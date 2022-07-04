الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 4يوليو 2022.. انخفاض في البنوك والسوق...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 4يوليو 2022.. انخفاض في البنوك والسوق الموازي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم ،الإثنين، 4 يوليو 2022، انخفاضا في بنوك السودان.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في السودان، 568 جنيها للشراء مقابل 572.26 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 565 جنيها، مقابل 568 جنيها، أمس، الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين في السودان لدى البنوك تراجعا ليصل إلى 594.69 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

وانخفض سعر اليورو اليوم الإثنين في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 608 جنيهات، مقابل 610 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في السودان لدى البنوك 690.06 جنيه (متوسط ترجيحي)، مقابل 695.37 جنيه خلال تعاملات أمس، وفقا لبنك السودان المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 710 جنيهات، مقابل 715 جنيها، أمس.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في السودان لدى البنوك نحو 151.87 جنيه (متوسط ترجيحي)، مقابل 151.92 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق، وفقا لبنك السودان المركزي.

ونزل سعر الريال السعودي في السوق السودانية السوداء إلى 149 جنيها، مقابل 150 جنيها، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.23 جنيه (متوسط ترجيحي)، مقابل 155.25 جنيه خلال تعاملات يوم الأحد، وفقا لبنك السودان المركزي.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السودانية السوداء عند مستوى 155 جنيها، وهو السعر ذاته خلال تعاملات أمس.

سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم الاثنين

وأظهرت شاشات التداول لدى البنوك اليوم في السودان سعر الدينار الكويتي عند 1854.96 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

في حين أوضح البنك أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وسبق أن أعلن محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، أن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات أكتوبر.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020. بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

انهيار سد السرج المكمل للنهضة.. مصر والسودان تحت التهديد.. وتطورات خطيرة (صور)

اقتصاد

سعر الدولار يواصل الانخفاض في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 3 يوليو 2022.. سجل انخفاضا

اقتصاد

سعر الدولار يهوي داخل السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 2 يوليو 2022

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

الهدهد

الكشف عن وفاة سودانيين في “مجزرة مليلية” بالمغرب يستنفر الخرطوم

الهدهد

مليونية 30 يونيو.. احتجاجات الخرطوم تتحدى قمع السلطات وتخترق الطوق الأمني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 30 يونيو 2022.. انخفاض محدود

اقتصاد

ارتفاع كبير غير متوقع بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء.. وصل لرقم قياسي لأول مرة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

الهدهد

“فيديو” مؤلم.. كلمات مؤثرة لمواطن سوداني قبل موته عطشا بالصحراء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا