طائرة رونالدو معروضة للبيع .. وهذا هو السبب (صور)

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن عرض صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي طائرته الخاصة للبيع.

وذكرت صحيفة (Esdiaro) الإسبانية، بأن الدون رونالدو يرغب في شراء طائرة أخرى أكبر، لأن طائرته الحالية صغيرة بالنسبة له ولصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا روديجيز 28 عاماً، وأبنائه.

بيع طائرة رونالدو

وبينت الصحفية، بأن طائرة البرتغالي رونالدو التي يتملكها اللاعب والمعروضة للبيع، تتسع لعشرة أشخاص وبها كل وسائل الراحة اللازمة.

كما وأردفت، ” غالباً ما تستخدمها الطائرة صديقته جورجينا خلال سفريتها، وفي حال لم يستخدم الزوجان الطائرة، يقوم كريستيانو رونالدو بتأجيرها للاعبين الآخرين. بالإضافة إلى رجال الأعمال بسعر يترواح قيمته ما بين 6-10 آلاف يورو”.

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فيما لم تكشف الصحيفة الإسبانية، عن قيمة المبلغ المطلوب لشراء طائرة رونالدو الخاصة، بعد عرضها للبيع.

رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية عن إبلاغ نجم مانشستر يونايتد رونالدو إدارة الشياطين الحمر بالسماح له بالرحيل في حال تلقيه عرض مرضي هذا الصيف.

وأوضحت التقارير، بأن خطوة الدون جاءت بعد شعوره بالاستياء من إدارة نادي مانشستر يونايتد، بسبب عدم إبرام الأخير عن أي صفقات جديدة حتى الآن.

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كما وكشفت صحيفة ( ميرور) البريطانية، عن الخيارات المتاحة للانتقال رونالدو في حال قرر البقاء في أوروبا، وهم باريس سان جيرمان الفرنسي ، وتشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني. أو العودة مجدداً إلى ريال مدريد الإسباني.

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وخاض رونالدو منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد الموسم المنصرم، 28 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها تسجيل 24 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، في صيف عام 2023. ولا يزال الغموض يحيط مستقبله مع النادي الإنجليزي.

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