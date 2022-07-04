3 تغييرات جديدة من الكاف بشأن البطولات الأفريقية

وطن – أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الأحد، 4 تغييرات جديدة على المسابقات الأفريقية التي سيتم تنفيذها ابتداءً من النسخ المقبلة.

وتمثلت التغييرات من قبل اتحاد الكاف، على بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، ودوري السوبر الأفريقي، ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

كأس أمم أفريقيا 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف)، في اجتماعه الأخير عن تأجيل النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامته في دولة كوت ديفوار (ساح العاج) بسبب الأمطار الغزيرة.

بعض بنود جدول أعمال إجتماع اللجنة التنفيذية للكاف المنتهى منذ قليل

📌مناقشة تحديثات دورى السوبر الأفريقي

📌قرار دورى السوبر الأفريقي

📌قرار بشأن موعد كأس أمم أفريقيا 2023

📌 قرار بشأن اقتراح رئيس الكاف لأعضاء لجنة الحكام

📌ردود الفعل على الزيارة التفقدية لغينيا لكأس أمم 2025 pic.twitter.com/mS6LoWSCVa — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) July 3, 2022

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وبين الكاف، بأن البطولة الأفريقية القادمة، ستقام في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2024، بدلاً من شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

دوري السوبر الأفريقي

كما وطالت التغييرات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف)، على موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، حيث سيكون في شهر أغسطس/ آب عام 2023.

3 قرارات مهمة من الاتحاد الأفريقي 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/w7bVAOXwDw — Kooora (@kooora) July 3, 2022

وأردف، ” مجموع جوائز البطولة الجديدة 100 مليون دولار، كما وسيحصل المتوج بلقب البطولة على 10 ملايين دولار”.

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وأضاف، ” تم الإعلان عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي للنسخة الحالية، بين الوداد البيضاوي ونظيره نهضة بركان المغربيين، في دولة تنزايا في شهر أغسطس/ آب المقبل”.

🚨عـــــاجل | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم @caf_online_AR يعلن عن مجموعة من القرارات خلال اجتماع المكتب التنفيذي – تأجيل كأس أمم إفريقيا كوت ديفورا 2023 إلى يناير 2024 – العودة إلى نظام الذهاب والإياب في نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد – انطلاق مسابقة دوري السوبر صيف 2023 pic.twitter.com/ey6mT5LIZB — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 3, 2022

وكان فريق الوداد البيضاوي قد توج بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي المصري الأكثر تتويجاً بالمسابقة الأفريقية بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين دون رد.

كما ونال نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية على حساب أورلاندو بيراتس الجنوبي الأفريقي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

تعديل نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وقرر الاتحاد الأفريقي (الكاف)، عودة نهائي مباراة نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى مباراتين بدلاً من مباراة واحدة. كما وسيتم تنفيذ هذا القرار بدءا من النسخة المقبلة، بعد ثلاثة سنوات من إقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة فقط.

ومن الجدير بالذكر، بأن مسابقتا دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ستقام في شهر أغسطس/ آب المقبل.

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