سلطنة عمان.. خبير أرصاد يكشف عن الطقس المتوقع في أيام العيد

وطن– كشف أخصائي الأرصاد الجوية العماني أحمد البلوشي، عن حالة الطقس المتوقعة في سلطنة عمان، خلال الأيام المقبلة وأيضا الطقس المتوقع لأيام العيد.

خبير أرصاد يكشف حالة الطقس المتوقعة

وكانت الأرصاد العمانية قد أفادت بأن طقس غدا، الاثنين، في السلطنة سيكون غائم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبار المجاورة مع فرص تساقط الرذاذ المتقطع وهطول أمطار متفرقة. بينما سيكون صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات.

♦️ "ستبدأ التأثيرات الجوية من مساء الثلاثاء وآخر التحاليل تشير إلى استمرار التوقعات ليوم الخميس والأجواء في العيد ربما ستكون ممطرة". 👤| أحمد البلوشي

أخصائي أرصاد جوية@OmanMeteorology #كل_الأسئلة

خلود العلوي

🎙️| @khuloodalwai #جاي_الخير#بحر_العرب pic.twitter.com/PwpgruQ0rb — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) July 4, 2022

وفي حديثه مع الإعلامية خلود العلوي، عبر إذاعة “هلا اف ام”، كشف “البلوشي” حالة الطقس ليومي، الثلاثاء والأربعاء، وكذلك توقعاته لحالة الطقس بأيام العيد.

وذكر خبير الأرصاد العماني، أن يتوقع نفس السيناريو الذي شهدته السلطنة، الأحد، في الطقس ليومي، الثلاثاء والأربعاء، ببداية تكون أمطار محلية على جبال الحجر.

وتؤثر هذه التكونات الممطرة على غرب جبال الحجر والمناطق الصحراوية، ويكون بداية تأثير الأمطار المتوقعة من المساء.

وبحسب خبير الأرصاد أحمد البلوشي، يكون التأثير على جنوب وشمال الشرقية، ثم مسقط والداخلية والظاهرة، وكذلك شمال الوسطى.

ويوم، الأربعاء، بحسبه ربما يصل التأثير لمحافظة “الباطنة” بشكل أقل من هذه المناطق المذكورة.

وتابع أنه ربما يكون هناك تأثيرات وأيضا زخات لأمطار متفرقة ربما تصل إلى غزيرة، لافتا إلى أن هذه الأمطار تستمر حتى بداية، الخميس.

حالة الطقس في العيد بسلطنة عمان

ووجهت المذيعة خلود العلوي سؤالا لخبير الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد:هل التوقعات غائمة وممطرة خلال أيام العيد؟

ليرد عليها “البلوشي” بقوله:”طبعا صعب التنبؤ بحال الطقس في يوم العيد لكن المؤشرات الأولية تقول إن هناك فرص لهطول أمطار في هذا اليوم.”

وتابع موضحا:”لا تزال التأثيرات موجودة على السلطنة وربما يكون التأثير كدفعة ثالثة للامطار على أول يوم أو ثاني يوم من العيد.”

واستطرد خبير الأرصاد العماني:”طبعا لا زال الوقت مبكرا للتحديد أو تفصيل هذه الكميات من الأمطار المشار إليها أو مكان تساقطها.”

طقس سلطنة عمان

وبحسب بيان الأرصاد العمانية لتوقعات حالة الطقس غدا، فإنه يوجد فرص هطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عمان وجنوب الشرقية والوسطى.

فضلا عن احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر عمان.

وكذلك فرص تشكل السحب وهطول الأمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة.

ويتساقط البرد على أجزاء من جبال الحجر فترة الظهيرة والمساء، مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.