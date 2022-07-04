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رياضة

3 تغييرات جديدة من الكاف بشأن البطولات الأفريقية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
3 تغييرات جديدة من الكاف بشأن البطولات الأفريقية watanserb.com
3 تغييرات جديدة من الكاف بشأن البطولات الأفريقية

وطن – أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الأحد، 4 تغييرات جديدة على المسابقات الأفريقية التي سيتم تنفيذها ابتداءً من النسخ المقبلة.

وتمثلت التغييرات من قبل اتحاد الكاف، على بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، ودوري السوبر الأفريقي، ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

كأس أمم أفريقيا 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف)، في اجتماعه الأخير عن تأجيل النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامته في دولة كوت ديفوار (ساح العاج) بسبب الأمطار الغزيرة.

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وبين الكاف، بأن البطولة الأفريقية القادمة، ستقام في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2024، بدلاً من شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

دوري السوبر الأفريقي

كما وطالت التغييرات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف)، على موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، حيث سيكون في شهر أغسطس/ آب عام 2023.

وأردف، ” مجموع جوائز البطولة الجديدة 100 مليون دولار، كما وسيحصل المتوج بلقب البطولة على 10 ملايين دولار”.

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وأضاف، ” تم الإعلان عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي للنسخة الحالية، بين الوداد البيضاوي ونظيره نهضة بركان المغربيين، في دولة تنزايا في شهر أغسطس/ آب المقبل”.

وكان فريق الوداد البيضاوي قد توج بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي المصري الأكثر تتويجاً بالمسابقة الأفريقية بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين دون رد.

كما ونال نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية على حساب أورلاندو بيراتس الجنوبي الأفريقي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

تعديل نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وقرر الاتحاد الأفريقي (الكاف)، عودة نهائي مباراة نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى مباراتين بدلاً من مباراة واحدة. كما وسيتم تنفيذ هذا القرار بدءا من النسخة المقبلة، بعد ثلاثة سنوات من إقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة فقط.

ومن الجدير بالذكر، بأن مسابقتا دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ستقام في شهر أغسطس/ آب المقبل.

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المصدروطن + الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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