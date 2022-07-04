مفاجأة عن علاقة شاكيرا وزوجة ميسي! (صور)

وطن – كشف تقرير إخباري لمجلة “ماركا” الإسبانية بنسختها الانجليزية، عن أنّ المغنية الكولومبية شاكيرا كانت على علاقة متوترة وزوجة ميسي أنتونيلا روكوزو.

وبحسب ما ورد لم تتوافق شاكيرا مع زوجات وصديقات زملاء جيرارد بيكيه، ولا سيما زوجة ليونيل ميسي.

هذه الأنباء تأتي في سلسلة طويلة من المزاعم المتعلقة بالمغنية الكولومبية منذ الانفصال عن مدافع برشلونة.

أكدت الصحفية “لورينا فاسكيز” في برنامج El Spectador أن صديقة بيكيه السابقة لم تتفق أبدًا مع رفاقها بسبب طبيعتها الديكتاتورية.

كما ادعت أن شاكيرا وزوجة ميسي، أنتونيلا، على وجه الخصوص، لم تتفقا.

من جانبه، قال الفنان الكولومبي كارلوس فيفيس: “إن شاكيرا تمر بوقت عصيب للغاية. يجب أن تكون حزينة؛ لقد مررت بذلك أيضًا. لقد شعرت بالحزن بالتأكيد”.

وصرح إيباي يانوس، وهو صديق مقرب ومغني لبيكيه، أن مدافع برشلونة بخير ويستعد للموسم القادم.

وقال يانوس: “لقد تحدثت الصحافة كثيرًا، لكنه الآن يستعد للموسم مع برشلونة وهو يؤدي بشكل جيد. كل شيء على ما يرام”.

وطلب رئيس برشلونة خوان لابورتا من المشجعين دعم المدافع المخضرم. وقال لابورتا لـ”سبورت”: “بيكيه يعاني.”

كما اضاف: “بغض النظر عن مقدار المال والشهرة لديه، فهو بشر. إنه قائد ولا يزال لديه الكثير ليقدمه لنا”.

خلال موسم 2021/202 ، عانى المدافع البالغ من العمر 35 عامًا من صعوبات في الشكل واللياقة البدنية.

في الموسم المقبل، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل المدرب تشافي مع الموقف.