عداء أولمبي يفوز بسباق 110 مترا بحيلة ذكية (فيديو)

وطن – تمكن عداء أولمبي برازيلي الجنسية جواو فيتور دي أوليفيرا، من تحقيق الفوز بطريقة غريبة وذكية لجأ إليها في الثواني الأخيرة على نهاية سباق 110 متراً حواجز، في بطولة البرتغال لألعاب القوى.

وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للعداء الأولمبي دي أوليفيرا، الذي يظهر الحيلة الذكية والغريبة في ذات الوقت، التي لجأ إليها الأخير من أجل الفوز في سباق الجري.

Campeonato de Portugal.

Final 100m con vallas. Carril 3️⃣: João Vítor Oliveira (rojo) atleta de Benfica. Carril 6️⃣: Abdel Larrinaga (verdiblanco) de Sporting. Final de foto finish y palomita viral. ¿Improvisación? No, está practicada: ya la hizo en 2019.pic.twitter.com/qbFYQsTYd0 — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) July 2, 2022

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العداء الأولمبي دي أوليفيرا

ويوضح مقطع الفيديو للعداء الأولمبي دي أوليفيرا، وهو يقفز إلى الأمام باتجاه خط نهاية خط السباق الأخير، على بعد خطوة واحدة من منافسه البرتغالي عبد القادر لايناغا.

ولم تكن المرة الأولى للبرازيلي دي أوليفيرا، الذي يلجأ إلى استخدام تلك الحيلة من أجل الفوز بسباق للجرى. فقد سبق أن فعلها في بطولة أولمبية عام 2019. بالقفز على أطرافه على بلوغ خط نهاية السباق.

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كما ونجح البرازيلي دي أوليفيرا بتلك الحيلة، من قطع خط النهائية بزمن قدرب13 ثانية و83 جزء من الثانية والواحدة، وبفارق 3 أجزاء الألف من الثانية عن نظيره البرتغالي الوصيف لايناغا.

Sucedió en el Campeonato de Portugal de Atletismo, de 110 metros con vallas, donde el corredor João Vítor Oliveira, se tiro para ganar la carrera. pic.twitter.com/0NUbnBuZq0 — BairesNews (@baires_news) July 3, 2022

ألعاب القوى

وتعود كلمة ألعاب القوى إلى دولة اليونان وتعنى (التسابق)، حيث أنها تضم مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، من أبرزها العدو والرمي والقفز. كذلك الجري بمسافات متعددة وغيرها.

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كما وبدأت ممارسة ألعاب القوى المتمثلة بالبطولات الوطنية، والدولية الكبرى، والأولمبية الحدث الأكثر شهرة على الصعيد الدولي، التي عادة ما تعقد كل 4 سنوات مرة واحدة. منذ عام 1896.

فعلها من قبل في 2019.. عداء برازيلي يفوز بسباق 110 أمتار حواجز "بالقفز على أطراف يديه" نحو خط النهاية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kzKKrT3zWc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 4, 2022

ويشار إلى أن دورة ألعاب البحر المتوسط (المتوسطة)، تنظم في الوقت الحالي تلك الألعاب، في مدينة وهران الجزائرية. التي من المقرر ختام فعاليتها في 5 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

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