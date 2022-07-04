الإثنين, يوليو 4, 2022
الرئيسيةرياضةطائرة رونالدو معروضة للبيع .. وهذا هو السبب (صور)
رياضة

طائرة رونالدو معروضة للبيع .. وهذا هو السبب (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رنالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع watanserb.com
كريستيانو رنالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن عرض صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي طائرته الخاصة للبيع.

وذكرت صحيفة (Esdiaro) الإسبانية، بأن الدون رونالدو يرغب في شراء طائرة أخرى أكبر، لأن طائرته الحالية صغيرة بالنسبة له ولصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا روديجيز 28 عاماً، وأبنائه.

بيع طائرة رونالدو

وبينت الصحفية، بأن طائرة البرتغالي رونالدو التي يتملكها اللاعب والمعروضة للبيع، تتسع لعشرة أشخاص وبها كل وسائل الراحة اللازمة.

كما وأردفت، ” غالباً ما تستخدمها الطائرة صديقته جورجينا خلال سفريتها، وفي حال لم يستخدم الزوجان الطائرة، يقوم كريستيانو رونالدو بتأجيرها للاعبين الآخرين. بالإضافة إلى رجال الأعمال بسعر يترواح قيمته ما بين 6-10 آلاف يورو”.

البرتغالي رونالدو
طائرة رونالدو

اقرأ أيضاً: 

فيما لم تكشف الصحيفة الإسبانية، عن قيمة المبلغ المطلوب لشراء طائرة رونالدو الخاصة، بعد عرضها للبيع.

رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية عن إبلاغ نجم مانشستر يونايتد رونالدو إدارة الشياطين الحمر بالسماح له بالرحيل في حال تلقيه عرض مرضي هذا الصيف.

طائرة كريستيانو رونالدو
طائرة كريستيانو رونالدو

وأوضحت التقارير، بأن خطوة الدون جاءت بعد شعوره بالاستياء من إدارة نادي مانشستر يونايتد، بسبب عدم إبرام الأخير عن أي صفقات جديدة حتى الآن.

اقرأ أيضاً: 

كما وكشفت صحيفة ( ميرور) البريطانية، عن الخيارات المتاحة للانتقال رونالدو في حال قرر البقاء في أوروبا، وهم باريس سان جيرمان الفرنسي ، وتشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني. أو العودة مجدداً إلى ريال مدريد الإسباني.

طائرة رونالدو
طائرة رونالدو

اقرأ أيضاً: 

وخاض رونالدو منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد الموسم المنصرم، 28 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها تسجيل 24 هدفاً.

رونالدو وصديقته جورجينا دوريجيز
رونالدو وصديقته جورجينا دوريجيز

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، في صيف عام 2023. ولا يزال الغموض يحيط مستقبله مع النادي الإنجليزي.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن +Esdiaro
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

صلاح يتخطى رونالدو .. تعرف على اللاعبين الأعلى أجراً في عالم كرة القدم

رياضة

5 خيارات متاحة أمام رونالدو بعد أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد

رياضة

روما سيوقع مع رونالدو وتقرير يكشف التفاصيل

حياتنا

مبلغ خيالي أنفقه رونالدو وجورجينا خلال إجازتهما الفاخرة في مايوركا (صور)

حياتنا

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في لحظات حميمية داخل ملهى ليلي (شاهد)

رياضة

رونالدو يشعر بالاستياء من مانشستر يونايتد وتشيلسي يطرق الباب!

رياضة

بول بوغبا قريب من العودة إلى يوفنتوس بالمجان

رياضة

رونالدو في وصلة رقص مع ابنة عمه بعد تحطم سيارته الفارهة (فيديو)

رياضة

راشفورد يقاضي مواطن مصري بعد اتهامه بالعنصرية (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة بـ”البيكيني” في حوض استحمام! (شاهد)

رياضة

الكويتي بدر المطوع يتفوق على رونالدو برقم تاريخي

رياضة

رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى صديقه مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بيع رسمي لمصر.. تفاصيل اتفاقية سرية بين الحكومة المصرية وصندوق الاستثمار السعودي

ميزة واتساب التي انتظرها الجميع باتت متاحة .. جرّبوها واستمتعوا بها

انهيار سد السرج المكمل للنهضة.. مصر والسودان تحت التهديد.. وتطورات خطيرة (صور)

قضية “صندوق الجيش”.. الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق خالد الجراح أمام محكمة أمريكية

3 تغييرات جديدة من الكاف بشأن البطولات الأفريقية

“لا قيم لا أخلاق لا مبادئ”.. تفاصيل لقاء صادم جمع بين محمد بن سلمان وسلمان العودة في 2009

احذر شرب القهوة قبل الصعود على متن الطائرة .. اعرف السبب الصادم!

4 نصائح بشأن خصوبة الرجال يجب أن تفكر فيها

JackInTheBox.. أغنية “MORE” تتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعا على iTunes (شاهد)

مدير شركة ميناء العقبة المقال يؤكد أن كارثة الميناء بمثابة تمهيد لبيعه لأبو ظبي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC