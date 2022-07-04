هيفاء بنت محمد والشيهانة العزاز.. “بلومبيرغ” تتناول تصعيد سيدتين لمناصب بارزة بالسعودية

وطن– سلطت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها الضوء على الأوامر الملكية التي صدرت في السعودية، الأحد، وشملت تصعيد سيدتين لمناصب قيادية وبارزة في الدولة.

تصعيد سيدتين لمناصب بارزة في المملكة

وكان الديوان الملكي في السعودي أعلن بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن عدة تعيينات بمناصب عدة داخل الدولة منها تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وكذلك تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

واعتبرت الوكالة الأمريكية، أن اختيار المملكة العربية السعودية لامرأتين في مناصب عليا في الحكومة، يعد أحدث مؤشر على أن المملكة تتطلع إلى تنويع القوى العاملة التي يغلب عليها الذكور.

الشيهانة العزاز

وقالت “بلومبيرغ” بحسب ترجمة (وطن)، إن الشيهانة العزاز كانت أول امرأة سعودية تزاول مهنة المحاماة في المملكة، بعد حصولها على رخصة مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل في السعودية.

وتابع التقرير أنها حصلت قبل ذلك على رخصة مزاولة المحاماة من قبل المحكمة العليا بنيويورك، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.

وشغلت “العزاز” أيضا منصبي المستشار القانوني والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعملت منذ 2017 مديرة للصفقات في إدارة الشؤون القانونية لصندوق السعودية السيادي ـ صندوق الاستثمارات العامة ـ الذي يتبع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشكل مباشر.

الأميرة هيفاء بنت محمد

وبالنسبة للأميرة هيفاء بنت محمد، فقد كانت تشغل ـ بحسب التقرير ـ منصب مساعدة وزير السياحة، والمسؤولة عن تنفيذ استراتيجية المملكة السياحية، وهي من أهم أهداف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

ولفت تقرير “بلومبيرغ” إلى أن السعودية خففت تدريجياً القيود المفروضة على المرأة كجزء من خطة الحكومة لجعل المزيد من المواطنين يعملون في القطاع الخاص.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، رفعت السلطات الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة وسمحت لهن بالسفر دون إذن ولي الأمر الذكر.

ورغم ذلك ـ بحسب بلومبيرغ ـ أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن معدل بطالة الإناث يقارب أربعة أضعاف معدل بطالة المواطنين الذكور بالمملكة.

ويشار إلى أنه في يونيو / حزيران ، عينت المملكة شيلا الرويلي مديرة تنفيذية سابقة في أرامكو السعودية. كأول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة مصرفها المركزي.

ومن بين النساء الأخريات في مناصب قيادية في المملكة سارة السحيمي، رئيسة البورصة السعودية، ورانيا نشار، رئيسة الامتثال والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة.

سكرتير محمد بن سلمان

ويشار أيضا بحسب وكالة الأنباء السعودية أن تم تعيين، الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد “ابن سلمان” بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

والدكتور بندر، يشغل منصب سكرتير محمد بن سلمان، منذ سنوات، لكن الجديد في الأمر الملكي الصادر اليوم أنه تمت ترقيته لدرجة وزير.

ويشار إلى أن بندر بن عبيد، كان قد تم تعيينه سكرتيرًا لولي العهد بأمر ملكي في العام 2018.

وكانت قد نشرت سيرته الذاتية قبل التعيين وجاء فيها أن “الرشيد” من مواليد عام 1975، ويحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

هذا بالإضافة لماجستير في القانون من جامعة “كيس وسترن ريزرف” بولاية “أوهايو” بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه في القانون من جامعة “بتسبرج” الأمريكية.