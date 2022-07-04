مراسلون عسكريون إسرائيليون يبثون تقاريرهم من المملكة: “هكذا عاملهم السعوديون”

وطن – يمضي التطبيع السعودي الإسرائيلي بوتيرة متسارعة للغاية، إذ يعمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، على فتح أبواب بلاده أمام الصهاينة على كل الأصعدة.

وانتشرت صورٌ تُظهر مراسلين عسكريين في قنوات إسرائيلية يتواجدون حاليا في السعودية ويبثون تقارير لقنواتهم من هناك، وسط حالة من الترحيب الشعبي بهم في المملكة، بعد ما قالوا إنه حرمان دام عقود.

يبدو أن هناك قيادات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى تنام الآن في #الرياض و #جدة في #السعودية، والدليل أن مراسلين عسكريين في قنوات إسرائيلية يتواجدون الآن في السعودية ويبثون لقنواتهم من هناك عن انشراح الصدر السعودي الشعبي لهم والترحيب العميق الذي جاء بعد حرمان دام عقود حسب ما يقولون pic.twitter.com/DTqRwQKt9Z — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) July 4, 2022

وأعدّ يوآف ليمور الصحفي في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، تقريرًا من داخل السعودية وقد بدا أنه تجول في مناطق مختلفة منها.

وحرص ليمور على التقاط عدة صور له من داخل المملكة، بينها وهو يقف إلى جانب العلم السعودي وصور الملك عبد العزيز آل سعود، والعاهل الحالي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

تقارير أمريكية تتحدث عن قرب اتفاق بين مصر والسعودية وإسرائيل حول جزيرتين في البحر الأحمر..

هذا الاتفاق سيكون قاعدة للتطبيع بين السعودية وإسرائيل..

وستقدّمه الإدارة الأمريكية كمنجز! مرّة أخرى.. الخائن محمد بن سلمان سيبيع كل شيء.. وسيضحّي بأموال الشعب وعائدات الضرائب لعيون المحتل! https://t.co/Rhg2WbRP79 — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 29, 2022

وأكد ليمور أنه حظي بترحيب كبير من السعوديين رغم أنه أظهر لهم أنه إسرائيلي، كما تحدث عن التغيير في النظرة الشعبية تجاه “إسرائيل”، كما ادعى في تقريره، حسبما نقلت صحيفة القدس.

وكشف المراسل العبري، أن عددًا من المسؤولين الإسرائيليين وخاصة من الموساد زاروا سرًا السعودية في السنوات الأخيرة.

إسرائيل اليوم:

تحت عنوان"رياح الأمل"

كتب موفد الصحيفه الى الرياض"يوآڤ ليمور"..

قبل إسبوع من زيارة بايدن المقررة والتى سيتنقل فيها بين السعودية وإسرائيل

زار موفد الصحيفه ليمور العاصمة السعودية الرياض…

"وشعر بالتغيير العميق فى النظرة لإسرائيل

««« pic.twitter.com/wCTmvCOuTn — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) July 4, 2022

ولفت إلى أنه سابقًا لم يكن يسمح للإسرائيليين بدخول السعودية، لكنه أصبح ممكنًا لمن يحمل جواز سفر أجنبي.

#السعودية ..

أعلامي إسرائيلي في #جدة و #الرياض ‼️ المراسل العسكري لقناة 13 الإسرائيلية

"ألون بن دافيد"

ينشر تقرير زيارته للمملكة من الرياض وجدة.

شاهد 👇 #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/L9drLVuRIz — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) July 4, 2022

وهناك تصاعد كبير في حجم التنسيق والعلاقات الإسرائيلية السعودية، بينها إجراء وفد يهودي زيارة المملكة، روى تفاصيل عنها الكاتب الإسرائيلي أفي جويرسش، قائلا في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست، إنه في الطريق إلى المدينة المنورة، أزال المسؤولون السعوديون مؤخرًا لافتات كتب عليها “للمسلمين فقط”.

وأجرى وفد من 50 من رجال الأعمال اليهود المرتبطين بإسرائيل بزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة كجزء من زيارة تهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام والتسامح المتبادلين.

منصتا #العربية و #إندبندنت_عربية (سعوديتان) تنشران مقالاً لماروني إسلاموفوبي يشيد فيه بفكرة “حلف يضم السعودية وإسرائيل” يكمل مَهمة محاربة “الإرهاب” التي بدأتها #السعودية، بحسب تعبيره، عندما أيدت انقلاب 2013 في #مصر، مؤكداً التأييد السعودي لـ “اتفاقات إبراهام”!

يا للهول! يا للهول! pic.twitter.com/OB9tQDRU30 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) June 29, 2022

ضمّ الوفد أعضاء من 13 دولة ، وكان العديد منهم متوترين قبل المغادرون وقد تساءل البعض عما إذا كان سيتم السماح لهم بدخول المملكة أو تقييد حضورهم في الاجتماعات أو تقييد ما يمكنهم قوله ، أو القدرة على التنقل بحرية.

وأوضح الكاتب: “في النهاية، كانت فرصة تعزيز الصداقة والسلام والتعاون قوية بما يكفي للتغلب على شكوكهم. أينما ذهبنا، وجدنا أعضاء وفدنا والسعوديين يتبادلون الخبرات العائلية والشخصية والتجارية العميقة وبدأوا في استكشاف التعاون التجاري”.

ومؤخرا أيضًا، أجرت مجموعة تضم 13 شخصا من القادة اليهود جولة سياحية في السعودية، هي الأولى من نوعها لقادة منظمة UJA إلى المملكة، وذلك بتخطيط واستضافة رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

اسرائيليه تظهر حبها للتطبيع مع السعوديه

وتتمنا أن يتحقق السلام بين السعودية 🇸🇦 وإسرائيل 🇮🇱 بشكل رسمي قريبا 👌 pic.twitter.com/Y4T955LmDN — حسين طاهر الوهبي (@H_____A____d) June 24, 2022

وقال موقع Jewish Insider العبري، إنه على خلفية التغيير الكاسح فيما أسماها “العلاقات الإسرائيلية العربية”، أجرت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين جولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام وتعليم السعوديين عن اليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة.

الرحلة استغرقت أربعة أيام، والتي انتهت في 16 يونيو ونظمها الأمريكي إيلي إبستين، قبل أسابيع من زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وابتعدت الرحلة عن النقاش حول سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والذي تعرض لتدقيق شديد، وركز بدلاً من ذلك على الحوار بين الأديان.

وأكد غولدشتاين أن الرحلة حققت هدفها المتمثل في الحوار، في إشارة إلى محادثة بين أحد حاخامات الرحلة ومصور سعودي، حيث ناقش الاثنان طبقات الشاورما.

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