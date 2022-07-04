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الهدهد

فيديو مؤثر لاحتفال جامعة “بومرداس” الجزائرية بتفوق الطالب الفلسطيني حمزة الناقة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
احتفال جامعة بومرداس بتفوق حمزة الناقة watanserb.com
تكريم طالب فلسطيني لتفوقه بجامعة جزائرية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يوثق احتفال جامعة بومرداس الجزائرية بتفوق الطالب الفلسطيني حمزة الناقة من غزة وحصوله على المرتبة الأولى بتقدير امتياز.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تم تكريم الطالب الفلسطيني “حمزة الناقة” بحفاوة كبيرة من قبل أساتذة الجامعة وزملائه الطلاب الجزائريين.

وبحسب الفيديو، فإنه وتزامنا مع تكريم “الناقة” أطلق القائمون على الحفل أغنية “أنا دمي فلسطيني” للفنان الفلسطيني محمد عساف.

وأظهر الفيديو تفاعلا كبيرا للأساتذة والطلاب مع الأغنية معبرين عن فرحتهم وافتخارهم بكل ما يتعلق بفلسطين وشعبها.

رفع عدد المنح للطلبة الفلسطينيين

وسبق وأن رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عدد المنح الجامعية المخصصة للطلبة الفلسطينيين الراغبين في الدراسة بالجزائر مع تسهيل كل الإجراءات أمامهم، وجاءت أغلب التخصصات في مجال العلوم الإنسانية والآداب واللغات.

وقلصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط التعجيزية في وجه طلبة فلسطين بالمقارنة مع الطلبة الأفارقة، تضامنا مع فلسطين ودعما لشعبها.

كما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمكين الطلبة الفلسطينيين من مزاولة دراستهم بالجامعات الجزائرية بعد معادلة شهادتهم المتحصلين عليها في فلسطين، إلى جانب المنح التي اعتادت الوزارة تخصيصها سنويا والمقدر عددها ب 120 منحة لأصحاب “البكالوريوس”، والتي تم رفعها إلى 300 العام لماضي.

ولم تضع الوزارة أي شرط تعجيزي عبر عدد من التخصصات بل ساوتهم بنظرائهم الجزائريين.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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