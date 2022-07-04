JackInTheBox.. أغنية “MORE” تتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعا على iTunes (شاهد)

وطن – تصدرت أغنية “MORE” لـ “جايهوب” عضو فريق BTS ، وهي الأغنية الأولى له من ألبومه المنفرد “Jack In The Box” ، والذي تم إصداره في 1 يوليو (بالتوقيت الكوري) ، قائمة “أفضل الأغاني” على iTunes في 84 دولة ومنطقة بما في ذلك الولايات المتحدة. وكندا وإسبانيا وفرنسا والدنمارك.

ووفقا لموقع “setagayablueocean” ، تجاوز الفيديو الموسيقي لـ MORE حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة في 10 ساعات بعد صدوره ويحتل المرتبة الأولى في قوائم الأغاني الشعبية المتزايدة بسرعة على YouTube في مختلف البلدان والمناطق.

وأغنية MORE هي أغنية هيب هوب من المدرسة القديمة تحكي قصة صريحة لمشاعر جايهوب الكامنة.

وتمثل الأغنية تطلعات جايهوب القوية وشغفه الخالص ليُظهر للعالم تنوع شغفه وطموحاته ورغباته التي تنبع من داخله معبرًا ليعبر عنها بشكل حدسي.

وبعد إصدار الأغنية الأولى ، سيصدر J-HOPE ألبومه المنفرد “Jack In The Box” في 15 يوليو.

انفصال فرقة BTS

وكانت فرقة الغناء الكورية الشهيرة BTS، قد أعلنت الشهر الماضي انفصالها مؤقتًا، ليركز أعضائها على تقديم أعمال منفردة لكل واحد منهم.

وكشفت الفرقة عن الخبر الذي صدم الجمهور حول العالم، خلال حفل عشاء شاركوه على موقع يوتيوب، موضحين أن الانفصال جاء بعدما فقدت المجموعة اتجاهها خلال سنوات من العمل، بحسب قائد الفرقة آر إم.

انفصال مؤقت

أضاف أعضاء الفرقة، أن الانفصال هدفه تنمية مهارات أعضاء الفريق كأفراد ليكتمل نضجهم، لأن نظام صناعة النجوم في أغاني البوب الكورية لا يمنح وقت لأعضاء الفرق كي ينضجوا تمامًا.

ولتخفيف الشعور بالصدمة لدى الجمهور، أوضح تايهيونج، الشهير بـ”في” أن هذا الانفصال مؤقت وليس دائم وأنهم سيعودون مرة أخرى> متابعًا: “علينا الابتعاد لنتعلم كيفية الاتحاد من جديد، أتمنى ألا تروا ذلك شيئًا سلبيًا، بل هي خطة ستعزز من قوة الفريق، وعندما نجتمع مجددًا، اتحادنا سيكون الأقوى على الإطلاق”.

مشاريع فردية

أصدر ممثل عن شركة ” Big Hit Music” التي تمثل الفرقة، بيانًا، قال فيه: “لنكون واضحين، فهم ليسوا في فترة توقف، ولكنهم سيستغرقون بعض الوقت لاستكشاف بعض المشاريع الفردية في هذا الوقت والبقاء نشطين في أنماط مختلفة.”

وظهرت BTS رسميًا في عام 2013، وهي مكون من 7 أعضاء هم، جين، شوغا، “جايهوب، آر إم، جيمين، جونجكوك، وفي، وحققوا خلال سنوات قليلة نجاحًا عالميًا، ليصبحوا أشهر فرقة موسيقية في العالم، وطرحت الفرقة مؤخرا ألبومًا جديدًا باسم “بروف” مكون من 35 أغنيةً.