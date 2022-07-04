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كأس العالم في قطر: “جزيرة البنانا” تستضيف لاعبين وصديقاتهم مقابل هذا المبلغ لليلة (صور)

تستضيف الجزيرة فئة كبيرة من الأغنياء والمشاهير خلال المونديال

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
جزيرة البنانا في قطر watanserb.com
جزيرة البنانا في قطر

وطن– ستستضيف جزيرة البنانا في قطر أو ما يعرف بجزيرة الموز لاعبي كرة القدم وصديقاتهم في كأس العالم لهذه السنة مقابل 3500 جنيه إسترليني لليلة الواحدة.

ومن المقرر أن تستضيف الجزيرة فئة كبيرة من الأغنياء والمشاهير خلال كأس العالم 2022 المرتقب في قطر.

حيث من المقرر أن يقوم ديفيد بيكهام الذي أصبح سفير قطر خلال كأس العالم 2022 بزيارتها.

Banana Island Resort Doha bags 6 awards in 2020 | The Peninsula Qatar

 حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، يشمل منتجع الجزيرة غرف عائمة فاخرة توجد فوق المياه. اضافة إلى حمامات سباحة لا متناهية، و يلبي الموظفون جميع احتياجات الضيوف في الوقت.

تكلفة غرف الأقامة

مع غرف تصل تكلفتها إلى 3500 جنيه إسترليني لليلة الواحدة سيستطيع أولئك الذي دفعوا مبالغ هامة من  الإستمتاع بمناظر غروب الشمس والشواطئ الخلابة.

وفي هذا السياق، أفاد جيريمي أرمسترونج، أحد مراسلي صحيفة ميرور البريطانية، والذي زار هذا المكان، أن سفير قطر 2022 بيكهام سيكون موجود في المنتجع.

بعد أن أنهى مؤخرًا فيلمًا مدته 36 دقيقة لشركة الخطوط الجوية القطرية.

يُعتقد أن بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وقائد قائد منتخب إنجلترا السابق، قد أصبح سفيرا لقطر وذلك بعد أن أجرى صفقة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

كما قام مؤخرًا بإجراء لقاء مع جاري نيفيل في برنامج The Overlap على شواطئ قطر.

جاري نيفيل وديفيد بيكهام

تهدف المقابلة التي أجراها بيكهام إلى جذب المسافرين لقضاء عطلهم في أحد المواقع الفاخرة بقطر.

من جهته، قال مدير مبيعات منتجع جزيرة البنانا، هيلاكا موراهيلا، عن الزوار المحتملين “لدينا العديد من الجنسيات المختلفة التي تعيش هنا. والعديد من الثقافات المختلفة، وهم موجودون هنا منذ عقود.”

متابعا “لقد قابلت مؤخرا ثلاثة وكلاء سفر مكسيكية، ولدينا أشخاص قادمون من بولندا، ومن الصين. وتلقينا الكثير من الطلبات من المملكة المتحدة.”

مضيفا “سنرى العديد من المدربين رفقة زوجاتهم. وسيكون هناك الكثير من الشخصيات المهمة والمشاهير فهم يحبون الفيلات فوق المياه الشهيرة في جزر المالديف.”

توقع تدفق هائل للزوار

قطر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.8 مليون نسمة من المقرر أن تستقبل مليون معجب حول العالم هذا الشتاء بإجمالي ثلاثة ملايين تذكرة مباعة.

من جهته، قال عمر الجابر، مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم في قطر، ان هناك “أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا.”

وأضاف إلى أن عدد الحجوزات يبلغ أكثر من 250 ألفا. وأكد بالقول “سنكون تحت الضغط حتى تبدأ المباراة الأولى، هذا طبيعي، ونحن جاهزون.”

المصدرديلي ستار، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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