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الهدهد

وزارة كويتية تدعو المواطنين لمساعدتها في مكافحة المثلية الجنسية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مكافحة المثلية الجنسية watanserb.com
وزارة التجارة والصناعة الكويتية تدعو المواطنين لمساعدتها في مكافحة المثلية الجنسية

وطن – بعد نحو أسبوعين من طلبها الأول، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، دعوة جديدة للكويتيين لمساعدتها في مكافحة المثلية الجنسية والداعين لها.

وتحت عنوان: “شارك في الرقابة“، دعت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، إلى الإبلاغ عما وصفته بأي مخالفة للدين والآداب العامة، مصحوبا بشعار يحمل ألوان علم المثليين.

وطالبت الوزارة في المنشور الجميع إلى مقاطعة “المنتجات والسلع التي تحمل شعارات مخالفة للدين والآداب العامة”.

كما دعت وزارة التجارة والصناعة الكويتيين إلى القيام بالإبلاغ عن المحال التي تقوم بعرض هذه المنتجات، داعية إياهم للمشاركة في الرقابة.

تحذير سابق

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نشرت في 19 يونيو/حزيران الماضي منشورا بعنوان “شارك في الرقابة” يحض على الإبلاغ عن أي علم أو شعارات اعتبرتها تخالف “الآداب العامة”، وهي الخاصة بألوان علم المثليين.

وحسب المنشور فإن العلم “المخالف” يضم 6 ألوان فقط، فيما فرقت الوزارة بينه وبين ألوان الطيف العادية التي تضم 7 ألوان.

الخارجية الكويتية تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

وفي بداية يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة للاحتجاج على نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد “تدعم المثلية” الجنسية.

وكانت السفارة الأمريكية في الكويت نشرت على حسابيها على منصتي إنستجرام وتويتر صورة تظهر علم قوس قزح، وذلك بمناسبة بداية شهر يونيو/حزيران المخصص للاحتفال بمجتمع المثليين.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، ردا على ذلك، أنها استدعت القائم بالأعمال بالإنابة جيم هوليستايدر “على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “إشارات وتغريدات تدعم المثلية”.

جدل بسبب مقال أحمد الصراف

وفي مارس/آذار الماضي ثارت حالة من الجدل في الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مقال للكاتب الصحفي الليبرالي أحمد الصراف دعا فيه المجتمع المحلي للتعايش مع المثليين جنسيا، وأن يكون الناس “أكثر تفهما وإنسانية” مع هذه الفئة.

وفي صحيفة “القبس” قال أحمد الصراف إن مقاله “ليس دعوة لمواكبة الدول الأوروبية في تشريعاتها، ولو أن الوقت سيجبرنا على ذلك إن لم نقم به طواعية، ولكنه دعوة لأن نكون أكثر تفهما وإنسانية مع هؤلاء. فممارسة الرفض معهم واستخدام العنف لم يفلحا يوما، ولن يفلحا.. يوما!”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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