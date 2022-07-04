فيديو مؤثر لاحتفال جامعة “بومرداس” الجزائرية بتفوق الطالب الفلسطيني حمزة الناقة!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يوثق احتفال جامعة بومرداس الجزائرية بتفوق الطالب الفلسطيني حمزة الناقة من غزة وحصوله على المرتبة الأولى بتقدير امتياز.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تم تكريم الطالب الفلسطيني “حمزة الناقة” بحفاوة كبيرة من قبل أساتذة الجامعة وزملائه الطلاب الجزائريين.

وبحسب الفيديو، فإنه وتزامنا مع تكريم “الناقة” أطلق القائمون على الحفل أغنية “أنا دمي فلسطيني” للفنان الفلسطيني محمد عساف.

وأظهر الفيديو تفاعلا كبيرا للأساتذة والطلاب مع الأغنية معبرين عن فرحتهم وافتخارهم بكل ما يتعلق بفلسطين وشعبها.

"أنا دمي فلسطيني".. #شاهد| احتفال جامعة بومرداس الجزائرية بتفوق الطالب الفلسطيني حمزة الناقة من غزة وحصوله على المرتبة الأولى بتقدير امتياز. pic.twitter.com/hj4f4BwDZE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 4, 2022

رفع عدد المنح للطلبة الفلسطينيين

وسبق وأن رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عدد المنح الجامعية المخصصة للطلبة الفلسطينيين الراغبين في الدراسة بالجزائر مع تسهيل كل الإجراءات أمامهم، وجاءت أغلب التخصصات في مجال العلوم الإنسانية والآداب واللغات.

وقلصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط التعجيزية في وجه طلبة فلسطين بالمقارنة مع الطلبة الأفارقة، تضامنا مع فلسطين ودعما لشعبها.

كما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمكين الطلبة الفلسطينيين من مزاولة دراستهم بالجامعات الجزائرية بعد معادلة شهادتهم المتحصلين عليها في فلسطين، إلى جانب المنح التي اعتادت الوزارة تخصيصها سنويا والمقدر عددها ب 120 منحة لأصحاب “البكالوريوس”، والتي تم رفعها إلى 300 العام لماضي.

ولم تضع الوزارة أي شرط تعجيزي عبر عدد من التخصصات بل ساوتهم بنظرائهم الجزائريين.

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