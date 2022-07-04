شاهد أين اصطادت الكاميرات إيلون ماسك بعد لقائه البابا في الفاتيكان! (صور)

وطن – التقطت عدسات المصورين، الملياردير إيلون ماسك في البندقية بإيطاليا، بعد يوم من لقائه وأطفاله مع البابا فرنسيس، وبعد أسبوع من تغيير ابنه “كزافييه” جنسه من ذكر إلى أنثى.

حضر الزيارة أربعة من أطفال ماسك المراهقين، في حين أن مراهقته الخامسة، المعروفة سابقًا باسم كزافييه لم تحضر الزيارة بعد أن أعلنت الشهر الماضي أنها الآن متحولة جنسيًا تدعى فيفيان جينا ويلسون، وأنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الملياردير.

الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX رصدته الكاميرات على رصيف الميناء في المدينة الإيطالية يوم الأحد جنبًا إلى جنب مع حاشيته الأمنية، وأطفاله. بحسب الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

في حين التقى أغنى رجل في العالم يوم الخميس البابا في الفاتيكان ونشر صورة من اللقاء على تويتر.

كان ماسك (50 عامًا)، برفقة أربعة من أطفاله المراهقين الخمسة، جميعهم ولدوا لزوجته الأولى الكاتبة الكندية جوستين ويلسون.

وغرّد مرفقاً الصورة تعليقاً قال فيه: “تشرفت بمقابلة قداسة الباب أمس”.

وعندما علق أحد الأشخاص على بدلته غير الملائمة في اللقاء مع البابا اعترف ماسك أنها كانت “مأساوية”.

ومن المعروف أنّ ماسك ملحدًا، لذلك من غير الواضح لماذا قرر مقابلة البابا. وما الذي ناقشه الرجلان. بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

كان مع إيلون ماسك في الرحلة جريفين (18 عامًا)، وهو شقيق فيفيان التوأم. إضافة إلى توائمه الثلاثة الذين يبلغون من العمر 16 عامًا: “داميان وكاي وساكسون”.