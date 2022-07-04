ماذا يحدث لك إذا أكلت جلد السمك؟

وطن– تعد أطباق الأسماك من الأطعمة الصحية المنصوح بها للبالغين والأطفال على حد سواء.

تحمي الأسماك صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواها العالي من الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6، كما تمنع الشيخوخة المبكرة للجلد والخلايا لأنه مصدر غني بفيتامين هـ، ويساعد على إنقاص الوزن لأنه يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

لكن عندما يتعلق الأمر باستهلاكه، هناك سؤال نطرحه على أنفسنا؛ وهو ما إذا كان بإمكاننا تناول السمك مع الجلد.

في هذا الشأن، أوضحت أندريا كالديرون، أخصائية التغذية والسكرتيرة العلمية للجمعية الإسبانية لأخصائيي التغذية وعلوم الغذاء (SEDCA): “لجلد السمك فوائد صحية كبيرة، لذلك يجب علينا الاحتفاظ بها عند تنظيفها، فضلا عن أنه يمكننا أن نستهلكه، علما وأن الأمر اختياري”.

وتوضح: “يُعتقد أن جلد السمك يمكن أن بسبب خطرا على صحة الأنسان بسبب تراكم السموم عليه، بيد أنه في الواقع، يعد جلد السمك مكونا مثيرا لاهتمام للغاية، لا سيما على مستوى الطهي لأنه يحافظ على قوام السمكة ويساعد على أن تكون أكثر هشاشة، ولا تتفتفت في أثناء الطهي أو بعده”.

وتفيد: “أما على المستوى الغذائي، على الرغم من أن الجلد يتم التخلص منه كنفايات، فإنه يساهم في تقليل فقدان العناصر الغذائية، التي تُفقد أساساً بسبب سوائل الطهي، بالإضافة إلى احتواء جزء منه على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي نخسرها عندما نزيله”.

من جهة توصي الأخصائية وفق ما ترجمته “وطن”، بتناول ثلاث أو أربع حصص أسبوعياً من الأسماك، بالتناوب مع مصادر البروتين الأخرى، مثل اللحوم أو البيض أو البقوليات.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح بتناول حصص من الأسماك البيضاء (الخالية من الدهون) والأسماك الزرقاء (الدهنية). وتعتبر الأسماك الدهنية ضرورية أيضًا لوظيفة الجسم، لأنها تحتوي على دهون أساسية للصحة، وهي تلك الموجودة في عائلة أوميغا 3.

أكل جلد السمك: نعم أم لا؟

لمعرفة ما إذا كانت السمكة طازجة وذات جودة، من أول الأشياء التي يجب أن ننظر إليها هو الجلد الذي يجب أن يكون لامعًا ونظيفًا. عند طهيه، يكون الجلد مهمًا جدًا لأنه يحافظ على بنية السمكة ويمنع العصائر من التسرب.

وعلى الرغم من أن هناك من يزيلون جلد السمك عند الأكل، فإن الخبراء يشيرون إلى أن له قيمة غذائية عالية.