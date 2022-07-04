لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب .. لن تتخيلوا ما حدث بينهما!

وطن – قال موقع elnacional.cat إنّ الممثلة آمبر هيرد طلبت عقد اجتماع مع زوجها السابق جوني ديب لإعادة التفاوض بشأن المبلغ الذي ستدفعه له، بناءً على ما أصدرته هيئة المحلفين في ختام محاكمة قضية التشهير.

وقال الموقع إنّ الاجتماع جرى على انفراد. وما طلبته هيرد على وجه التحديد هو تخفيض 10 ملايين و 350 ألف دولار أمرتها هيئة المحلفين بدفعها لجوني.حسبما نقلت مجلة “ماركا” الإسبانية

ومع ذلك، لم يتمكن الممثلون من التوصل إلى اتفاق. لذلك طلبت أمبر على الفور من فريقها من المحامين تسريع عملية استئناف المحاكمة.

وصرح محامي أمبر هيرد أن الممثلة لا تستطيع أن تدفع لزوجها السابق أكثر من 10 ملايين دولار كتعويضات فرضتها هيئة المحلفين.

خلال برنامج “Today” على قناة NBC، سُئلت المحامية إيلين بريدهوفت عما إذا كانت هيرد ستكون قادرة على دفع المبلغ، فردت:”لا ، بالتأكيد لا.”

وقررت هيئة المحلفين أن على “هيرد ”دفع تعويض لشريكها السابق بـ 10.35 مليون دولار. بينما سيتعين على “ديب” أن يدفع للممثلة 2 مليون دولار كتعويض أيضًا.

أحد الخيارات التي يمكن أن يتخذها المحامون هو إعلان إفلاس آمبر هيرد، وبعد ذلك، إذا قرر القاضي ذلك، يعود الدائن أو الدائنون إلى المحاكمة لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التحصيل من تركة المدين.

هذا وتقدم محامون يمثلون الممثلة آمبر هيرد بطلب رسمي لإلغاء الحكم في قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب.

في مذكرة من 43 صفحة تم تقديمها يوم الجمعة (1 يوليو) ، طالب محامو هيرد بإلغاء الحكم النهائي تمامًا، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار التي أمرت بدفعها لديب كتعويضات، والتي وصفوها بأنها “غير متسقة ولا يمكن التوفيق بينها”.

وطلب الفريق القانوني محاكمة جديدة، قائلا إن الحكم لم يكن مدعما بأدلة. بحسب “mirror” البريطانية

وكتب المحامون: “لم يقدم ديب أي دليل على أن هيرد لا تعتقد أنها تعرضت لسوء المعاملة. لذلك ، لم يستوف ديب المتطلبات القانونية للخبث الفعلي، ويجب إبطال الحكم”.