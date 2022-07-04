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رياضة

عداء أولمبي يفوز بسباق 110 مترا بحيلة ذكية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
العداء دي أوليفيرا يفوز في سباق للجري بطريقة ذكية وغريبة watanserb.com
العداء دي أوليفيرا يفوز في سباق للجري بطريقة ذكية وغريبة

وطن – تمكن عداء أولمبي برازيلي الجنسية جواو فيتور دي أوليفيرا، من تحقيق الفوز بطريقة غريبة وذكية لجأ إليها في الثواني الأخيرة على نهاية سباق 110 متراً حواجز، في بطولة البرتغال لألعاب القوى.

وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للعداء الأولمبي دي أوليفيرا، الذي يظهر الحيلة الذكية والغريبة في ذات الوقت، التي لجأ إليها الأخير من أجل الفوز في سباق الجري.

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العداء الأولمبي دي أوليفيرا

ويوضح مقطع الفيديو للعداء الأولمبي دي أوليفيرا، وهو يقفز إلى الأمام باتجاه خط نهاية خط السباق الأخير، على بعد خطوة واحدة من منافسه البرتغالي عبد القادر لايناغا.

ولم تكن المرة الأولى للبرازيلي دي أوليفيرا، الذي يلجأ إلى استخدام تلك الحيلة من أجل الفوز بسباق للجرى. فقد سبق أن فعلها في بطولة أولمبية عام 2019. بالقفز على أطرافه على بلوغ خط نهاية السباق.

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كما ونجح البرازيلي دي أوليفيرا بتلك الحيلة، من قطع خط النهائية بزمن قدرب13 ثانية و83 جزء من الثانية والواحدة، وبفارق 3 أجزاء الألف من الثانية عن نظيره البرتغالي الوصيف لايناغا.

ألعاب القوى

وتعود كلمة ألعاب القوى إلى دولة اليونان وتعنى (التسابق)، حيث أنها تضم مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، من أبرزها العدو والرمي والقفز. كذلك الجري بمسافات متعددة وغيرها.

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كما وبدأت ممارسة ألعاب القوى المتمثلة بالبطولات الوطنية، والدولية الكبرى، والأولمبية الحدث الأكثر شهرة على الصعيد الدولي، التي عادة ما تعقد كل 4 سنوات مرة واحدة. منذ عام 1896.

ويشار إلى أن دورة ألعاب البحر المتوسط (المتوسطة)، تنظم في الوقت الحالي تلك الألعاب، في مدينة وهران الجزائرية. التي من المقرر ختام فعاليتها في 5 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

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المصدروطن + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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