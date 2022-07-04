سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 4يوليو 2022.. انخفاض في البنوك والسوق الموازي

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم ،الإثنين، 4 يوليو 2022، انخفاضا في بنوك السودان.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في السودان، 568 جنيها للشراء مقابل 572.26 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 565 جنيها، مقابل 568 جنيها، أمس، الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين في السودان لدى البنوك تراجعا ليصل إلى 594.69 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

وانخفض سعر اليورو اليوم الإثنين في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 608 جنيهات، مقابل 610 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في السودان لدى البنوك 690.06 جنيه (متوسط ترجيحي)، مقابل 695.37 جنيه خلال تعاملات أمس، وفقا لبنك السودان المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 710 جنيهات، مقابل 715 جنيها، أمس.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في السودان لدى البنوك نحو 151.87 جنيه (متوسط ترجيحي)، مقابل 151.92 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق، وفقا لبنك السودان المركزي.

ونزل سعر الريال السعودي في السوق السودانية السوداء إلى 149 جنيها، مقابل 150 جنيها، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.23 جنيه (متوسط ترجيحي)، مقابل 155.25 جنيه خلال تعاملات يوم الأحد، وفقا لبنك السودان المركزي.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السودانية السوداء عند مستوى 155 جنيها، وهو السعر ذاته خلال تعاملات أمس.

سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم الاثنين

وأظهرت شاشات التداول لدى البنوك اليوم في السودان سعر الدينار الكويتي عند 1854.96 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

في حين أوضح البنك أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وسبق أن أعلن محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، أن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات أكتوبر.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020. بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.