐝 pic.twitter.com/AyfCWiZPei — Brentford FC (@BrentfordFC) May 19, 2022

كما وقدم إريسكن المستوى الرائع مع نادي برينتفورد الإنجليزي، على صعيد الأداء وتسجيل وصناعة الأهداف مع الفريق منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي عام 2022.

ومن المحتمل أن يكون الدنماركي إريكسن كخيار بديل على رحيل الفرنسي بول بوغبا، الذي قرر العودة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في مركز خط وسط فريق الشياطين الحمر.

قد يهمك أيضاً: