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حياتنا

مفاجأة عن علاقة شاكيرا وزوجة ميسي! (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شاكيرا وزوجة ميسي watanserb.com
شاكيرا وزوجة ميسي

وطن – كشف تقرير إخباري لمجلة “ماركا” الإسبانية بنسختها الانجليزية، عن أنّ المغنية الكولومبية شاكيرا كانت على علاقة متوترة وزوجة ميسي أنتونيلا روكوزو.

زوجة ميسي
زوجة ميسي

وبحسب ما ورد لم تتوافق شاكيرا مع زوجات وصديقات زملاء جيرارد بيكيه، ولا سيما زوجة ليونيل ميسي.

هذه الأنباء تأتي في سلسلة طويلة من المزاعم المتعلقة بالمغنية الكولومبية منذ الانفصال عن مدافع برشلونة.

أكدت الصحفية “لورينا فاسكيز” في برنامج El Spectador أن صديقة بيكيه السابقة لم تتفق أبدًا مع رفاقها بسبب طبيعتها الديكتاتورية.

شاكيرا watanserb.com
شاكيرا

كما ادعت أن شاكيرا وزوجة ميسي، أنتونيلا، على وجه الخصوص، لم تتفقا.

من جانبه، قال الفنان الكولومبي كارلوس فيفيس: “إن شاكيرا تمر بوقت عصيب للغاية. يجب أن تكون حزينة؛ لقد مررت بذلك أيضًا. لقد شعرت بالحزن بالتأكيد”.

كارلوس فيفيس
كارلوس فيفيس

وصرح إيباي يانوس، وهو صديق مقرب ومغني لبيكيه، أن مدافع برشلونة بخير ويستعد للموسم القادم.

وقال يانوس: “لقد تحدثت الصحافة كثيرًا، لكنه الآن يستعد للموسم مع برشلونة وهو يؤدي بشكل جيد. كل شيء على ما يرام”.

وطلب رئيس برشلونة خوان لابورتا من المشجعين دعم المدافع المخضرم. وقال لابورتا لـ”سبورت”: “بيكيه يعاني.”

خوان لابورتا وبيكيه
خوان لابورتا وبيكيه

كما اضاف: “بغض النظر عن مقدار المال والشهرة لديه، فهو بشر. إنه قائد ولا يزال لديه الكثير ليقدمه لنا”.

خلال موسم 2021/202 ، عانى المدافع البالغ من العمر 35 عامًا من صعوبات في الشكل واللياقة البدنية.

في الموسم المقبل، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل المدرب تشافي مع الموقف.

المصدرماركا - انستغرام - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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